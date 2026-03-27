Gold Price Hike: ফের ঊর্ধ্বমুখী সোনা ও রুপো! গত ৪০ বছরে এমন খেলা দেখা যায়নি; অলক্ষ্যে ট্রাম্পই বেঁধে দিচ্ছেন সোনার দাম?

Gold Price Hike: ফের ঊর্ধ্বমুখী সোনা ও রুপো! গত ৪০ বছরে এমন খেলা দেখা যায়নি; অলক্ষ্যে ট্রাম্পই বেঁধে দিচ্ছেন সোনার দাম?
Gold and Silver Rate in India Today: ২৭ মার্চ বিশ্ববাজারের ইতিবাচক পরিস্থিতির প্রভাবে মূল্যবান ধাতুর বাজারে ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা। মাল্টি কমোডিটি এক্সচেঞ্জে (MCX) সোনার দাম আগের বেড়ে হল ২,২৯২ টাকা। আর রুপো?
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: সোনার বাজারে (Gold Market) লেগেই আছে ওঠাপড়া! আজ, শুক্রবার সোনার দাম ফের বাড়ল (Gold rate today)। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধসংক্রান্ত (Iran War) সিদ্ধান্তের জন্যই কি এই পরিস্থিতি? চৈত্র নবরাত্রি আর রামনবমীর আবহে মহার্ঘ হল সোনা। যুদ্ধের বাজারে সারা বিশ্বেই বেড়েছে অনিশ্চয়তা (global uncertainty)। সেই অনিশ্চয়চার ছাপই দেখা যাচ্ছে সর্বত্র। আজ কত সোনার দর (gold price today)?
আরও পড়ুন: Gold Price Fall: হাজার হাজার টাকা কমল সোনা; সোনার বাজারে মহাধস! আকাশ থেকে এক ধাক্কায় কোথায় নামল দাম?
সোনার দর
আজ, ২৭ মার্চ বিশ্ববাজারের ইতিবাচক পরিস্থিতির প্রভাবে মূল্যবান ধাতুর বাজারে ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা দেখা গিয়েছে। মাল্টি কমোডিটি এক্সচেঞ্জে (MCX) সোনার দাম আগের ১,৪২,৫১৪ টাকা থেকে বেড়ে ২,২৯২ টাকা হয়েছে। যা ১.৬১% বৃদ্ধি। যার জেরে প্রতি ১০ গ্রামে সোনার দাম দাঁড়িয়েছে ১,৪৪,৮০৬ টাকা। আন্তর্জাতিক বাজারে কমেক্স (Comex) গোল্ড ১.২২% বেড়ে প্রতি আউন্স ৪,৪২৯.৬০ ডলারে পৌঁছেছে।
রুপোর দর
অন্য দিকে, রুপোর দাম ৪,৫২৬ টাকা বা ২.০৬% বেড়ে প্রতি কেজিতে ২,২৪,৪০০ টাকা হয়েছে, যা আগে ছিল ২,১৯,৮৭৪ টাকা। ভারতীয় সময় দুপুর ২:০৭ মিনিটে উভয় ধাতুর দামই শক্তিশালী অবস্থানে ছিল। আন্তর্জাতিক বাজারে কমেক্স (Comex) সিলভার ১.৬৬% বেড়ে ৬৯.০৬০ ডলারে পৌঁছেছে, যা বিনিয়োগকারীদের স্থির ক্রয় আগ্রহের ইঙ্গিত দিচ্ছে।
অলক্ষ্যে ট্রাম্পই?
মার্কিন ডলারের দরপতন এবং ভূ-রাজনৈতিক ঝুঁকি-- এসব নিয়ে ইতিবাচক পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে আজ, শুক্রবার ভারতের মাল্টি কমোডিটি এক্সচেঞ্জে (MCX) সোনা-রুপার দাম বেশ চড়া অবস্থায় শুরু হয়েছে। বিশেষ করে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ইরানের সঙ্গে আলোচনায় অগ্রগতির ইঙ্গিত দেওয়া এবং জ্বালানি পরিকাঠামোয় ১০ দিনের জন্য হামলা স্থগিত রাখার কথা ঘোষণা করার পর বাজারের এই উন্নতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে।
আরও পড়ুন: Gold Price Fall: লক্ষ্মীবারেই হু হু করে কমল সোনার দাম; যুদ্ধসংকটে বিরাট স্বস্তি, আজ কলকাতায় কত হলুদ ধাতু?
ভবিষ্যতের বাজারে ধাতুমূল্য
MCX-এ ২০২৬ সালের মে মাসে সরবরাহের জন্য রুপার ফিউচার মূল্য ৫,১৪০ টাকা বা ২.৩% বেড়ে প্রতি কেজিতে ২,২৫,০১৪ টাকায় পৌঁছেছে। একই ভাবে, ২০২৬ সালের এপ্রিল মাসে সরবরাহের জন্য সোনার ফিউচার মূল্য ১,৫০০ টাকা বা ১% বেড়ে প্রতি ১০ গ্রামে ১,৪০,৯০০ টাকা হয়েছে। আন্তর্জাতিক বাজারেও সোনার দাম ১%-এর বেশি বেড়েছে। জিএমটি ০২২৮ সময় অনুযায়ী, স্পট গোল্ডের দাম ১.১% বেড়ে প্রতি আউন্স ৪,৪২৮.৩০ ডলারে দাঁড়িয়েছে, যদিও চলতি সপ্তাহে এটি এখনও প্রায় ১.৩% কম রয়েছে। স্পট সিলভার বা রুপার দামও ১.১% বেড়ে প্রতি আউন্স ৬৮.৮০ ডলারে পৌঁছেছে।
বিশ্ব বাজারে অস্থিরতা
আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে অস্থিরতা। ইরান-ইসরায়েল-আমেরিকা যুদ্ধ। এই আবহে সামগ্রিক ভাবেই সোনার বাজারে ঘোর অস্থিরতা জারি। ভারতের বাজারেও ছবিটা এক। এবং সবচেয়ে বড় কথা, ভারতের বাজারে সোনার দামে ফের ব্যাপক পতন লক্ষ্য করা গেল।
উত্তাল মধ্যপ্রাচ্য
মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধের কারণে বিশ্ববাজার উত্তাল। ইরান ও ইসরায়েলের যুদ্ধের ফলে তেল সরবরাহ কেন্দ্রগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কায় গ্যাস ও তেলের দাম আকাশচুম্বী হচ্ছে। এর বিপরীতে শেয়ার বাজার এবং সোনা-রুপোর দাম ব্যাপকভাবে হ্রাস পাচ্ছে। গতকালই জানা গিয়েছিল, আমেরিকার কেন্দ্রীয় ব্যাংক 'ফেড' সুদের হার না কমানোর ইঙ্গিত দিয়েছে। সাধারণত সুদের হার কমলে সোনার দাম বাড়ে, কিন্তু সুদের হার কমানোর সম্ভাবনা কমে যাওয়ায় সোনার চাহিদাও কমে গিয়েছে, যা দামের উপর প্রভাব ফেলছে।
