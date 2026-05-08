English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • Home
  • লাইফ স্টাইল
  • Gold Price Fall: শুক্রে পতন সোনার দামে! বড় সুখবর: আগামী দিনে আরও অনেক কমবে হলুদ ধাতু, কতটা?

Gold Price Fall: শুক্রে পতন সোনার দামে! বড় সুখবর: আগামী দিনে আরও অনেক কমবে হলুদ ধাতু, কতটা?

Gold Price Fall May 08, 2026: আজ শুক্রবার ফের পতন হল সোনার দামে! বড় সুখবর সন্দেহ নেই! এবং বড় খবর হল, আগামী দিনে আরও কমবে হলুদ ধাতু! কতটা? হ্যাঁ, সেই ইঙ্গিতও মিলেছে।

সৌমিত্র সেন | Updated By: May 8, 2026, 01:15 PM IST
Gold Price Fall: শুক্রে পতন সোনার দামে! বড় সুখবর: আগামী দিনে আরও অনেক কমবে হলুদ ধাতু, কতটা?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: রাত পোহালেই রাজ্যে নতুন মন্ত্রিসভার শপথগ্রহণ। রাজ্য জুড়ে এমনিতেই খুশির হাওয়া। নতুনের প্রতীক্ষা। আর এরই মধ্যে সাধারণ মধ্যবিত্তের মুখে ফুটল চওড়া হাসি। কেননা, ফের কমল সোনার দাম (Gold Price Fall)। আজ শুক্রবার ফের পতন সোনায়! এবং বড় খবর হল, আগামী দিনে আরও কমবে হলুদ ধাতু (Gold Price Declining)! কতটা? হ্যাঁ, সেই ইঙ্গিতও মিলেছে।

Add Zee News as a Preferred Source

আরও পড়ুন: 8th Pay Commission 283% Jump In Salary: ২৮৩% বেতনবৃদ্ধি? অষ্টম পে কমিশনে যখের ধন লাভ, সপ্তম পে কমিশনের প্রায় দ্বিগুণ

আজ কোন শহরে সোনার দাম কত?

কলকাতা: কলকাতায় আজ ২২ ক্যারেট সোনার দাম প্রতি ১০ গ্রামে ১,৪০,২৬০ টাকা এবং ২৪ ক্যারেট সোনার দাম ১,৫৩,০১০ টাকা।

দিল্লি: দিল্লিতে আজ ২২ ক্যারেট সোনা ১,৪০,৪১০ টাকা এবং ২৪ ক্যারেট সোনা ১,৫৩,১৬০ টাকা।

মুম্বই: মুম্বইতে আজ ২২ ক্যারেট সোনার দাম প্রতি ১০ গ্রামে ১,৪০,২৬০ টাকা এবং ২৪ ক্যারেট সোনার দাম ১,৫৩,০১০ টাকা।

চেন্নাই: চেন্নাইতে আজ ২২ ক্যারেট সোনার দাম ১,৪১,০২০ টাকা এবং ২৪ ক্যারেট সোনার দাম ১,৫৩,৮৪০ টাকা রেকর্ড করা হয়েছে।

অহমেদাবাদ: অহমেদাবাদে আজ প্রতি ১০ গ্রাম ২২ ক্যারেট সোনার মূল্য ১,৪০,৩১০ টাকা এবং ২৪ ক্যারেট সোনার মূল্য ১,৫৩,০৬০ টাকা।

হায়দরাবাদ: হায়দরাবাদে আজ ২২ ক্যারেট সোনার দাম ১,৪০,২৬০ টাকা এবং ২৪ ক্যারেট সোনার দাম ১,৫৩,০১০ টাকা।

জয়পুর: জয়পুরে আজ ২২ ক্যারেট সোনা প্রতি ১০ গ্রামে ১,৪০,৪১০ টাকায় এবং ২৪ ক্যারেট সোনা ১,৫৩,১৬০ টাকায় পাওয়া যাচ্ছে।

লখনউ: লখনউতে আজ প্রতি ১০ গ্রাম ২২ ক্যারেট সোনার দাম ১,৪০,৪১০ টাকা এবং ২৪ ক্যারেট সোনার দাম ১,৫৩,১৬০ টাকা।

আরও পড়ুন: Employees’ Pension Scheme: লক্ষ লক্ষ অবসরপ্রাপ্ত কর্মীর মনে আশার আলো; একলাফে ৩০০০ টাকা বৃদ্ধি

২০% পর্যন্ত পতন

তবে, ইদানীং সোনার দামে লাগাতার বৃদ্ধির আশার মাঝে ওয়ার্ল্ড গোল্ড কাউন্সিল অন্য কথাও শুনিয়েছে। তাদের মতে, যদি মার্কিন অর্থনীতি শক্তিশালী থাকে, ডলার ফের মজবুত হয় এবং দীর্ঘ সময় সুদের হার না কমানো হয়, তাহলে সোনার দামে প্রায় ২০% পর্যন্ত পতনও হতে পারে। আপাতত, সেই দিকেই সকলে তাকিয়ে।

সোনার বাজার

প্রসঙ্গত, দাম বেশি হলেও সোনার কেনাবেচা কিন্তু খুব একটা কমেনি। WGC-র রিপোর্ট অনুযায়ী, সবচেয়ে বেশি সোনা বিক্রি করেছে তুরস্ক। তুরস্কের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক একাই ৬০ টন সোনা বিক্রি করেছে। রাশিয়ার কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক বাজারে ১৪ টন সোনা ছেড়েছে। পাশাপাশি আজারবাইজানের সরকারি তহবিল ‘স্টেট অয়েল ফান্ড অফ আজারবাইজান’ও ত্রৈমাসিকে মোট ২২ টন সোনা বিক্রি করেছে।

রুপোর দাম

সোনার পাশাপাশি রুপোর দামেও বদল। তবে রুপোর দাম বেড়েছে। ব্যাপক বৃদ্ধি দেখা যাচ্ছে সাদা ধাতুতে। ৮ মে সকালে রুপোর দাম প্রতি কেজিতে ২,৭০,১০০ টাকা হয়েছে। আন্তর্জাতিক বাজারে রুপোর দাম প্রতি আউন্স ৮১.৩৫ ডলার। উল্লেখ্য, এই বছরের জানুয়ারি মাসে দেশে রুপোর দাম ৪ লক্ষ টাকার গণ্ডি ছাড়িয়ে গিয়েছিল। মূলত অভ্যন্তরীণ কারণের পাশাপাশি বিশ্ববাজারের পরিস্থিতির প্রভাবেই দেশে সোনা ও রুপোর দামে এই পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

(দ্রষ্টব্য: সোনার দামের উপর জিএসটি এবং মেকিং চার্জ আলাদাভাবে যুক্ত হতে পারে, তাই কেনার আগে স্থানীয় জুয়েলারি শোরুম থেকে চূড়ান্ত দাম যাচাই করে নিন।)

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)  

About the Author

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

...Read More

Tags:
gold price fallgold price dropGold Price lowdecline in gold ratesCrash in Gold RateCrash in Gold Rate in Indiagold rate todaygold price today
পরবর্তী
খবর

Employees’ Pension Scheme: লক্ষ লক্ষ অবসরপ্রাপ্ত কর্মীর মনে আশার আলো; একলাফে ৩০০০ টাকা বৃদ্ধি
.

পরবর্তী খবর

West Bengal BJP Oath Ceremony: শনিবারের গেরোয় বদলে গেল সময়, নতুন সরকারের শপথগ্রহণ কখন?