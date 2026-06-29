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অবিশ্বাস্য পতন: এক ধাক্কায় প্রায় ৫০,০০০ টাকা সস্তা সোনা, এ কোন অশুভ ইঙ্গিত? দাম কি আরও কমবে?

Gold Price massive fall: আন্তর্জাতিক বাজারে সোনা গত জানুয়ারি ২০২৬-এর সর্বোচ্চ স্তর থেকে প্রায় ৩০ শতাংশের কাছাকাছি নিচে নেমেছে এবং টানা চার সপ্তাহ ধরে এই পতন চলছে। মার্কিন ফেডারেল রিজার্ভের কঠোর মনোভাব বজায় থাকলে এবং ডলার শক্তিশালী থাকলে সোনার দামের ওপর এই চাপ আগামী দিনেও বজায় থাকতে পারে।

Written ByNabanita Sarkar Edited By:Nabanita Sarkar
Published: Jun 29, 2026, 10:30 PM IST|Updated: Jun 29, 2026, 10:30 PM IST
অবিশ্বাস্য পতন: এক ধাক্কায় প্রায় ৫০,০০০ টাকা সস্তা সোনা, এ কোন অশুভ ইঙ্গিত? দাম কি আরও কমবে?
Source: Bureau

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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