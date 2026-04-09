Gold Price massive fall: এ যেন সোনার চৈত্র সেল: অবিশ্বাস্য কমল হলুদ ধাতুর দাম, অক্ষয় তৃতীয়াতে আরও কমবে? বিশেষজ্ঞরা চমকে দিয়ে বললেন

Gold Price massive fall: এ যেন সোনার চৈত্র সেল: অবিশ্বাস্য কমল হলুদ ধাতুর দাম, অক্ষয় তৃতীয়াতে আরও কমবে? বিশেষজ্ঞরা চমকে দিয়ে বললেন
Gold price today: সামনেই চৈত্র মাসের শেষ এবং বৈশাখের শুরু। বাঙালির ঘরে ঘরে শুরু হবে বিয়ের মরসুম। তার আগে সোনার এই বড় মাপের পতনকে বিশেষজ্ঞরা 'বিউটিফুল উইন্ডো' বা কেনাকাটার আদর্শ সময় হিসেবে দেখছেন।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বিশ্বজুড়ে রাজনীতির দাবানল আর জ্বালানি তেলের বাজারের ওঠা-নামার সরাসরি প্রভাব পড়ল সাধারণ মানুষের সঞ্চয়ের ওপর। গত কয়েক দিনের লাগাতার ঊর্ধ্বগতির পর বৃহস্পতিবার, ৯ এপ্রিল ২০২৬-এ ভারতীয় বাজারে সোনা ও রূপোর দামে দেখা গেল এক বিশাল পতন।
এক ধাক্কায় সোনার দাম কয়েক হাজার টাকা কমে যাওয়ায় যেমন লগ্নিকারীদের কপালে চিন্তার ভাঁজ পড়েছে, তেমনই খুচরো ক্রেতাদের মুখে ফুটেছে হাসি। বিশেষ করে সামনেই বিয়ের মরসুম এবং অক্ষয় তৃতীয়া থাকায় এই পতনকে বড় সুযোগ হিসেবে দেখছেন অনেকেই।
বাজারের বর্তমান চিত্র:
বৃহস্পতিবার সকালে বাজার খুলতেই মাল্টি কমোডিটি এক্সচেঞ্জ বা এমসিএক্স-এ সোনার ফিউচার লেনদেনে ধস নামে।
সোনার দর: জুনের গোল্ড কন্ট্রাক্ট আগের দিনের তুলনায় ১,১২৯ টাকা বা ০.৭৪ শতাংশ কমে ১,৫০,৬৪৭ টাকা (প্রতি ১০ গ্রাম) দরে শুরু হয়। দিনের শেষে এটি কিছুটা ঘুরে দাঁড়ালেও ১,৫১,২৪২ টাকা দরে থিতু হয়েছে।
রুপোর পতন: সোনার চেয়েও বেশি পতনের মুখ দেখেছে রূপো। মে মাসের ফিউচার লেনদেনে এক ধাক্কায় ৪,০৬৮ টাকা বা ১.৬৯ শতাংশ কমে বাজার শুরু হয়। দিনের সর্বনিম্ন স্তরে রূপো প্রতি কেজি ২,৩৫,১৩৩ টাকায় নেমে গিয়েছিল।
আন্তর্জাতিক প্রভাব: আন্তর্জাতিক বাজার বা কোমেক্স (COMEX)-এ সোনার দাম ০.৯৩ শতাংশ কমে প্রতি ট্রয় আউন্স ৪,৭৩২.৯ মার্কিন ডলারে নেমেছে। ডলার ইনডেক্স শক্তিশালী হওয়ায় বিদেশি বিনিয়োগকারীদের কাছে সোনার চাকচিক্য কিছুটা ম্লান হয়েছে।
কেন এই আকস্মিক পতন?
বাজার বিশেষজ্ঞদের মতে, এই নাটকীয় পতনের নেপথ্যে মূলত তিনটি শক্তিশালী কারণ কাজ করছে:
আমেরিকা-ইরান যুদ্ধবিরতি: পশ্চিম এশিয়ায় আমেরিকা ও ইরানের মধ্যে দু’সপ্তাহের একটি ভঙ্গুর যুদ্ধবিরতি ঘোষিত হয়েছে। যুদ্ধের মেঘ কিছুটা সরতেই বিনিয়োগকারীরা সোনা থেকে টাকা বের করে শেয়ার বাজারের মতো ঝুঁকিপূর্ণ সম্পদে বিনিয়োগ করতে শুরু করেছেন।
জ্বালানি তেলের অস্থিরতা: অপরিশোধিত তেল বা ব্রেন্ট ক্রুডের দাম ব্যারেল প্রতি ৯৭-৯৮ ডলার ছাড়িয়ে গিয়েছে। সাধারণত তেলের দাম বাড়লে বিশ্ব অর্থনীতিতে চাপ বাড়ে এবং ডলার শক্তিশালী হয়, যা সোনার দামকে নিচের দিকে ঠেলে দেয়।
ইজরায়েল-লেবানন সংঘর্ষ: বুধবার ইজরায়েল লেবাননের ওপর বিমান হানা চালালে নতুন করে ভূ-রাজনৈতিক অস্থিরতা তৈরি হয়। লগ্নিকারীরা এই মুহূর্তে ‘অপেক্ষা করো এবং দেখো’ (Wait and Watch) নীতি গ্রহণ করায় বাজারে বড় ধরনের ‘টেকনিক্যাল কারেকশন’ বা সংশোধন দেখা গিয়েছে।
ভারতের প্রধান শহরগুলোতে সোনার রেট
খুচরো বাজারে আজ দামের চিত্রটি বেশ আকর্ষণীয়। বিভিন্ন শহরে আজকের দরদামের একটি তুলনামূলক তালিকা নিচে দেওয়া হলো (প্রতি ১০ গ্রাম):
শহর ২৪ ক্যারেট (পাকা সোনা) ২২ ক্যারেট (গয়না সোনা) ১৮ ক্যারেট (প্রতি কেজি) ১৪ ক্যারেট
কলকাতা ১,৫১,৪৮০ টাকা ১,৩৮,৮৫০ টাকা ১,১৩,৬১০ টাকা ২,৬০,০০০ টাকা
দিল্লি ১,৫১,৬৩০ টাকা ১,৩৯,০০০ টাকা ১,১৩,৭৬০ টাকা ২,৫৫,০০০ টাকা
মুম্বই ১,৫১,৪৮০ টাকা ১,৩৮,৮৫০ টাকা ১,১৩,৬১০ টাকা ২,৫৫,০০০ টাকা
চেন্নাই ১,৫২,৭৩০ টাকা ১,৪০,০০০ টাকা ১,১৮,৬০০ টাকা ২,৬০,০০০ টাকা
ডোনাল্ড ট্রাম্প ও বিশ্ব অর্থনীতির প্রভাব
আন্তর্জাতিক বাজারে সোনার দাম আউন্স প্রতি ৪,৭০০ ডলারের আশেপাশে ঘোরাফেরা করার পেছনে ডোনাল্ড ট্রাম্পের গৃহীত অর্থনৈতিক নীতিসমূহ বড় ভূমিকা পালন করছে। তাঁর প্রশাসনের আমলে ডলারের সূচক (Dollar Index) ৯৯-এর ওপরে উঠে আসায় আন্তর্জাতিক লেনদেনে সোনার দাম নিয়ন্ত্রণাধীন রয়েছে। এছাড়া আমেরিকা-ইরান সম্পর্কের বর্তমান অস্থিরতা বিশ্বজুড়ে বিনিয়োগকারীদের বিনিয়োগের ধরণ বদলে দিচ্ছে।
রুপোর বাজারের চিত্র: কেন এত অস্থিরতা?
রুপোকে সোনার চেয়েও বেশি ‘ভোলাটাইল’ বা অস্থির ধাতু বলে মনে করা হয়। ৯ এপ্রিল ২০২৬-এ ভারতে ১ কেজি রূপোর দাম এক ধাক্কায় ৫,০০০ টাকা কমে দাঁড়িয়েছে ২,৫৫,০০০ টাকায়। শিল্পক্ষেত্রে রূপোর ব্যাপক চাহিদা থাকলেও বিশ্ব রাজনীতির দোলাচলে বিনিয়োগকারীরা এখন মুনাফা অর্জনের জন্য রূপো বিক্রির দিকেই বেশি ঝুঁকছেন।
কেনাকাটার কি এখনই সুবর্ণ সুযোগ?
সামনেই চৈত্র মাসের শেষ এবং বৈশাখের শুরু। বাঙালির ঘরে ঘরে শুরু হবে বিয়ের মরসুম। তার আগে সোনার এই বড় মাপের পতনকে বিশেষজ্ঞরা ‘বিউটিফুল উইন্ডো’ বা কেনাকাটার আদর্শ সময় হিসেবে দেখছেন। জেপি মরগ্যান বা বুলিয়ন অ্যাসোসিয়েশনের মতে, বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতিতে দীর্ঘমেয়াদে সোনার দাম কমার সম্ভাবনা খুব কম। কারণ সোনা এখনও বিশ্বের সবচেয়ে নিরাপদ ‘সেফ হেভেন’ বিনিয়োগ।
বিনিয়োগকারীদের জন্য পরামর্শ:
বাজার বিশ্লেষক অনুজ গুপ্তর মতে, ইজরায়েল-ইরান সংঘাতের গতিপ্রকৃতি এবং ‘স্ট্রেইট অফ হরমুজ’ বা হরমুজ প্রণালী পুনরায় খোলার বিষয়ের ওপর আগামী দিনের দাম নির্ভর করবে। তাই যাঁরা বড় অংকের বিনিয়োগ করতে চান, তাঁদের উচিত ধাপে ধাপে সোনা কেনা।
বিশ্ব রাজনীতির টানাপোড়েনে চৈত্রেই ‘শীতল’ হয়েছে সোনা। ১০ গ্রাম ২৪ ক্যারেট সোনার দামে গত সেশনের তুলনায় প্রায় ২,৩৪০ টাকার এই পতন সাধারণ মানুষের জন্য স্বস্তির খবর। তবে বাজার যে কোনো মুহূর্তে ফের ঘুরে দাঁড়াতে পারে, তাই কেনাকাটার আগে নিয়মিত আপডেটের দিকে নজর রাখা জরুরি।
সব মিলিয়ে, সোনার বাজারে এই ধস সাধারণ মধ্যবিত্ত ক্রেতার জন্য চৈত্র সেলের মতোই এক বড় উপহার নিয়ে এসেছে।
