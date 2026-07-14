/আরও সস্তা হল সোনা! জগন্নাথের কৃপায় রথযাত্রার আগেই মধ্যবিত্তের কানে সুখবর, কমল ১.৫১%! জেনে নিন নতুন দাম

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: আজ, মঙ্গলবার, ১৪ জুলাই কলকাতার বাজারে সোনার দামে সামান্য পরিবর্তন এসেছে। রথযাত্রার আগে যা যথেষ্ট ইঙ্গিতপূর্ণ। রথযাত্রার আগে যা বেশ বড় মাপের সুখবরও। কমেছে সোনার দাম। ফলে, গয়না কেনার বা সোনায় বিনিয়োগের কোনও পরিকল্পনা থাকলে, তা আজই সেরে নিন। আজ ২৪ ক্যারেট, ২২ ক্যারেট এবং ১৮ ক্যারেট, দাম কমল এই তিন ধরনের সোনারই। কতটা করে কমল?
কত কমল?
প্রতি গ্রামে ১ টাকা করে দাম কমেছে সোনার। আজ, ১৪ জুলাই কলকাতায় ২৪ ক্যারেট (৯৯.৯% বিশুদ্ধ) সোনার দাম প্রতি গ্রাম ₹১৪,২৯০। ২২ ক্যারেট (৯১.৬% বিশুদ্ধ) সোনার দাম প্রতি গ্রাম ₹১৩,০৯৯ এবং ১৮ ক্যারেট (৭৫% বিশুদ্ধ) সোনার দাম প্রতি গ্রাম ₹১০,৭১৭। গতকাল সোমবারের তুলনায় প্রতিটি ক্যাটেগরিতেই প্রতি গ্রামে ১ টাকা করে কমেছে সোনার দাম। গয়না তৈরির জন্য সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয় অবশ্য ২২ ক্যারেট সোনা। সেই হিসেবে ১০ গ্রাম ২২ ক্যারেট সোনার দাম আজ দাঁড়াচ্ছে ₹১,৩০,৯৯০। যদি এর সঙ্গে মেকিং চার্জ এবং ৩ শতাংশ জিএসটি যোগ করা হয়, তাহলে মোট খরচ দাঁড়াবে প্রায় ₹১,৫১,১১০।
বাজারের ওঠা-নামা
সোনার দাম ক্রমাগত বাড়তে থাকাটা খুবই ভয়ের। ভয়ের বড় বড় কোম্পানি থেকে সাধারণ মানুষের জন্যও। স্থিতিশীলতা এক্ষেত্রে ভালো নয়। দাম কমা বা বাড়া-- যাই হোক, বাজারের ওঠা-নামাটা ভালো। গত ১০ দিনের দামের দিকে তাকালে দেখা যাচ্ছে, বাজারে ওঠানামা অব্যাহত। ৩ জুলাইয়ের পর থেকে দাম একাধিকবার কমেছে ও বেড়েছে। ১৩ জুলাই ২৪ ক্যারেট সোনার দাম ছিল ₹১৪,২৯১, যা আজ কমে হয়েছে ₹১৪,২৯০। তবে, ১২ জুলাইয়ের তুলনায় বাজারে বড় ধরনের পরিবর্তন হয়নি।
১.৫১ শতাংশ কমছে
জুলাই মাসের শুরু থেকে সামগ্রিক ছবিটা ঊর্ধ্বমুখীই। ১ জুলাই ২৪ ক্যারেট সোনার দাম ছিল ₹১৪,০৭৮, যা ১৪ জুলাই এসে দাঁড়িয়েছে ₹১৪,২৯০। অর্থাৎ, মাসের প্রথম দুই সপ্তাহে প্রায় ১.৫১ শতাংশ দাম বেড়েছে। একই সময়ে ২২ ক্যারেট সোনার দাম ₹১২,৯০৫ থেকে বেড়ে হয়েছে ₹১৩,০৯৯, যা প্রায় ১.৫০ শতাংশ বৃদ্ধি নির্দেশ করছে।
সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন
এই মাসে সর্বোচ্চ দর দেখা গিয়েছিল ৩ জুলাই। সেদিন ২৪ ক্যারেট সোনার দাম পৌঁছেছিল প্রতি গ্রাম ₹১৪,৭০০-এ এবং ২২ ক্যারেট সোনার দাম ছিল ₹১৩,৪৭৫। অন্য দিকে, মাসের সর্বনিম্ন দাম ছিল ১ জুলাই। সেদিন ২৪ ক্যারেট সোনার দাম ছিল ₹১৪,০৭৮ এবং ২২ ক্যারেট ছিল ₹১২,৯০৫ প্রতি গ্রাম।
কেন বদল?
বিশেষজ্ঞদের মতে, এই যুদ্ধ এবং তার সঙ্গে জড়িত আন্তর্জাতিক বাজারের অস্থিরতা, সম্প্রতি অপরিশোধিত তেলের মূল্যবৃদ্ধি, ডলারের গতিবিধি এবং বিশ্ব অর্থনৈতিক পরিস্থিতির দোলাচল-- এই সব মিলিয়েই প্রতিদিন সোনার দামে পরিবর্তন দেখা যায়। আগামীকাল বৃহস্পতিবার কী হবে, কেউ জানে না!
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