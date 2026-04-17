Gold Rate Today: হু হু করে কমল সোনার দাম, অক্ষয় তৃতীয়ালগ্নে বিরাট ধস, আজ ১ ভরি হলুদ ধাতু কিনতে কত পড়ছে?

Gold Rate Today: হু হু করে কমল সোনার দাম, অক্ষয় তৃতীয়ালগ্নে বিরাট ধস, আজ ১ ভরি হলুদ ধাতু কিনতে কত পড়ছে?
Gold Rate Today April 17, 2026: শুক্রবার বিশ্ববাজারের অস্থিরতা এবং চাহিদার কারণে ভারতের বাজারে সোনার দামে সামান্য পরিবর্তন লক্ষ করা গিয়েছে। বিশেষ করে অক্ষয় তৃতীয়ার মুখে সোনার চাহিদ বাড়ায় বাজারে এর প্রভাব স্পষ্ট।
সোনা কি ক্রমশ লাগামছাড়া হচ্ছে, না কি সাধ্যের মধ্যেই এসে গেল আজ?
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: সোনার বাজারে (gold market) অস্থিরতা লেগেই রয়েছে। রুপোর দাম (Silver prices) কি বাড়ল? সোনার দাম (Gold Price Today) প্রতিদিনই ওঠানামা করে। আজ, শুক্রবারও করল। বাংলার বাজারে অবশ্য গত কয়েকদিন ধরেই কমছে সোনার দাম (Gold Price)। এর জেরে অক্ষয় তৃতীয়ার-লগ্নে হাঁফ ছেড়ে বাঁচল আমজনতা। কয়েক দিন আগেই সোনার দাম ১ লাখের গণ্ডি পার করেছিল। চলতি সপ্তাহে সোনার দাম কিছুটা কমেছে। ফলে স্বস্তি পেয়েছেন ক্রেতারা।
শুক্রবারে সুখবর
আজ, শুক্রবার, ১৭ এপ্রিল বিশ্ববাজারের অস্থিরতা এবং দেশীয় চাহিদার কারণে ভারতের বাজারে সোনার দামে সামান্য পরিবর্তন লক্ষ করা গিয়েছে। বিশেষ করে অক্ষয় তৃতীয়ার মুখে সোনার চাহিদ বাড়ায় বাজারে এর প্রভাব স্পষ্ট। কী সেই প্রভাব? দেখে নেওয়া যাক, আজ ভারতের প্রধান শহরগুলিতে ১৮, ২২ এবং ২৪ ক্যারেট সোনার প্রতি ১০ গ্রামের কত দাম দাঁড়ল।
আরও পড়ুন: Akshaya Tritiya 2026: এ বছর কবে অক্ষয় তৃতীয়া ১৯, না ২০ এপ্রিল? অক্ষয় তৃতীয়ার বিরল তাৎপর্য কী, জানেন তো?
কোন শহরে কত দাম সোনার
কলকাতায়
২৪ ক্যারেটের দাম ₹১,৫৫,৫৭০
২২ ক্যারেটের দাম ₹১,৪২,৬০০
১৮ ক্যারেটের দাম ₹১,১৬,৬৮০
দিল্লিতে
২৪ ক্যারেটের দাম ₹১,৫৫,৭২০
২২ ক্যারেটের দাম ₹১,৪২,৭৫০
১৮ ক্যারেটের দাম ₹১,১৬,৮৩০
মুম্বইয়ে
২৪ ক্যারেটের দাম ₹১,৫৫,৫৭০
২২ ক্যারেটের দাম ₹১,৪২,৬০০
১৮ ক্যারেটের দাম ₹১,১৬,৬৮০
চেন্নাইয়ে
২৪ ক্যারেটের দাম ₹১,৫৬,৬৬০
২২ ক্যারেটের দাম ₹১,৪৩,৬০০
১৮ ক্যারেটের দাম ₹১,১৯,৮০০
আরও পড়ুন: Akshaya Tritiya 2026: এবারের অক্ষয় তৃতীয়ায় ১০০ বছর পরে অতি বিরল 'অক্ষয় যোগ'; মহাজাগতিক সংযোগে মহাপ্রাপ্তির মহালগ্ন
রুপোর দাম
আজ রুপোর দামেও সামান্য বৃদ্ধি লক্ষ্য করা গিয়েছে। শিল্পক্ষেত্রে এবং গয়না প্রস্তুতকারকদের চাহিদার কারণে বাজারে রুপোর দর প্রতি কেজি প্রায় ২,৬৯,৯০০ টাকার আশেপাশে ঘোরাফেরা করছে।
বাজার বিশ্লেষণ
জ্যোতিষবিচারে এ বছর অক্ষয় তৃতীয়া ১৯ এপ্রিল হওয়ায় গত কয়েকদিন ধরেই সোনার বাজারে কেনাকাটার ধুম লক্ষ্য করা যাচ্ছে। আন্তর্জাতিক বাজারে মুদ্রাস্ফীতি এবং ভূ-রাজনৈতিক পরিস্থিতির কারণে সোনার দাম বর্তমানে উচ্চস্তরে অবস্থান করছে। ক্রেতাদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে, সোনা কেনার আগে অবশ্যই বাজারদর যাচাই করে নেবেন কারণ স্থানীয় কর ও মেকিং চার্জের ভিত্তিতে দাম কিন্তু শহরভেদে বেশ কিছুটা আলাদা হবে।
(দ্রষ্টব্য: সোনার দাম পরিবর্তনশীল এবং এতে জিএসটি (GST), টিসিএস (TCS) ও মেকিং চার্জ অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। সঠিক দামের জন্য আপনার স্থানীয় জুয়েলারের সাথে যোগাযোগ করুন।)
সোনার দামে কেন ওঠানামা?
আন্তর্জাতিক বাজারে ডলারের মূল্যের পরিবর্তন এবং MCX (Multi Commodity Exchange)-এ সোনার লেনদেনের হারের উপর ভিত্তি করেই স্থানীয় বাজারে এই দাম নির্ধারিত হয়। যদিও বিশ্ববাজারে সোনার দাম মাঝে-মাঝে আকাশছোঁয়া হচ্ছে, তবে কলকাতায় আজ খুচরো বাজারে দর সামান্য হলেও কমেছে।
