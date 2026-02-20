Gold Rate Today: অবিশ্বাস্য ভাবে কমল সোনার দাম, সস্তা হল রুপোও! বিয়ের মরসুমে বড় সুখবর বাঙালির ঘরে-ঘরে...

Gold Rate Today: অবিশ্বাস্য ভাবে কমল সোনার দাম, সস্তা হল রুপোও! বিয়ের মরসুমে বড় সুখবর বাঙালির ঘরে-ঘরে...
Gold Rate Today February 20, 2026: ব্যাপক মূল্যবৃদ্ধির পরে আজ দিল্লির বাজারে সোনার দাম কিছুটা হ্রাস পেয়েছে। সোনার দামের কিছুটা পরিবর্তন ঘটেছে। রুপোর দামে আজ কোনো পরিবর্তন হয়নি; দাম স্থিতিশীল রয়েছে।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: সোনার বাজারে (gold market) অস্থিরতা লেগেই রয়েছে। শুক্রবার ২৪ ক্যারেট সোনার দাম (Gold Rate Today) বড় শহরগুলিতে কত? ব্যাপক মূল্যবৃদ্ধির পরে আজ দিল্লির বাজারে সোনার দাম (Gold prices in Delhi) কিছুটা হ্রাস পেয়েছে। সোনার দামের কিছুটা পরিবর্তন ঘটেছে। অন্য দিকে, রুপোর দামে (Silver prices) আজ কোনো পরিবর্তন হয়নি; দাম স্থিতিশীল রয়েছে।
সোনার দামে হ্রাস
ব্যাপক মূল্যবৃদ্ধির পরে আজ দিল্লির বাজারে সোনার দাম (Gold prices in Delhi) কিছুটা হ্রাস পেয়েছে। সোনার দামের কিছুটা পরিবর্তন ঘটেছে। ২৪ ক্যারেট সোনায় (price of 24K gold) প্রতি গ্রামে ৩২ টাকা কমে আজকের দাম দাঁড়িয়েছে ১৫,৬৩২ টাকা। ২২ ক্যারেট সোনার (22K gold Price) প্রতি গ্রামে ৩০ টাকা কমে আজকের দাম হয়েছে ১৪,৩৩০ টাকা। গতকালই ২৪ ক্যারেট সোনার দাম প্রতি ১০০ গ্রামে এক লাফে ২২,৯০০ টাকা বেড়েছিল। সেই তুলনায় আজকের এই সামান্য পতন ক্রেতাদের জন্য কিছুটা স্বস্তির।
রুপোর দর
অন্য দিকে, রুপোর দামে (Silver prices) আজ কোনো পরিবর্তন হয়নি; দাম স্থিতিশীল রয়েছে। রুপোর দাম প্রতি কেজিতে ১৫০০০ টাকা বৃদ্ধি (silver surged by Rs 15,000 per kilogram) পাওয়ার পরে আজ বাজারে একটি স্থিতাবস্থা দেখা যাচ্ছে।
কলকাতায় সোনা-রুপোর বাজারদর
বৃহস্পতিবার লক্ষ্মীবারে সামান্য স্বস্তির পরে আজ, শুক্রবার ফের নিম্নমুখী সোনা ও রুপোর বাজার। বিশ্ববাজারের অস্থিরতার মাঝেও কলকাতার সাধারণ মানুষের জন্য খবরটি অবশ্য পজিটিভ। কারও যদি গয়না কেনার পরিকল্পনা থাকে, তবে আজই ছুটুন দোকানের দিকে। তার আগে আজকের দরটি দেখে নিতে পারেন।
আজকের সোনার দাম (প্রতি ১০ গ্রাম)
দেখতে গেলে কলকাতায় আজকের বাজারদর অনুযায়ী সোনা কিছুটা সস্তা হয়েছে। ২২ ক্যারেট (হলমার্ক যুক্ত), মানে, গয়না তৈরির সোনার দাম বেশ খানিকটা কমেছে, যা মধ্যবিত্তকে কিছুটা স্বস্তিও দিচ্ছে। ২৪ ক্যারেট (পাকা সোনা) বা খাঁটি সোনার দামও আজ গত কয়েকদিনের তুলনায় কম।
রুপোর বাজারে পতন?
সোনার পাশাপাশি শুক্রবার রুপোর দামও নিম্নমুখী। গত কয়েক দিনে রুপোর দামে যে উর্ধ্বগতি দেখা গিয়েছিল, আজ তাতে কিছুটা লাগাম পড়েছে। ফলে রুপো কিনতে চাইলে আজ দিনটি মন্দ নয়।
চূড়ান্ত দাম
প্রসঙ্গত, এখানে উল্লিখিত দামের সঙ্গে জিএসটি (GST) এবং মেকিং চার্জ যুক্ত হলে চূড়ান্ত দাম কিছুটা বৃদ্ধি পেতে পারে। তাই দোকানে যাওয়ার আগে স্থানীয় জুয়েলারি শোরুম থেকে নিখুঁত দামটি ঝালিয়ে নেওয়াই ভালো।
কেন ওঠানামা?
আন্তর্জাতিক বাজারে ডলারের মূল্যের পরিবর্তন এবং MCX (Multi Commodity Exchange)-এ সোনার লেনদেনের হারের উপর ভিত্তি করেই স্থানীয় বাজারে এই দাম নির্ধারিত হয়। যদিও বিশ্ববাজারে সোনার দাম মাঝে-মাঝে আকাশছোঁয়া হচ্ছে, তবে কলকাতায় আজ খুচরো বাজারে দর সামান্য হলেও কমেছে।
