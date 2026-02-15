Gold Rate Today: সোনার দামে চোখ-ধাঁধানো পতন! এক ধাক্কায় প্রায় ২৫ হাজার টাকা কমে মূল্যের শিখর থেকে নেমে তা ধরা দিল...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: সোনার বাজারে (gold market) অস্থিরতা লেগেই রয়েছে। আজ ২৪ ক্যারেট সোনার দাম (Gold Rate Today) বড় শহরগুলিতে ১০ গ্রাম প্রতি ১.৫৭ লাখ টাকার আশেপাশে ঘোরাফেরা করছে। আজ রবিবার, ১৫ ফেব্রুয়ারি ভারতে সোনার দাম দাঁড়িয়েছে প্রতি গ্রাম ২৪ ক্যারেট সোনার দাম ১৫,৭৭৫ টাকা, ২২ ক্যারেট ১৪,৪৬০ টাকা এবং ১৮ ক্যারেট ১১,৮৩১ টাকা। আজ সোনার দামে বড়সড় পতন লক্ষ্য করা গিয়েছে। গত ২৯ জানুয়ারি সোনা তার সর্বকালীন উচ্চতায় (প্রতি ১০ গ্রামে প্রায় ১,৮০,৭৭৯ টাকা) পৌঁছেছিল। তার পরে, সেই উত্তুঙ্গ শিখর থেকে তা অনেকটাই নীচে (Gold Price Lowering) নেমে এসেছে। তবে, ঘরোয়া বাজারে দাম কমলেও ফিউচার মার্কেটে সোনার দামে সামান্য বৃদ্ধি ঘটেছে।
বাজারের ছবি
অল ইন্ডিয়া সারাফা অ্যাসোসিয়েশনের তথ্যমতে, দিল্লিতে ১০ গ্রাম ২৪ ক্যারেট সোনার দাম কমে দাঁড়িয়েছে ১,৫৮,৫০০ টাকা (সব ধরনের করসহ)। অন্য দিকে, ফিউচার ট্রেডিংয়ে সোনার দাম ০.২ শতাংশ বা ৩০৫ টাকা বেড়ে দাঁড়িয়েছে প্রতি ১০ গ্রামে ১,৫৬,২০০ টাকা। এর আগের ক্লোজিং ছিল ১,৫৫,৮৯৫ টাকা। উল্লেখ্য যে, গত ২৯ জানুয়ারি সোনার দাম প্রতি ১০ গ্রামে ১,৮০,৭৭৯ টাকা হয়ে একটি সর্বকালীন রেকর্ড গড়েছিল।
একনজরে আজকের সোনার দাম (প্রতি গ্রাম হিসেবে):
ক্যারেট দাম (প্রতি গ্রাম)
২৪ ক্যারেট ₹ ১৫,৭৭৫
২২ ক্যারেট ₹ ১৪,৪৬০
১৮ ক্যারেট ₹ ১১,৮৩১
শহরে সোনা
প্রধান শহরগুলিতে আজকের সোনার দাম (প্রতি ১০ গ্রাম) কত?
শহরভেদে কর এবং অন্যান্য চার্জের কারণে দামের কিছুটা তারতম্য হয় শহরে-শহরে।
কলকাতা ₹ ১,৫৭,৭৫০ ₹ ১,৪৪,৬০০ ₹ ১,১৮,৩১০
দিল্লি ₹ ১,৫৭,৯০০ ₹ ১,৪৪,৭৫০ ₹ ১,১৮,৪৬০
মুম্বই ₹ ১,৫৭,৭৫০ ₹ ১,৪৪,৬০০ ₹ ১,১৮,৩১০
চেন্নাই ₹ ১,৫৮,৮৪০ ₹ ১,৪৫,৬০০ ₹ ১,২৪,৫০০
ব্যাঙ্গালুরু ₹ ১,৫৭,৭৫০ ₹ ১,৪৪,৬০০ ₹ ১,১৮,৩১০
হায়দরাবাদ ₹ ১,৫৭,৭৫০ ₹ ১,৪৪,৬০০ ₹ ১,১৮,৩১০
প্রথমে শহর, তারপর ২৪ ক্যারেট, ২২ ক্যারেট এবং ১৮ ক্যারেট (সবই ১০ গ্রাম এককে)
বিশ্লেষকরা কী বলছেন?
শেয়ার বাজারে ব্যাপক বিক্রির চাপের (sell-off) কারণে গত শুক্রবার সোনার দাম ব্যাপকভাবে হ্রাস পেয়েছিল। শুক্রবার বিশ্ব জুড়ে স্টক মার্কেটে ধস বা বড় ধরণের বিক্রির কারণে বিনিয়োগকারীরা সোনা ছেড়ে নগদ সংগ্রহের দিকে ঝুঁকেছিলেন, এর ফলে সোনার দাম কমেছে। বিনিয়োগকারীরা এখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কনজিউমার প্রাইস ইনডেক্স (CPI) বা মুদ্রাস্ফীতির তথ্যের অপেক্ষায় আছেন। এই তথ্য থেকেই বোঝা যাবে, ভবিষ্যতে সুদের হার কোন দিকে যাবে। যতক্ষণ না অর্থনৈতিক পরিস্থিতি স্পষ্ট হচ্ছে, ততক্ষণ সোনার বাজারে অস্থিরতা বা চাপের পরিবেশ বজায় থাকতে পারে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)