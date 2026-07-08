/সোনা কিনতে চান? বিগত এক সপ্তাহে এত কমেনি কখনও হলুদ ধাতুর দাম, এ কি কোনও অশুভ ইঙ্গিত?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বিশ্ব বাজারের ওঠানামা এবং আন্তর্জাতিক ভূ-রাজনৈতিক পরিস্থিতির প্রভাবে ভারতের বাজারেও বড় পতন সোনা ও রুপোর দামে। বিশ্ব বাজারে মার্কিন ডলারের শক্তিশালী অবস্থান এবং ট্রেজারি ইল্ড (Treasury Yield) বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে বিনিয়োগকারীদের মধ্যে সোনা কেনার আগ্রহ কিছুটা কমেছে। যার সরাসরি প্রভাব পড়েছে দেশীয় বাজারে। গত কয়েক দিনের টানা ওঠানামার পর, আজ ভারতীয় বাজারে সোনার দাম কমে চার দিনের মধ্যে সর্বনিম্ন স্তরে পৌঁছেছে। তবে সোনার দাম কমলেও আজ রুপোর বাজার দর অনেকটাই স্থিতিশীল রয়েছে। ভারতের প্রধান শহরগুলোতে ২২ ক্যারেট, ২৪ ক্যারেট এবং ১৮ ক্যারেট সোনার দামে এই হ্রাসের প্রভাব স্পষ্ট লক্ষ্য করা গেছে। প্রতি ১০ গ্রাম সোনার দাম একধাক্কায় ১,৪০০ টাকা কমে দাঁড়িয়েছে ১,৪৯,২৫০ টাকায়। অন্যদিকে, রুপোর দামেও প্রায় পতন দেখা গিয়েছে। প্রতি কেজিতে ২০০ টাকা কমে রুপোর বাজার দর হয়েছে ২,৩৯,৮০০ টাকা।
বাজার বিশেষজ্ঞদের মতে
মাল্টি কমোডিটি এক্সচেঞ্জে (MCX) অগস্ট মাসের সোনার ফিউচার চুক্তি বা ওয়াদার দাম ০.৩৩ শতাংশ বা ৪৮১ টাকা কমে প্রতি ১০ গ্রামে ১,৪৪,৯১১ টাকায় নেমে এসেছে। বিশ্ব বাজারে স্পট গোল্ডের (Spot Gold) দাম এক সপ্তাহের মধ্যে সর্বনিম্ন স্তরে পৌঁছেছে। আন্তর্জাতিক বাজারে তা কমে প্রতি আউন্স প্রায় ৪,১০০ ডলারে নেমে আসে। বিশেষজ্ঞদের দাবি, ভারতের বাজারে ভারতীয় টাকার (Rupee) মূল্য বৃদ্ধি এবং আন্তর্জাতিক বাজারের এই দুর্বল প্রবণতাই সোনা ও রুপোর দাম কমার মূল কারণ।
প্রধান শহরগুলোতে সোনার আজকের বাজার দর:
দিল্লি: দেশের রাজধানী দিল্লিতে আজ ২৪ ক্যারেট সোনার দাম প্রতি ১০ গ্রামে কমেছে। পাশাপাশি গয়না তৈরির উপযুক্ত ২২ ক্যারেট এবং ১৮ ক্যারেট সোনার দামেও পতন লক্ষ্য করা গেছে। খুচরো বাজারে চাহিদার এই মন্দা ভাব সোনার দামকে গত চার দিনের মধ্যে সবচেয়ে নিচে নামিয়ে এনেছে।
কলকাতা, মুম্বই ও চেন্নাই: দিল্লির পাশাপাশি কলকাতা, মুম্বই এবং চেন্নাইয়ের মতো বড় মেট্রো শহরগুলোতেও সোনার দাম আজ নিম্নমুখী। ২২ ক্যারেট ও ২৪ ক্যারেট সোনার দাম প্রতি ১০ গ্রামে বেশ কিছুটা কমেছে, যা সাধারণ মধ্যবিত্ত ক্রেতা এবং গয়না ব্যবসায়ীদের কিছুটা স্বস্তি দিলেও বিনিয়োগকারীদের চিন্তায় রেখেছে।
বর্তমানে ভারতের খুচরো বাজারে ২২ ক্যারেট প্রতি গ্রাম সোনার দাম চলছে প্রায় ১৩,২৬০ টাকা এবং প্রতি ১০ গ্রাম রুপোর দাম দাঁড়িয়েছে ২,৪৫০ টাকা। অন্যদিকে প্ল্যাটিনামের দাম প্রতি ১০ গ্রামে রয়েছে ৫০,০০০ টাকা।
কেন এই দরপতন?
বাজার বিশ্লেষকদের মতে, বেশ কয়েকটি বড় বৈশ্বিক কারণ এর পিছনে কাজ করছে:
১. ডলারের শক্তি বৃদ্ধি: আন্তর্জাতিক বাজারে ডলারের সূচক শক্তিশালী হওয়ায় অন্য মুদ্রার ক্রেতাদের কাছে সোনা কেনা বেশ ব্যয়বহুল হয়ে উঠছে। এর ফলে বিশ্ব বাজারে সোনার চাহিদা কমেছে।
২. অপরিশোধিত তেলের দাম ও মুদ্রাস্ফীতি: ইরান ও আমেরিকার মধ্যবর্তী উত্তেজনার জেরে অপরিশোধিত তেলের (Crude Oil) দাম বৃদ্ধি পেয়েছে। তেলের দাম বাড়ায় মুদ্রাস্ফীতির আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। এর ফলে মার্কিন ফেডারেল রিজার্ভ (US Federal Reserve) সুদের হার দীর্ঘ সময় ধরে উচ্চ স্তরে রাখতে পারে বলে মনে করছেন বিনিয়োগকারীরা। সুদের হার বেশি থাকলে সাধারণত সোনার মতো সম্পদে বিনিয়োগের আকর্ষণ কমে যায়।
অন্যদিকে, আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দামের ওঠানামা এবং ভারতের বাজারে ডলারের তুলনায় টাকার মূল্যের পরিবর্তনও এই দাম কমার পেছনে বড় ভূমিকা পালন করেছে। ভারতের বাজারে আমদানি করা সোনার ওপর টাকার মূল্যের প্রভাব অত্যন্ত বেশি থাকে। টাকা শক্তিশালী হলে দেশে সোনার দাম স্বাভাবিকভাবেই কমে আসে।
৩. টাকার মজবুত অবস্থান: সৌদি আরব এশিয়ার ক্রেতাদের জন্য তেলের দাম কমানোর ফলে ভারতের আমদানি খরচের ওপর চাপ কমেছে। এর ফলে আন্তর্জাতিক বাজারে ভারতীয় টাকা ডলারের তুলনায় শক্তিশালী হয়েছে। টাকা শক্তিশালী হলে বিদেশ থেকে সোনা আমদানির খরচ কমে যায়, যার ফলে দেশের অভ্যন্তরেও সোনার দাম সস্তা হয়।
আপাতত বাজার বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, আগামী কয়েক দিন সোনা ও রুপোর বাজার এই স্তরেই ঘোরাফেরা করতে পারে। উৎসব বা বিয়ের মরশুম শুরু হওয়ার আগে সোনার এই দাম কমে যাওয়া সাধারণ ক্রেতাদের জন্য সোনা কেনার একটি ভালো সুযোগ তৈরি করতে পারে। তবে দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগের ক্ষেত্রে বিশ্ব বাজারের গতিপ্রকৃতির ওপর কড়া নজর রাখার পরামর্শ দিচ্ছেন বিশেষজ্ঞরা।
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