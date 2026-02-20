English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • লাইফ স্টাইল
  • Gold Rate Today: অবিশ্বাস্য ভাবে কমল সোনার দাম, সস্তা হল রুপোও! বিয়ের মরসুমে বড় সুখবর বাঙালির ঘরে-ঘরে...

Gold Rate Today: অবিশ্বাস্য ভাবে কমল সোনার দাম, সস্তা হল রুপোও! বিয়ের মরসুমে বড় সুখবর বাঙালির ঘরে-ঘরে...

Gold Rate Today February 20, 2026: ব্যাপক মূল্যবৃদ্ধির পরে আজ দিল্লির বাজারে সোনার দাম কিছুটা হ্রাস পেয়েছে। সোনার দামের কিছুটা পরিবর্তন ঘটেছে। রুপোর দামে আজ কোনো পরিবর্তন হয়নি; দাম স্থিতিশীল রয়েছে।

সৌমিত্র সেন | Updated By: Feb 20, 2026, 05:16 PM IST
Gold Rate Today: অবিশ্বাস্য ভাবে কমল সোনার দাম, সস্তা হল রুপোও! বিয়ের মরসুমে বড় সুখবর বাঙালির ঘরে-ঘরে...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: সোনার বাজারে (gold market) অস্থিরতা লেগেই রয়েছে। শুক্রবার ২৪ ক্যারেট সোনার দাম (Gold Rate Today) বড় শহরগুলিতে কত? ব্যাপক মূল্যবৃদ্ধির পরে আজ দিল্লির বাজারে সোনার দাম (Gold prices in Delhi) কিছুটা হ্রাস পেয়েছে। সোনার দামের কিছুটা পরিবর্তন ঘটেছে। অন্য দিকে, রুপোর দামে (Silver prices) আজ কোনো পরিবর্তন হয়নি; দাম স্থিতিশীল রয়েছে।

Add Zee News as a Preferred Source

আরও পড়ুন: Rinku Majumdar: প্রার্থী হতে চেয়ে ফর্ম জমা দিয়েছেন, এবার মন্ত্রীও হতে চান রিঙ্কু! দিলীপ বলছেন, আমাদের আবার সংসার কী...

সোনার দামে হ্রাস

ব্যাপক মূল্যবৃদ্ধির পরে আজ দিল্লির বাজারে সোনার দাম (Gold prices in Delhi) কিছুটা হ্রাস পেয়েছে। সোনার দামের কিছুটা পরিবর্তন ঘটেছে। ২৪ ক্যারেট সোনায় (price of 24K gold) প্রতি গ্রামে ৩২ টাকা কমে আজকের দাম দাঁড়িয়েছে ১৫,৬৩২ টাকা। ২২ ক্যারেট সোনার (22K gold Price) প্রতি গ্রামে ৩০ টাকা কমে আজকের দাম হয়েছে ১৪,৩৩০ টাকা। গতকালই ২৪ ক্যারেট সোনার দাম প্রতি ১০০ গ্রামে এক লাফে ২২,৯০০ টাকা বেড়েছিল। সেই তুলনায় আজকের এই সামান্য পতন ক্রেতাদের জন্য কিছুটা স্বস্তির।

রুপোর দর

অন্য দিকে, রুপোর দামে (Silver prices) আজ কোনো পরিবর্তন হয়নি; দাম স্থিতিশীল রয়েছে। রুপোর দাম প্রতি কেজিতে ১৫০০০ টাকা বৃদ্ধি (silver surged by Rs 15,000 per kilogram) পাওয়ার পরে আজ বাজারে একটি স্থিতাবস্থা দেখা যাচ্ছে।

কলকাতায় সোনা-রুপোর বাজারদর

বৃহস্পতিবার লক্ষ্মীবারে সামান্য স্বস্তির পরে আজ, শুক্রবার ফের নিম্নমুখী সোনা ও রুপোর বাজার। বিশ্ববাজারের অস্থিরতার মাঝেও কলকাতার সাধারণ মানুষের জন্য খবরটি অবশ্য পজিটিভ। কারও যদি গয়না কেনার পরিকল্পনা থাকে, তবে আজই ছুটুন দোকানের দিকে। তার আগে আজকের দরটি দেখে নিতে পারেন।

আজকের সোনার দাম (প্রতি ১০ গ্রাম)

দেখতে গেলে কলকাতায় আজকের বাজারদর অনুযায়ী সোনা কিছুটা সস্তা হয়েছে। ২২ ক্যারেট (হলমার্ক যুক্ত), মানে, গয়না তৈরির সোনার দাম বেশ খানিকটা কমেছে, যা মধ্যবিত্তকে কিছুটা স্বস্তিও দিচ্ছে। ২৪ ক্যারেট (পাকা সোনা) বা খাঁটি সোনার দামও আজ গত কয়েকদিনের তুলনায় কম।

আরও পড়ুন: Dilip Ghosh: রেড রোডে নামাজ পড়াটা অধিকার ভেবে নিলে সমস্যা, ওটা পরে বন্ধ হয়ে যাবে: দিলীপ ঘোষ

রুপোর বাজারে পতন?

সোনার পাশাপাশি শুক্রবার রুপোর দামও নিম্নমুখী। গত কয়েক দিনে রুপোর দামে যে উর্ধ্বগতি দেখা গিয়েছিল, আজ তাতে কিছুটা লাগাম পড়েছে। ফলে রুপো কিনতে চাইলে আজ দিনটি মন্দ নয়।

চূড়ান্ত দাম

প্রসঙ্গত, এখানে উল্লিখিত দামের সঙ্গে জিএসটি (GST) এবং মেকিং চার্জ যুক্ত হলে চূড়ান্ত দাম কিছুটা বৃদ্ধি পেতে পারে। তাই দোকানে যাওয়ার আগে স্থানীয় জুয়েলারি শোরুম থেকে নিখুঁত দামটি ঝালিয়ে নেওয়াই ভালো।

কেন ওঠানামা?

আন্তর্জাতিক বাজারে ডলারের মূল্যের পরিবর্তন এবং MCX (Multi Commodity Exchange)-এ সোনার লেনদেনের হারের উপর ভিত্তি করেই স্থানীয় বাজারে এই দাম নির্ধারিত হয়। যদিও বিশ্ববাজারে সোনার দাম মাঝে-মাঝে আকাশছোঁয়া হচ্ছে, তবে কলকাতায় আজ খুচরো বাজারে দর সামান্য হলেও কমেছে।

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

...Read More

Tags:
gold rate todayGold Rate February 20 2026Yellow Metal DownGold Rate in KolkataGold prices in DelhiGold prices declinedprice of 24K goldprice of 22K goldSilver Prices
পরবর্তী
খবর

Gold Rate Today: গল্প হলেও সত্যি! সোনার দাম কমতে কমতে কত হল? লক্ষ্মীবারে হলুদ ধাতুর মূল্য জানলে আপনার চোখ কপালে উঠবে...
.

পরবর্তী খবর

Mimi Chakraborty vs Tanay Sastri: বনগাঁর জল গড়িয়েছে বহুদূর! তনয়কে ২ কোটির নোটিশ মিমির, পাল্ট...