Gold Price Fall: লক্ষ্মীবারেই হু হু করে কমল সোনার দাম; যুদ্ধসংকটে বিরাট স্বস্তি, আজ কলকাতায় কত হলুদ ধাতু?
Gold Price Drops 12 March 2026: একদিনে দাম কমল ১০ হাজার টাকা। এই মূল্যহ্রাস প্রতি কেজি রুপোয়। তবে খুব পিছিয়ে নেই সোনাও। আজ, ১২ মার্চ অনেকটাই দাম কমেছে হলুদ ধাতুর। কমে আজ কত হল সোনা-রুপোর দাম?
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: আজ, বৃহস্পতিবার সোনা-রুপোর দাম কত (Gold and Silver Rate Today) দাঁড়াল? গতকাল পর্যন্ত সোনা ও রূপার দাম বাড়লেও, আজ, লক্ষ্মীবারে কমল সোনা-রুপোর দর (Gold and Silver Rate Drop)! আজকের দাম দেখে সাধারণ মানুষ অবাক! ইরান-মার্কিন যুদ্ধের আবহে (US-Iran conflict), সন্দেহ নেই এটা এখন দারুণ খবর।
সোনার দাম হ্রাস
মধ্যপ্রাচ্যে ক্রমবর্ধমান উত্তেজনার পরিস্থিতি। মার্কিন নীতি নিয়ে অনিশ্চয়তা এবং মুদ্রাস্ফীতির কারণে দেশীয় পণ্য বাজারে (কমোডিটি মার্কেট) স্থিতিশীলতা নষ্ট হয়েছে। অথচ এর পরিপ্রেক্ষিতে আশ্চর্য ছবি দক্ষিণ ভারতের শহরগুলিতে। আজ, বৃহস্পতিবার সোনার দামে ব্যাপক পতন দেখা গিয়েছে। বুধবার ইউএস ব্যুরো অফ লেবার স্ট্যাটিস্টিকস-এর প্রকাশিত তথ্যে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছিল, ফেব্রুয়ারি মাসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মূল মুদ্রাস্ফীতি কিছুটা শিথিল হয়েছে বা কমেছে। আর এরই প্রভাবে বৃহস্পতিবার, ১২ই মার্চ, বেঙ্গালুরু, হায়দ্রাবাদ এবং চেন্নাইয়ের মতো প্রধান শহরগুলিতে সোনার দাম হ্রাস পেল।
আরও পড়ুন: Indian killed in Iranian Attack: ভারতীয়র মৃত্যু; ইরানি হামলায় পুড়ে খাক আমেরিকার তেলের ট্যাংকার, হাড়হিম ভিডিয়ো
কলকাতায় সোনার দাম
আজ, লক্ষ্মীবার, বৃহস্পতিবার আবারও দেশ জুড়ে কমল সোনার দাম। গতকাল, বুধবারের তুলনায় আজ হাজার টাকা কমল ২২ ও ২৪ ক্যারাট সোনার দাম। আজ, ১২ মার্চ বৃহস্পতিবার কোন শহরে সোনার দাম কত? কলকাতায় ১০ গ্রাম ২২ ক্যারাট সোনার দাম ১ লক্ষ ৪৮ হাজার ৭০০ টাকা। ১০ গ্রাম ২৪ ক্যারাট সোনার দাম ১ লক্ষ ৬২ হাজার ২২০ টাকা। দিল্লিতে ১০ গ্রাম ২২ ক্যারাট সোনার দাম ১ লক্ষ ৪৮ হাজার ৮৫০ টাকা। ১০ গ্রাম ২৪ ক্যারাট সোনার দাম ১ লক্ষ ৬২ হাজার ৩৭০ টাকা। মুম্বইয়ে ১০ গ্রাম ২২ ক্যারাট সোনার দাম ১ লক্ষ ৪৮ হাজার ৭০০ টাকা। ১০ গ্রাম ২৪ ক্যারাট সোনার দাম ১ লক্ষ ৬২ হাজার ২২০ টাকা।
আরও পড়ুন: Hanumanji: অর্থকষ্ট থেকে চিরমুক্তি, মঙ্গলবারে হনুমানজির বিরল কৃপায় বিপুল অর্থপ্রাপ্তি কীভাবে? মানুন ৫ নিয়ম
ভারতের বিভিন্ন শহরে সোনার দাম
আমদাবাদে ১০ গ্রাম ২২ ক্যারাট সোনার দাম ১ লক্ষ ৪৮ হাজার ৭৫০ টাকা। ১০ গ্রাম ২৪ ক্যারাট সোনার দাম ১ লক্ষ ৬২ হাজার ২৭০ টাকা। পুনেতে ১০ গ্রাম ২২ ক্যারাট সোনার দাম ১ লক্ষ ৪৮ হাজার ৭০০ টাকা। ১০ গ্রাম ২৪ ক্যারাট সোনার দাম ১ লক্ষ ৬২ হাজার ২২০ টাকা। জয়পুরে ১০ গ্রাম ২২ ক্যারাট সোনার দাম ১ লক্ষ ৪৮ হাজার ৮৫০ টাকা। ১০ গ্রাম ২৪ ক্যারাট সোনার দাম ১ লক্ষ ৬২ হাজার ৩৭০ টাকা। বেঙ্গালুরুতে ১০ গ্রাম ২২ ক্যারাট সোনার দাম ১ লক্ষ ৪৮ হাজার ৭০০ টাকা। ১০ গ্রাম ২৪ ক্যারাট সোনার দাম ১ লক্ষ ৬২ হাজার ২২০ টাকা। লখনউয়ে ১০ গ্রাম ২২ ক্যারাট সোনার দাম ১ লক্ষ ৪৮ হাজার ৮৫০ টাকা। ১০ গ্রাম ২৪ ক্যারাট সোনার দাম ১ লক্ষ ৬২ হাজার ৩৭০ টাকা। চেন্নাইয়ে ১০ গ্রাম ২২ ক্যারাট সোনার ১ এক লক্ষ ৪৮ হাজার ৭০০ টাকা। ১০ গ্রাম ২৪ ক্যারাট সোনার দাম ১ লক্ষ ৬২ হাজার ২২০ টাকা। ভুবনেশ্বরে ১০ গ্রাম ২২ ক্যারাট সোনার দাম ১ লক্ষ ৪৮ হাজার ৭০০ টাকা। ১০ গ্রাম ২৪ ক্যারাট সোনার দাম ১ লক্ষ ৬২ হাজার ২২০ টাকা। পাটনায় ১০ গ্রাম ২২ ক্যারাট সোনার দাম ১ লক্ষ ৪৮ হাজার ৭৫০ টাকা। ১০ গ্রাম ২৪ ক্যারাট সোনার দাম ১ লক্ষ ৬২ হাজার ২৭০ টাকা। হায়দরাবাদে ১০ গ্রাম ২২ ক্যারাট সোনার দাম ১ লক্ষ ৪৮ হাজার ৭০০ টাকা। ১০ গ্রাম ২৪ ক্যারাট সোনার দাম ১ লক্ষ ৬২ হাজার ২২০ টাকা।
(Disclaimer: প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে, কোনও সুপারিশ করা হচ্ছে না।)
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)