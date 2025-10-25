Gold Price Low: ক্রমশই নামছে সোনার দর! আজও কমল, এক ধাক্কায় অনেকটা! ভরিতে সাশ্রয় হবে...

Gold Price Low: ক্রমশই নামছে সোনার দর! আজও কমল, এক ধাক্কায় অনেকটা! ভরিতে সাশ্রয় হবে...
Gold Price Low Today: গতকাল পতনের পরে আজও কমল। পাল্লা দিয়ে কমছে রুপোও। এই সময়টাকেই এখন সোনায় বিনিয়োগের সেরা সময় বলে মনে করছেন বিনিয়োগ বিশেষজ্ঞরা। কী বলছেন তাঁরা?
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: কত আজকের সোনার দাম (Gold Price Today)? ফের সোনার দাম কমল (24-carat gold fell) আজ। দীপাবলির (Diwali) বাজার গরম থাকলেও ক্রমাগত কমছেই সোনার দাম। গতকাল পতনের পরে আজ আরও কমল। পাল্লা দিয়ে কমছে রুপোর দামও। এই সময়টাকেই এখন সোনায় বিনিয়োগের সেরা সময় বলে মনে করছেন বিনিয়োগ বিশেষজ্ঞরা। কম দামে সোনা কেনার পরিকল্পনা থাকলে এখনই কিনে ফেলুন।
কলকাতায় আজ সোনার দাম কত?
গতকাল কলকাতায় ১ গ্রাম ২২ ক্যারেট সোনার দাম ছিল ১১ হাজার ৪৬৬ টাকা। আজ সেটা ৬৫ টাকা কমে এসে দাঁড়িয়েছে ১১ হাজার ৪০১ টাকায়। ফলে, ভরিতে কমল সাড়ে ছশো টাকা! গতকাল ১ গ্রাম ২৪ ক্যারেটের দাম ছিল ১২ হাজার ৫০৯ টাকা। আজ ১২ হাজার ৪৩৮ টাকা। কমেছে ৭১ টাকা। এর মানে, ১০ গ্রামে দাম কমল ৭১০ টাকা।
২৪ ক্যারাট
২৪ ক্যারাট সোনা প্রায় বিশুদ্ধ-- ৯৯.৯ শতাংশ। এটাকে পিওর গোল্ড বলা হয়। গহনা তৈরির ক্ষেত্রে এই সোনার কোনও বিকল্প হয় না। এই সোনা সফ্ট। এর থেকে অলঙ্কার বানানো তুলনায় সোজা। কেননা, এতে অনেক জটিল ডিজাইন তোলা যায়।
২২ ক্যারাট
২২ ক্যারাট সোনা ৯১.৬৭ শতাংশ শুদ্ধ। এটিও মজবুত। এবং ২৪ ক্যারাটের থেকেও মজবুত। তামা, জিঙ্ক, নিকেল, রুপোর মতো অন্য ধাতুর সঙ্গে সংকর করে এটা তৈরি হয়। ভারতীয় উপমহাদেশে এই সোনার খুব গুরুত্ব। এদিকে ২৪ ক্যারাটের চেয়ে এ সোনা সস্তা পড়ে। সোনা বলতে কিন্তু বহু বাড়িতে ২২ ক্য়ারাট সোনাই বোঝায়।
