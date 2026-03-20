Gold Price Fall: হাজার হাজার টাকা কমল সোনা; সোনার বাজারে মহাধস! আকাশ থেকে এক ধাক্কায় কোথায় নামল দাম?

Gold Price Fall: হাজার হাজার টাকা কমল সোনা; সোনার বাজারে মহাধস! আকাশ থেকে এক ধাক্কায় কোথায় নামল দাম?
Gold Rate in India Today: সোনার বাজারে রেকর্ড ধস!
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: সোনার বাজারে (Gold Market) রেকর্ড ধস! সোনার বাজারে মহা ধসও বলা চলে! আজ, শুক্রবার সোনার দামে বিরাট পতন (Gold rate major crash)। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল রিজার্ভের (United States Federal Reserve) সুদের হার একই রাখার সিদ্ধান্তের জন্যই কি এই পতন? এই মুহূর্তে একের পর এক উ।সবের উদযাপন-- চৈত্র নবরাত্রি, উগাড়ি, ইদ ইত্যাদি। যদিও যুদ্ধের বাজারে সারা বিশ্বে বেড়েছে অনিশ্চয়তা (heightened global uncertainty)। বিশেষজ্ঞদের মতে, অপরিশোধিত তেলের (Crude Oil) দাম বৃদ্ধি এবং যুদ্ধপরিস্থিতির কারণে বিনিয়োগকারীরা এখন মুনাফা তুলে নেওয়ার (Profit Booking) দিকে বেশি মনোযোগ দিচ্ছেন।
বিশ্ব বাজারে অস্থিরতা
আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে অস্থিরতা। ইরান-ইসরায়েল-আমেরিকা যুদ্ধ। এই আবহে সামগ্রিক ভাবেই সোনার বাজারে ঘোর অস্থিরতা জারি। ভারতের বাজারেও ছবিটা এক। এবং সবচেয়ে বড় কথা, ভারতের বাজারে সোনার দামে ফের ব্যাপক পতন লক্ষ্য করা গেল। আজ, শুক্রবার, ২০ মার্চ সকালে বাজার খুলতেই স্বস্তি মধ্যবিত্ত ক্রেতাদের। অল ইন্ডিয়া বুলিয়ন অ্যাসোসিয়েশনের তথ্য বলছে, দিল্লিতে ২৪ ক্যারেট সোনার দাম প্রায় ৭০০০ টাকা কমে দাঁড়িয়েছে ১৫৩৩০০ টাকা (প্রতি ১০ গ্রাম, কর-সহ)! ভাবা যায়!
এক নজরে আজকে সোনা
ইন্ডিয়ান বুলিয়ন অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশন (IBJA)-এর রিপোর্ট বলছে, আজ সকালে ১০ গ্রাম
২৪ ক্যারেট (বিশুদ্ধ সোনা) সোনার দাম-- ১,৪৭,৮৮৯ টাকা
২৩ ক্যারেট সোনার দাম-- ১,৪৭,২৯৭ টাকা
২২ ক্যারেট (গয়নার সোনা) সোনার দাম--- ১,৩৫,৪৬৬ টাকা
১৮ ক্যারেট সোনার দাম-- ১,১০,৯১৭ টাকা
১৪ ক্যারেট সোনার দাম-- ৮৬,৫১৫ টাকা
শহরভেদে সোনা
আজ, কলকাতায় ২৪ ক্যারেট সোনার দাম ১৫০২৮০ টাকা, ২২ ক্যারেট সোনা ১৩৭৭৫০ টাকা এবং ১৮ ক্যারেট সোনার দাম ১১২৭১০ টাকা!
দিল্লিতে ২৪ ক্যারেট সোনার দাম ১,৫০,৪৩০ টাকা, ২২ ক্যারেট সোনার দাম ১,৩৭,৯০০ টাকা এবং ১৮ ক্যারেট সোনার দাম ১,১২,৮১০ টাকা!
মুম্বইয়ে ২৪ ক্যারেট সোনার দাম ১,৫০,২৮০ টাকা ২২ ক্যারেট সোনার দাম ১,৩৭,৭৫০ টাকা এবং ১৮ ক্যারেট সোনার দাম ১,১২,৭১০ টাকা!
চেন্নাইয়ে ২৪ ক্যারেট সোনার দাম ১,৫১,৬৪০ টাকা, ২২ ক্যারেট সোনার দাম ১,৩৯,০০০ টাকা এবং ১৮ ক্যারেট সোনার দাম ১,১৫,৮৫০ টাকা!
বেঙ্গালুরুতে ২৪ ক্যারেট সোনার দাম ১,৫০,২৮০ টাকা, ২২ ক্যারেট সোনার দাম ১,৩৭,৭৫০ টাকা ১৮ ক্যারেট সোনার দাম ১,১২,৭১০ টাকা!
সোনা-রুপোর দামের উপর চাপ
বাজার বিশেষজ্ঞদের মতে, বিশ্ববাজারে ডলারের শক্তিশালী অবস্থান এবং মার্কিন বন্ডের ইল্ড বৃদ্ধি পাওয়ার কারণেই সোনা তার আকর্ষণ হারিয়েছে। এছাড়া মার্কিন ফেডারেল রিজার্ভ ও ব্যাঙ্ক অফ জাপানের কঠোর আর্থিক নীতি এবং অপরিশোধিত তেলের মূল্যবৃদ্ধি সোনা ও রুপোর দামের উপর এই চাপ তৈরি করেছে। উল্লেখ্য যে, চলতি বছরের ২৯ জানুয়ারি সোনা তার সর্বোচ্চ শিখর ১,৮০,৭৭৯ টাকায় পৌঁছেছিল। সেই তুলনায় বর্তমান দাম প্রায় ২৯,৭০০ টাকা বা ১৬ শতাংশের বেশি কমেছে।
বাজার-পরিস্থিতি
মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধের কারণে বিশ্ববাজার উত্তাল। ইরান ও ইসরায়েলের যুদ্ধের ফলে তেল সরবরাহ কেন্দ্রগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কায় গ্যাস ও তেলের দাম আকাশচুম্বী হচ্ছে। এর বিপরীতে শেয়ার বাজার এবং সোনা-রুপোর দাম ব্যাপকভাবে হ্রাস পাচ্ছে। গতকালই জানা গিয়েছিল, আমেরিকার কেন্দ্রীয় ব্যাংক 'ফেড' সুদের হার না কমানোর ইঙ্গিত দিয়েছে। সাধারণত সুদের হার কমলে সোনার দাম বাড়ে, কিন্তু সুদের হার কমানোর সম্ভাবনা কমে যাওয়ায় সোনার চাহিদাও কমে গিয়েছে, যা দামের উপর প্রভাব ফেলছে।
মুদ্রাস্ফীতি
অপরিশোধিত তেলের দাম বাড়ায় মুদ্রাস্ফীতির আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। এছাড়া ইরান-ইসরায়েল উত্তেজনার কারণে এলএনজি (LNG) সরবরাহ ব্যাহত হচ্ছে। এই অনিশ্চয়তার কারণে বিনিয়োগকারীরা সোনা থেকে বিনিয়োগ কমিয়ে দিচ্ছেন।
