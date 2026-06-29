/অবিশ্বাস্য পতন: এক ধাক্কায় প্রায় ৫০,০০০ টাকা সস্তা সোনা, এ কোন অশুভ ইঙ্গিত? দাম কি আরও কমবে?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: রেকর্ড গড়ার পর এবার হুড়মুড়িয়ে কমছে সোনার দাম (Gold Price Crash)। অবিশ্বাস্য পতন প্রায় সোনার দামে। বিয়ের মরসুমে সোনার দামের এই পতন একদিকে যেমন খুশি করছে সাধারণ মানুষকে, ঠিক তেমনই বিক্রেতাদের কপালে ভাঁজ। চলতি বছরের শুরুর দিকে যে সোনার দাম প্রতি ১০ গ্রামে ১,৯২,৯৯১ টাকার সর্বকালীন রেকর্ড উচ্চতায় পৌঁছে গিয়েছিল, তা বর্তমানে কমে দাঁড়িয়েছে প্রায় ১,৪৩,৬১০ টাকায়। অর্থাৎ, সর্বোচ্চ স্তর থেকে সোনার দাম প্রায় ৪৯,৪০০ টাকা (প্রায় ২৬ শতাংশ) কমে গিয়েছে।
সাধারণ ক্রেতা এবং বিনিয়োগকারীদের বড়সড় স্বস্তি দিয়ে মাল্টি কমোডিটি এক্সচেঞ্জে (MCX) সোনার দামের এই বিশাল পতনের পিছনে কারণ কী?
সোনার বাজারে এই আকস্মিক ধস নামার পর এখন সাধারণ গয়না ক্রেতা ও বিনিয়োগকারীদের মনে একটাই প্রশ্ন-- দাম কমার এই ধারা কি এখানেই থামবে, নাকি সোনা আরও সস্তা হবে?
কেন রেকর্ড গড়েছিল সোনার দাম?
চলতি বছরের গোড়ার দিকে ভূ-রাজনৈতিক উত্তেজনা (বিশেষ করে পশ্চিম এশিয়ায় সংঘাত), বিশ্ব অর্থনীতির মন্দা এবং বিভিন্ন দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলির রেকর্ড সোনা কেনার কারণে আন্তর্জাতিক বাজারে এই মূল্যবান ধাতুর দাম আকাশছোঁয়া হয়ে উঠেছিল। এছাড়া মার্কিন ডলারের দুর্বলতা এবং ব্যাংকগুলি সুদের হার কমাবে--এমন আশঙ্কায় বিনিয়োগকারীরা সোনাকে নিরাপদ আশ্রয় (Safe-Haven) মনে করে বিপুল বিনিয়োগ করেছিলেন।
হঠাৎ কেন এত সস্তা হচ্ছে সোনা?
বিশেষজ্ঞদের মতে, সোনার দাম এতটা কমে যাওয়ার পেছনে রয়েছে মূলত কয়েকটি আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক কারণ:
মার্কিন ফেডারেল রিজার্ভের কড়া অবস্থান:
মার্কিন কেন্দ্রীয় ব্যাংক (US Federal Reserve) সুদের হার এখনই কমাচ্ছে না, বরং তা দীর্ঘ সময় চড়া রাখতে পারে—বাজারের এমন আশঙ্কাই সোনার মূল্যে ধাক্কা দিয়েছে। চলতি বছরে আরও তিনবার সুদের হার বাড়তে পারে বলে মনে করছেন ব্যবসায়ীরা। সুদের হার বেশি থাকলে সোনা থেকে কোনও অতিরিক্ত আয় হয় না, তাই বিনিয়োগকারীরা সোনা ছেড়ে বন্ড বা সুদের সুবিধা যুক্ত অন্য সম্পদে টাকা সরাচ্ছেন।
ডলারের শক্তিশালী হওয়া
বিশ্ব বাজারে মার্কিন ডলারের দাম পুনরায় চাঙ্গা হওয়ায় বিদেশি ক্রেতাদের জন্য সোনা কেনা আরও ব্যয়বহুল হয়ে উঠেছে। এর ফলেও সোনার চাহিদা কমছে।
অপরিশোধিত তেলের দাম ও মূল্যস্ফীতি:
আমেরিকা ও ইরানের মধ্যে সাম্প্রতিক সামরিক উত্তেজনার জেরে তেলের দাম কিছুটা বাড়লেও, তা বাজারে নতুন করে সোনা কেনার হুজুগ তৈরি করতে পারেনি। বরং তেলের দাম বাড়লে মূল্যস্ফীতি (Inflation) আরও বাড়বে এবং ফেডারেল রিজার্ভ সুদের হার চড়াই রাখবে—এই আশঙ্কায় সোনার বাজারে চাপ আরও বেড়েছে।
ভবিষ্যতে কি দাম আরও কমবে?
আন্তর্জাতিক বাজারে সোনা গত জানুয়ারি ২০২৬-এর সর্বোচ্চ স্তর থেকে প্রায় ৩০ শতাংশের কাছাকাছি নিচে নেমেছে এবং টানা চার সপ্তাহ ধরে এই পতন চলছে। মার্কিন ফেডারেল রিজার্ভের কঠোর মনোভাব বজায় থাকলে এবং ডলার শক্তিশালী থাকলে সোনার দামের ওপর এই চাপ আগামী দিনেও বজায় থাকতে পারে। তবে বর্তমানের এই বড় পতন বিয়ের মরশুমের আগে সাধারণ মধ্যবিত্ত ক্রেতাদের গয়না কেনার জন্য একটি দুর্দান্ত সুযোগ এনে দিয়েছে।
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