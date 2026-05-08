Gold Price Fall: শুক্রে পতন সোনার দামে! বড় সুখবর: আগামী দিনে আরও অনেক কমবে হলুদ ধাতু, কতটা?

Gold Price Fall May 08, 2026: আজ শুক্রবার ফের পতন হল সোনার দামে! বড় সুখবর সন্দেহ নেই! এবং বড় খবর হল, আগামী দিনে আরও কমবে হলুদ ধাতু! কতটা? হ্যাঁ, সেই ইঙ্গিতও মিলেছে।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: রাত পোহালেই রাজ্যে নতুন মন্ত্রিসভার শপথগ্রহণ। রাজ্য জুড়ে এমনিতেই খুশির হাওয়া। নতুনের প্রতীক্ষা। আর এরই মধ্যে সাধারণ মধ্যবিত্তের মুখে ফুটল চওড়া হাসি। কেননা, ফের কমল সোনার দাম (Gold Price Fall)। আজ শুক্রবার ফের পতন সোনায়! এবং বড় খবর হল, আগামী দিনে আরও কমবে হলুদ ধাতু (Gold Price Declining)! কতটা? হ্যাঁ, সেই ইঙ্গিতও মিলেছে।
আজ কোন শহরে সোনার দাম কত?
কলকাতা: কলকাতায় আজ ২২ ক্যারেট সোনার দাম প্রতি ১০ গ্রামে ১,৪০,২৬০ টাকা এবং ২৪ ক্যারেট সোনার দাম ১,৫৩,০১০ টাকা।
দিল্লি: দিল্লিতে আজ ২২ ক্যারেট সোনা ১,৪০,৪১০ টাকা এবং ২৪ ক্যারেট সোনা ১,৫৩,১৬০ টাকা।
মুম্বই: মুম্বইতে আজ ২২ ক্যারেট সোনার দাম প্রতি ১০ গ্রামে ১,৪০,২৬০ টাকা এবং ২৪ ক্যারেট সোনার দাম ১,৫৩,০১০ টাকা।
চেন্নাই: চেন্নাইতে আজ ২২ ক্যারেট সোনার দাম ১,৪১,০২০ টাকা এবং ২৪ ক্যারেট সোনার দাম ১,৫৩,৮৪০ টাকা রেকর্ড করা হয়েছে।
অহমেদাবাদ: অহমেদাবাদে আজ প্রতি ১০ গ্রাম ২২ ক্যারেট সোনার মূল্য ১,৪০,৩১০ টাকা এবং ২৪ ক্যারেট সোনার মূল্য ১,৫৩,০৬০ টাকা।
হায়দরাবাদ: হায়দরাবাদে আজ ২২ ক্যারেট সোনার দাম ১,৪০,২৬০ টাকা এবং ২৪ ক্যারেট সোনার দাম ১,৫৩,০১০ টাকা।
জয়পুর: জয়পুরে আজ ২২ ক্যারেট সোনা প্রতি ১০ গ্রামে ১,৪০,৪১০ টাকায় এবং ২৪ ক্যারেট সোনা ১,৫৩,১৬০ টাকায় পাওয়া যাচ্ছে।
লখনউ: লখনউতে আজ প্রতি ১০ গ্রাম ২২ ক্যারেট সোনার দাম ১,৪০,৪১০ টাকা এবং ২৪ ক্যারেট সোনার দাম ১,৫৩,১৬০ টাকা।
২০% পর্যন্ত পতন
তবে, ইদানীং সোনার দামে লাগাতার বৃদ্ধির আশার মাঝে ওয়ার্ল্ড গোল্ড কাউন্সিল অন্য কথাও শুনিয়েছে। তাদের মতে, যদি মার্কিন অর্থনীতি শক্তিশালী থাকে, ডলার ফের মজবুত হয় এবং দীর্ঘ সময় সুদের হার না কমানো হয়, তাহলে সোনার দামে প্রায় ২০% পর্যন্ত পতনও হতে পারে। আপাতত, সেই দিকেই সকলে তাকিয়ে।
সোনার বাজার
প্রসঙ্গত, দাম বেশি হলেও সোনার কেনাবেচা কিন্তু খুব একটা কমেনি। WGC-র রিপোর্ট অনুযায়ী, সবচেয়ে বেশি সোনা বিক্রি করেছে তুরস্ক। তুরস্কের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক একাই ৬০ টন সোনা বিক্রি করেছে। রাশিয়ার কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক বাজারে ১৪ টন সোনা ছেড়েছে। পাশাপাশি আজারবাইজানের সরকারি তহবিল ‘স্টেট অয়েল ফান্ড অফ আজারবাইজান’ও ত্রৈমাসিকে মোট ২২ টন সোনা বিক্রি করেছে।
রুপোর দাম
সোনার পাশাপাশি রুপোর দামেও বদল। তবে রুপোর দাম বেড়েছে। ব্যাপক বৃদ্ধি দেখা যাচ্ছে সাদা ধাতুতে। ৮ মে সকালে রুপোর দাম প্রতি কেজিতে ২,৭০,১০০ টাকা হয়েছে। আন্তর্জাতিক বাজারে রুপোর দাম প্রতি আউন্স ৮১.৩৫ ডলার। উল্লেখ্য, এই বছরের জানুয়ারি মাসে দেশে রুপোর দাম ৪ লক্ষ টাকার গণ্ডি ছাড়িয়ে গিয়েছিল। মূলত অভ্যন্তরীণ কারণের পাশাপাশি বিশ্ববাজারের পরিস্থিতির প্রভাবেই দেশে সোনা ও রুপোর দামে এই পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে।
(দ্রষ্টব্য: সোনার দামের উপর জিএসটি এবং মেকিং চার্জ আলাদাভাবে যুক্ত হতে পারে, তাই কেনার আগে স্থানীয় জুয়েলারি শোরুম থেকে চূড়ান্ত দাম যাচাই করে নিন।)
