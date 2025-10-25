English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Gold Price Low Today: গতকাল পতনের পরে আজও কমল। পাল্লা দিয়ে কমছে রুপোও। এই সময়টাকেই এখন সোনায় বিনিয়োগের সেরা সময় বলে মনে করছেন বিনিয়োগ বিশেষজ্ঞরা। কী বলছেন তাঁরা?

সৌমিত্র সেন | Updated By: Oct 25, 2025, 06:07 PM IST
Gold Price Low: ক্রমশই নামছে সোনার দর! আজও কমল, এক ধাক্কায় অনেকটা! ভরিতে সাশ্রয় হবে...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: কত আজকের সোনার দাম (Gold Price Today)? ফের সোনার দাম কমল (24-carat gold fell) আজ। দীপাবলির (Diwali) বাজার গরম থাকলেও ক্রমাগত কমছেই সোনার দাম। গতকাল পতনের পরে আজ আরও কমল। পাল্লা দিয়ে কমছে রুপোর দামও। এই সময়টাকেই এখন সোনায় বিনিয়োগের সেরা সময় বলে মনে করছেন বিনিয়োগ বিশেষজ্ঞরা। কম দামে সোনা কেনার পরিকল্পনা থাকলে এখনই কিনে ফেলুন।

কলকাতায় আজ সোনার দাম কত?

গতকাল কলকাতায় ১ গ্রাম ২২ ক্যারেট সোনার দাম ছিল ১১ হাজার ৪৬৬ টাকা। আজ সেটা ৬৫ টাকা কমে এসে দাঁড়িয়েছে ১১ হাজার ৪০১ টাকায়। ফলে, ভরিতে কমল সাড়ে ছশো টাকা! গতকাল ১ গ্রাম ২৪ ক্যারেটের দাম ছিল ১২ হাজার ৫০৯ টাকা। আজ ১২ হাজার ৪৩৮ টাকা। কমেছে ৭১ টাকা। এর মানে, ১০ গ্রামে দাম কমল ৭১০ টাকা। 

২৪ ক্যারাট

২৪ ক্যারাট সোনা প্রায় বিশুদ্ধ-- ৯৯.৯ শতাংশ। এটাকে পিওর গোল্ড বলা হয়। গহনা তৈরির ক্ষেত্রে এই সোনার কোনও বিকল্প হয় না। এই সোনা সফ্ট। এর থেকে অলঙ্কার বানানো তুলনায় সোজা। কেননা, এতে অনেক জটিল ডিজাইন তোলা যায়। 

২২ ক্যারাট

২২ ক্যারাট সোনা ৯১.৬৭ শতাংশ শুদ্ধ। এটিও মজবুত। এবং ২৪ ক্যারাটের থেকেও মজবুত। তামা, জিঙ্ক, নিকেল, রুপোর মতো অন্য ধাতুর সঙ্গে সংকর করে এটা তৈরি হয়। ভারতীয় উপমহাদেশে এই সোনার খুব গুরুত্ব। এদিকে ২৪ ক্যারাটের চেয়ে এ সোনা সস্তা পড়ে। সোনা বলতে কিন্তু বহু বাড়িতে ২২ ক্য়ারাট সোনাই বোঝায়।

About the Author

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

Tags:
Gold price fallsgold price todayGold Price lowGold Rate in KolkataSilver priceSilver Price fall22 Karat Gold Prices24 Karat Gold Pricesjewelry makingসোনার দামসোনার দাম কমলরুপোর দামসোনারুপোর বাজারদর
