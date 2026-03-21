  Gold Price massive fall: ৪২ বছরের রেকর্ডপতন: ৮৩ সালের পর এতটা কমেনি কখনও সোনার দাম, রুপোও লাফ দিয়ে নামল

Gold Price massive fall: ৪২ বছরের রেকর্ডপতন: '৮৩ সালের পর এতটা কমেনি কখনও সোনার দাম, রুপোও লাফ দিয়ে নামল

Gold Price Today: বর্তমান এই টালমাটাল বাজারে বিনিয়োগকারীদের বিচলিত না হওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন বাজার বিশেষজ্ঞরা। 

নবনীতা সরকার | Updated By: Mar 21, 2026, 07:36 PM IST
সোনার দামের বিরাট পতন

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বিশ্ব বাজারে সোনা ও রুপোর দামে অবিশ্বাস্য পতন। ১৯৮৩ সালের পর এই প্রথম এক সপ্তাহে সোনা ও রুপোর মূল্যে এত বড় ধস নামল। ইরান ও ইজরায়েলের যুদ্ধের প্রভাবে যেখানে সাধারণত নিরাপদ বিনিয়োগ হিসেবে সোনার দাম বাড়ার কথা ছিল, সেখানে উল্টো চিত্র দেখা যাচ্ছে। এই পরিস্থিতি সাধারণ ক্রেতা এবং দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগকারীরা তীব্র দোলাচলে।

রেকর্ড উচ্চতা থেকে পতন

২০২৬ সালের শুরুতেই সোনা ও রুপো উভয়ই তাদের সর্বকালীন রেকর্ড উচ্চতায় পৌঁছেছিল। গত ২৯ জানুয়ারি ২০২৬-এ ভারতীয় বাজারে রুপোর দাম প্রতি কেজিতে প্রায় ৪.২ লক্ষ টাকায় পৌঁছেছিল এবং সোনা বিক্রি হচ্ছিল ১.৯২ লক্ষ টাকায়। 

কিন্তু বর্তমানে সেই চিত্র সম্পূর্ণ বদলে গেছে। আন্তর্জাতিক বাজারে সোনার দাম আউন্স প্রতি ৪,৫০০ ডলারের নিচে নেমে এসেছে। ভারতীয় বাজারে বর্তমানে সোনা ১,৪৭,০০০ টাকা এবং রুপো ২.৩২ লক্ষ টাকা প্রতি কেজিতে এসে দাঁড়িয়েছে।

মূল্য হ্রাসের কারণ

বাজার বিশেষজ্ঞরা সোনা ও রুপোর এই নজিরবিহীন পতনের পেছনে মূলত তিনটি কারণ চিহ্নিত করেছেন:

১. জ্বালানি বাজারের দিকে ঝোঁক: মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধের উত্তেজনার ফলে অপরিশোধিত তেলের দাম প্রায় ৫০ শতাংশ বেড়ে ১১৯ ডলার প্রতি ব্যারেলে পৌঁছেছে। বিনিয়োগকারীরা এখন সোনা ছেড়ে এনার্জি বা শক্তি খাতের বাজারে বেশি মনোনিবেশ করছেন।

২. ডলারের শক্তিশালী অবস্থান: বিশ্ব বাজারে মার্কিন ডলার শক্তিশালী হওয়ার কারণে সোনা ও রুপোর চাহিদা কমেছে। সাধারণত ডলারের মান বাড়লে মূল্যবান ধাতুর দাম নিম্নমুখী হয়।

৩. সুদের হার ও মুদ্রাস্ফীতি: মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কগুলোর সুদের হার বৃদ্ধির সংকেতও সোনার দামের ওপর চাপ সৃষ্টি করেছে।

বিশেষজ্ঞদের কী পরামর্শ?

বর্তমান এই টালমাটাল বাজারে বিনিয়োগকারীদের বিচলিত না হওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন বাজার বিশেষজ্ঞরা। এই পতন সাময়িক। যুদ্ধ পরিস্থিতির উন্নতি হলেই সোনার বাজারে দ্রুত রিকভারি দেখা যাবে।

বিনিয়োগের ক্ষেত্রে তাঁর বিশেষ পরামর্শ:

এককালীন বিনিয়োগ এড়িয়ে চলুন: বর্তমানে একবারে অনেকটা টাকা না লাগিয়ে এসআইপি (SIP)-এর মাধ্যমে ধাপে ধাপে সোনা কেনা বুদ্ধিমানের কাজ হবে।

দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্য: যারা দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগের উদ্দেশ্যে সোনা কিনেছেন, তাদের এখনই বিক্রি করার প্রয়োজন নেই। তবে যারা খুব কম দামে আগে সোনা কিনে রেখেছিলেন, তারা চাইলে এখন আংশিক মুনাফা বা প্রফিট বুকিং করতে পারেন।

অপেক্ষা ও পর্যবেক্ষণ: যুদ্ধ যদি আরও ১-২ সপ্তাহ স্থায়ী হয়, তবে আন্তর্জাতিক বাজারে সোনার দাম আরও ২০০ ডলার পর্যন্ত কমতে পারে। তাই বড় বিনিয়োগের আগে বাজারের স্থিতিশীলতার জন্য অপেক্ষা করা উচিত।

ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা

সোনার দাম আগামী দিনে আরও কমবে না কি বাড়বে, তা সম্পূর্ণ নির্ভর করছে ভূ-রাজনৈতিক পরিস্থিতির ওপর। যদি ফেডারেল রিজার্ভ সুদের হার কমানোর ইঙ্গিত দেয়, তবে সোনার দামে আবারও বড় লাফ দেখা যেতে পারে। তবে আপাতত বিশ্ব অর্থনীতির জন্য এই অস্থিরতা একটি বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ক্রেতাদের জন্য এই মূল্যহ্রাস একটি সুবর্ণ সুযোগ হতে পারে, যদি তারা সঠিক রণকৌশল মেনে ধাপে ধাপে সোনা কেনার সিদ্ধান্ত নেন। বিশেষজ্ঞ মহলের মতে, যুদ্ধ থেমে যাওয়ার পর সোনা পুনরায় তার স্বমহিমায় ফিরবে এবং বিনিয়োগকারীদের ভালো রিটার্ন দেবে।

About the Author

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

