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আরও সস্তা হল সোনা! জগন্নাথের কৃপায় রথযাত্রার আগেই মধ্যবিত্তের কানে সুখবর, কমল ১.৫১%! জেনে নিন নতুন দাম

Today's Gold Rate: সোনার বাজারে ট্রেন্ড কী? কী বলছে হলুদ ধাতুর বাজার? জানা গিয়েছে, ১৪ জুলাই কলকাতার বাজারে ২৪, ২২ ও ১৮ ক্যারেট সোনার দামে সামান্য পরিবর্তন এসেছে। আজ প্রতি গ্রাম সোনার দাম কত দাঁড়াল? ১০ গ্রাম সোনা কিনতে আজ কত খরচ হবে?

Written BySoumitra Sen
Published: Jul 14, 2026, 01:42 PM IST|Updated: Jul 14, 2026, 01:52 PM IST
আরও সস্তা হল সোনা! জগন্নাথের কৃপায় রথযাত্রার আগেই মধ্যবিত্তের কানে সুখবর, কমল ১.৫১%! জেনে নিন নতুন দাম
Image Credit: কেন সোনার দাম এমন হুড়মুড় করে কমছে? বড় কিছুর ইঙ্গিত?Source: Bureau

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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