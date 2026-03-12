English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
  • Gold Price Fall: লক্ষ্মীবারেই হু হু করে কমল সোনার দাম; যুদ্ধসংকটে বিরাট স্বস্তি, আজ কলকাতায় কত হলুদ ধাতু?

Gold Price Drops 12 March 2026: একদিনে দাম কমল ১০ হাজার টাকা। এই মূল্যহ্রাস প্রতি কেজি রুপোয়। তবে খুব পিছিয়ে নেই সোনাও। আজ, ১২ মার্চ অনেকটাই দাম কমেছে হলুদ ধাতুর। কমে আজ কত হল সোনা-রুপোর দাম?

সৌমিত্র সেন | Updated By: Mar 12, 2026, 04:59 PM IST
যুদ্ধের বাজারে এত বড় খবর আর কী হতে পারে?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: আজ, বৃহস্পতিবার সোনা-রুপোর দাম কত (Gold and Silver Rate Today) দাঁড়াল? গতকাল পর্যন্ত সোনা ও রূপার দাম বাড়লেও, আজ, লক্ষ্মীবারে কমল সোনা-রুপোর দর (Gold and Silver Rate Drop)! আজকের দাম দেখে সাধারণ মানুষ অবাক! ইরান-মার্কিন যুদ্ধের আবহে (US-Iran conflict), সন্দেহ নেই এটা এখন দারুণ খবর। 

সোনার দাম হ্রাস

মধ্যপ্রাচ্যে ক্রমবর্ধমান উত্তেজনার পরিস্থিতি। মার্কিন নীতি নিয়ে অনিশ্চয়তা এবং মুদ্রাস্ফীতির কারণে দেশীয় পণ্য বাজারে (কমোডিটি মার্কেট) স্থিতিশীলতা নষ্ট হয়েছে। অথচ এর পরিপ্রেক্ষিতে আশ্চর্য ছবি দক্ষিণ ভারতের শহরগুলিতে। আজ, বৃহস্পতিবার সোনার দামে ব্যাপক পতন দেখা গিয়েছে। বুধবার ইউএস ব্যুরো অফ লেবার স্ট্যাটিস্টিকস-এর প্রকাশিত তথ্যে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছিল, ফেব্রুয়ারি মাসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মূল মুদ্রাস্ফীতি কিছুটা শিথিল হয়েছে বা কমেছে। আর এরই প্রভাবে বৃহস্পতিবার, ১২ই মার্চ, বেঙ্গালুরু, হায়দ্রাবাদ এবং চেন্নাইয়ের মতো প্রধান শহরগুলিতে সোনার দাম হ্রাস পেল।

কলকাতায় সোনার দাম

আজ, লক্ষ্মীবার, বৃহস্পতিবার আবারও দেশ জুড়ে কমল সোনার দাম। গতকাল, বুধবারের তুলনায় আজ হাজার টাকা কমল ২২ ও ২৪ ক্যারাট সোনার দাম। আজ, ১২ মার্চ বৃহস্পতিবার কোন শহরে সোনার দাম কত? কলকাতায় ১০ গ্রাম ২২ ক্যারাট সোনার দাম ১ লক্ষ ৪৮ হাজার ৭০০ টাকা। ১০ গ্রাম ২৪ ক্যারাট সোনার দাম ১ লক্ষ ৬২ হাজার ২২০ টাকা। দিল্লিতে ১০ গ্রাম ২২ ক্যারাট সোনার দাম ১ লক্ষ ৪৮ হাজার ৮৫০ টাকা। ১০ গ্রাম ২৪ ক্যারাট সোনার দাম ১ লক্ষ ৬২ হাজার ৩৭০ টাকা। মুম্বইয়ে ১০ গ্রাম ২২ ক্যারাট সোনার দাম ১ লক্ষ ৪৮ হাজার ৭০০ টাকা। ১০ গ্রাম ২৪ ক্যারাট সোনার দাম ১ লক্ষ ৬২ হাজার ২২০ টাকা। 

ভারতের বিভিন্ন শহরে সোনার দাম

আমদাবাদে ১০ গ্রাম ২২ ক্যারাট সোনার দাম ১ লক্ষ ৪৮ হাজার ৭৫০ টাকা। ১০ গ্রাম ২৪ ক্যারাট সোনার দাম ১ লক্ষ ৬২ হাজার ২৭০ টাকা। পুনেতে ১০ গ্রাম ২২ ক্যারাট সোনার দাম ১ লক্ষ ৪৮ হাজার ৭০০ টাকা। ১০ গ্রাম ২৪ ক্যারাট সোনার দাম ১ লক্ষ ৬২ হাজার ২২০ টাকা। জয়পুরে ১০ গ্রাম ২২ ক্যারাট সোনার দাম ১ লক্ষ ৪৮ হাজার ৮৫০ টাকা। ১০ গ্রাম ২৪ ক্যারাট সোনার দাম ১ লক্ষ ৬২ হাজার ৩৭০ টাকা। বেঙ্গালুরুতে ১০ গ্রাম ২২ ক্যারাট সোনার দাম ১ লক্ষ ৪৮ হাজার ৭০০ টাকা। ১০ গ্রাম ২৪ ক্যারাট সোনার দাম ১ লক্ষ ৬২ হাজার ২২০ টাকা। লখনউয়ে ১০ গ্রাম ২২ ক্যারাট সোনার দাম ১ লক্ষ ৪৮ হাজার ৮৫০ টাকা। ১০ গ্রাম ২৪ ক্যারাট সোনার দাম ১ লক্ষ ৬২ হাজার ৩৭০ টাকা। চেন্নাইয়ে ১০ গ্রাম ২২ ক্যারাট সোনার ১ এক লক্ষ ৪৮ হাজার ৭০০ টাকা। ১০ গ্রাম ২৪ ক্যারাট সোনার দাম ১ লক্ষ ৬২ হাজার ২২০ টাকা। ভুবনেশ্বরে ১০ গ্রাম ২২ ক্যারাট সোনার দাম ১ লক্ষ ৪৮ হাজার ৭০০ টাকা। ১০ গ্রাম ২৪ ক্যারাট সোনার দাম ১ লক্ষ ৬২ হাজার ২২০ টাকা। পাটনায় ১০ গ্রাম ২২ ক্যারাট সোনার দাম ১ লক্ষ ৪৮ হাজার ৭৫০ টাকা। ১০ গ্রাম ২৪ ক্যারাট সোনার দাম ১ লক্ষ ৬২ হাজার ২৭০ টাকা। হায়দরাবাদে ১০ গ্রাম ২২ ক্যারাট সোনার দাম ১ লক্ষ ৪৮ হাজার ৭০০ টাকা। ১০ গ্রাম ২৪ ক্যারাট সোনার দাম ১ লক্ষ ৬২ হাজার ২২০ টাকা।

(Disclaimer: প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে, কোনও সুপারিশ করা হচ্ছে না।)

About the Author

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

...Read More

