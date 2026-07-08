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সোনা কিনতে চান? বিগত এক সপ্তাহে এত কমেনি কখনও হলুদ ধাতুর দাম, এ কি কোনও অশুভ ইঙ্গিত?

Gold Price highest fall: গত কয়েক দিনের টানা ওঠানামার পর, আজ ভারতীয় বাজারে সোনার দাম কমে চার দিনের মধ্যে সর্বনিম্ন স্তরে পৌঁছেছে। আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দামের ওঠানামা এবং ভারতের বাজারে ডলারের তুলনায় টাকার মূল্যের পরিবর্তনও এই দাম কমার পেছনে বড় ভূমিকা পালন করেছে।

Written ByNabanita Sarkar Edited By:Nabanita Sarkar
Published: Jul 08, 2026, 04:26 PM IST|Updated: Jul 08, 2026, 04:26 PM IST
সোনা কিনতে চান? বিগত এক সপ্তাহে এত কমেনি কখনও হলুদ ধাতুর দাম, এ কি কোনও অশুভ ইঙ্গিত?
Source: Bureau

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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