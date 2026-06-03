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Gold Price Falls: আবার কমল সোনার দাম! কেন কমছে সোনার দাম? কলকাতায় হলুদ ধাতুর দর কত দাঁড়াল?

Gold Price Falls Today: মাসের শুরুতেই স্বস্তি সোনার দামে। কয়েকদিন ধরে ঊর্ধ্বমুখী ছিল হলুদ ধাতুর দর। এখন ফের কমছে সোনার দাম। 'বিটকয়েন ওয়ার্ল্ডে'র লাইভ ডেটা ফিড অনুযায়ী ঘরোয়া বাজারে সোনার দাম হ্রাস পেয়েছে! কেন?

Written BySoumitra Sen
Published: Jun 03, 2026, 04:02 PM IST|Updated: Jun 03, 2026, 04:02 PM IST
Gold Price Falls: আবার কমল সোনার দাম! কেন কমছে সোনার দাম? কলকাতায় হলুদ ধাতুর দর কত দাঁড়াল?

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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