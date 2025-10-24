English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Gold Price Today: অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি! কমল সোনার দাম, কমল রুপোরও! কতদিন কম থাকবে কেউ জানে না, এখনই দৌড়ন দোকানে...

Gold Price Today: আজ ২৪ ক্যারেট সোনার দাম কত? শুক্রবার ২৪ ক্যারেটের ১ গ্রাম সোনার দাম ১২৫০৭ টাকা। দাম কমল? কতটা কমল? এর পাশাপাশি কমল রুপোর দামও। সুখবর সন্দেহ নেই।

সৌমিত্র সেন | Updated By: Oct 24, 2025, 02:52 PM IST
Gold Price Today: অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি! কমল সোনার দাম, কমল রুপোরও! কতদিন কম থাকবে কেউ জানে না, এখনই দৌড়ন দোকানে...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: কত আজকের সোনার দাম (Gold Price Today)? ২৪ ক্যারাট গোল্ডের দাম কমল (24-carat gold fell)। সামনেই বিয়ের মরসুম। সেই প্রেক্ষিতে রীতিমতো সুখবর। 

একদিনেই কমল

আজ ২৪ ক্যারেট সোনার দাম কত? আজ, শুক্রবার ২৪ ক্যারেটের ১ গ্রাম সোনার দাম ১২৫০৭ টাকা। ১০ গ্রাম সোনার দাম ১ লক্ষ ২৫ হাজার ৭০ টাকা। ১০০ গ্রাম সোনার দাম ১২ লক্ষ ৫০ হাজার ৭০০ টাকা। একদিনে সোনার দাম কমেছে ১০০ টাকা।

২২ ক্যারেট সোনার দাম

আজ, ২২ ক্যারেটের ১ গ্রাম সোনার দাম ১১৪৬৪ টাকা। ১০ গ্রাম সোনার দাম ১ লক্ষ ১৪ হাজার ৬৪০ টাকা। অর্থাৎ, ১০০ গ্রাম সোনার দাম ১১ লক্ষ ৪৬ হাজার ৪০০ টাকা। ২২ ক্যারেট সোনার দামও ১০০ টাকা কমল।

১৮ ক্যারেট সোনার দাম

১৮ ক্যারেটের ১ গ্রাম সোনার দাম আজ ৯৩৮০ টাকা। ১০ গ্রাম সোনার দাম আজ ৯৩ হাজার ৮০০ টাকা। ১০০ গ্রাম সোনার দাম পড়বে ৯ লক্ষ ৩৮ হাজার টাকা। এরও দাম ১০০ টাকা কমেছে।

রুপোর দাম

সোনার দামের পাশাপাশি রুপোর দামও আজ কমেছে। ১০০ গ্রাম রুপোর দাম আজ, শুক্রবার ১৫৮৯০ টাকা। ১ কেজি রুপোর দাম ১ লক্ষ ৫৮ হাজার ৯০০ টাকা।

শুক্রবার সকালে সোনার দামে পতন দেখা গিয়েছে, যেখানে ২৪-ক্যারেট সোনার দাম ১০ টাকা কমেছে। গুডরিটার্নস ওয়েবসাইট অনুসারে, প্রতি ১০ গ্রাম ২৪ ক্যারেট সোনা বিক্রি হচ্ছে ₹১,২৫,০৭০ দরে। অন্য দিকে, রুপোর দাম ₹১০০ কমেছে, যার ফলে প্রতি কিলোগ্রাম রুপোর বিক্রয়মূল্য দাঁড়িয়েছে ₹১,৫৯,৯০০। ২২ ক্যারেট সোনার দামও ₹১০ কমেছে, আর প্রতি ১০ গ্রাম হলুদ ধাতু বিক্রি হচ্ছে ₹১,১৪,৬৪০ দরে। 

আন্তর্জাতিক বাজারে সোনা ও রুপো এবং

শুক্রবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সোনার দাম সামান্য কমেছে এবং এটি ১০ সপ্তাহের মধ্যে প্রথম সাপ্তাহিক পতনের পথে রয়েছে। ডলারের প্রভাব এবং দিনের শেষে গুরুত্বপূর্ণ মার্কিন মুদ্রাস্ফীতির আগে বাজারে অংশগ্রহণকারীদের অবস্থানের সমন্বয়ের কারণেই এই দরপতন। অন্যান্য মূল্যবান ধাতুর মধ্যে, শুক্রবার প্ল্যাটিনামের দাম ১ শতাংশ বেড়ে $১,৬৪০.৯৮ ডলারে দাঁড়িয়েছে। তবে প্যালাডিয়ামের দাম ১.১ শতাংশ কমে $১,৪৪১.০৪ ডলার হয়েছে।

About the Author

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

