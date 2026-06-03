/Gold Price Falls: আবার কমল সোনার দাম! কেন কমছে সোনার দাম? কলকাতায় হলুদ ধাতুর দর কত দাঁড়াল?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: সোনার দাম ফের পড়ল (Gold Price Falls)! জানা গেল, ২৪-ক্যারেট সোনা আগের দিনের ক্লোজিং বা বাজার বন্ধের তুলনায় প্রায় ০.৫% কম মূল্যে (0.5% Decline) লেনদেন হচ্ছে। মুম্বই, দিল্লি, চেন্নাই এবং কলকাতা-সহ দেশের প্রধান প্রধান বাজারগুলিতেই এই দরপতন দেখা গিয়েছে। 'বিটকয়েন ওয়ার্ল্ডে'র লাইভ ডেটা ফিড (Bitcoin World’s live data feed) অনুযায়ী ঘরোয়া বাজারে সোনার দাম হ্রাস পেয়েছে!
বিটকয়েন ওয়ার্ল্ডে'র তথ্য
জানা গিয়েছে, 'বিটকয়েন ওয়ার্ল্ডে'র লাইভ ডেটা ফিড অনুযায়ী ঘরোয়া বাজারে সোনার দাম হ্রাস পেয়েছে! যা মূলত আন্তর্জাতিক বাজারে স্পট প্রাইস এবং টাকা-ডলারের বিনিময় হারের পরিবর্তনের প্রতিফলন। সর্বশেষ আপডেট বলছে, ২৪-ক্যারেট সোনা আগের দিনের ক্লোজিং বা বাজার বন্ধের তুলনায় প্রায় ০.৫% কম মূল্যে লেনদেন হচ্ছে। মুম্বই, দিল্লি, চেন্নাই এবং কলকাতা-সহ দেশের প্রধান প্রধান বাজারগুলিতেই এই দরপতন দেখা গিয়েছে।
কেন সোনার দাম কমছে?
সোনার দামের এই সাম্প্রতিক পতনের অনেক কারণ। তবে এর প্রধান কারণ-- মার্কিন ডলারের শক্তিশালী হয়ে ওঠা এবং বন্ড ইল্ড বা বন্ডের মুনাফা বৃদ্ধি। উপভোক্তাকে সোনা তো কোনও নির্দিষ্ট লভ্যাংশ দেয় না! সোনার সঙ্গে জড়িত এই বিষয়টিই নন-ইল্ডিং সোনার (non-yielding) আকর্ষণ কমিয়ে দেয়। তা ছাড়া, অন্য বিষয়ও আছে। বাজার বিশ্লেষকেরা বলছেন, বিভিন্ন দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক, বিশেষ করে মার্কিন ফেডারেল রিজার্ভের কঠোর মুদ্রানীতিও এ ক্ষেত্রে বড় কারণ। যা মূল্যবান ধাতুগুলির উপর নিম্নমুখী চাপ তৈরি করে। এদিকে, ভারতে সোনার দাম তার স্থানীয় চাহিদা এবং আমদানি শুল্কের উপরও অনেকটা নির্ভর করে। যদিও বর্তমান সময়ের এই দরপতনের মূল কারণ মূলত আন্তর্জাতিক বাজারের ওই সংকেতগুলিই।
ভারতীয় বিনিয়োগের বাজার চাঙ্গা
সোনার এই দাম কমে যাওয়ার বিষয়টা ভারতীয় বিনিয়োগকারী এবং গয়না ক্রেতাদের জন্য ভালো সুযোগ তৈরি করতে পারে। বিশেষ করে বিয়ের মরসুমে। বাজার বিশ্লেষকেরা যদিও সতর্ক করছেন, বাজারে এখনও যথেষ্ট অস্থিরতা। ভূ-রাজনৈতিক উত্তেজনা বৃদ্ধি পেলে কিংবা টাকার মূল্য আরও হ্রাস পেলে বর্তমানের এই দরপতন সাময়িক বলে প্রমাণিত হতে পারে। সুরক্ষার জন্য যারা সোনা সঞ্চয় করে রাখছেন, তাদের এই ট্রেন্ড বা গতিবিধির ওপর কড়া নজর রাখা উচিত; কারণ ডলার যদি এভাবে শক্তিশালী হতে থাকে, তবে সোনার দাম আরও কমতে পারে।
কোন শহরে কত দাম?
কলকাতায় ১০ গ্রাম ২২ ক্যারাট সোনার দাম ১ লক্ষ ৪৩ হাজার ২০০ টাকা। ১০ গ্রাম ২৪ ক্যারাট সোনার দাম ১ লক্ষ ৫৬ হাজার ২২০ টাকা। দিল্লিতে ১০ গ্রাম ২২ ক্যারাট সোনার দাম ১ লক্ষ ৪৩ হাজার ৩৫০ টাকা। ১০ গ্রাম ২৪ ক্যারাট সোনার দাম ১ লক্ষ ৫৬ হাজার ৩৭০ টাকা। মুম্বইয়ে ১০ গ্রাম ২২ ক্যারাট সোনার দাম ১ লক্ষ ৪৩ হাজার ২০০ টাকা। ১০ গ্রাম ২৪ ক্যারাট সোনার দাম ১ লক্ষ ৫৬ হাজার ২২০ টাকা। আহমেদাবাদে ১০ গ্রাম ২২ ক্যারাট সোনার দাম ১ লক্ষ ৪৩ হাজার ২৫০ টাকা। ১০ গ্রাম ২৪ ক্যারাট সোনার দাম ১ লক্ষ ৫৬ হাজার ২৭০ টাকা। পুণেতে ১০ গ্রাম ২২ ক্যারাট সোনার দাম ১ লক্ষ ৪৩ হাজার ২০০ টাকা। ১০ গ্রাম ২৪ ক্যারাট সোনার দাম ১ লক্ষ ৫৬ হাজার ২২০ টাকা। জয়পুরে ১০ গ্রাম ২২ ক্যারাট সোনার দাম ১ লক্ষ ৪৩ হাজার ৩৫০ টাকা। ১০ গ্রাম ২৪ ক্যারাট সোনার দাম ১ লক্ষ ৫৬ হাজার ৩৭০ টাকা। বেঙ্গালুরুতে ১০ গ্রাম ২২ ক্যারাট সোনার দাম ১ লক্ষ ৪৩ হাজার ২০০ টাকা। ১০ গ্রাম ২৪ ক্যারাট সোনার দাম ১ লক্ষ ৫৬ হাজার ২২০ টাকা। লখনউয়ে ১০ গ্রাম ২২ ক্যারাট সোনার দাম ১ লক্ষ ৪৩ হাজার ৩৫০ টাকা। ১০ গ্রাম ২৪ ক্যারাট সোনার দাম ১ লক্ষ ৫৬ হাজার ৩৭০ টাকা। চেন্নাইয়ে ১০ গ্রাম ২২ ক্যারাট সোনার দাম ১ লক্ষ ৪৩ হাজার ২০০ টাকা। ১০ গ্রাম ২৪ ক্যারাট সোনার দাম ১ লক্ষ ৫৬ হাজার ২২০ টাকা।
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