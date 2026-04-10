Gold Rate Today April 10, 2026: আন্তর্জাতিক বাজারের অস্থিরতা এবং ডলারের ওঠানামার প্রভাব দেশীয় বাজারেও। শুক্রবার ১০ এপ্রিল ফের ঊর্ধ্বমুখী সোনা ও রুপোর দাম। বিনিয়োগকারীদের মধ্যে চাহিদা বাড়ার ফলে মহার্ঘ ধাতুর বাজারে নতুন করে উত্থান দেখা যাচ্ছে এই দুই ধাতুর।

সৌমিত্র সেন | Updated By: Apr 10, 2026, 05:31 PM IST
Gold Price Today: নববর্ষের আগে কি কোনও সুখবর? আজ ১০ গ্রাম সোনার দাম কত? রুপোর দাম ২৪৫৩৩৬ টাকা
আজ সোনা কি বাড়ল, না, কমল?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: আরও কমবে সোনার দাম (Gold Price Fall)? নাকি বাড়বে (Gold Price Rise)? সোনার বাজারে (Gold Market) রেকর্ড ধস আগেই নেমেছে! এবার আন্তর্জাতিক বাজারের প্রভাব বিশ্ব জুড়ে চলা ভূ-রাজনৈতিক অস্থিরতা, যুদ্ধ-পরিস্থিতি এবং অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা বিনিয়োগকারীদের নিরাপদ সম্পদের দিকে আকৃষ্ট করছে। এর ফলে সোনা ও রুপো উভয়ের চাহিদাই বেড়েছে। এবং এত কিছুর পরেও সোনা ও রুপো এখনও নিরাপদ বিনিয়োগ (safe haven asset) হিসেবেই রয়ে গিয়েছে।

আন্তর্জাতিক-অস্থিরতা

আন্তর্জাতিক বাজারের অস্থিরতা এবং ডলারের ওঠানামার প্রভাব পড়ল দেশীয় বাজারেও। শুক্রবার ১০ এপ্রিল ফের ঊর্ধ্বমুখী সোনা ও রুপোর দাম। বিনিয়োগকারীদের মধ্যে নিরাপদ বিনিয়োগের চাহিদা বাড়ার ফলে মহার্ঘ ধাতুর বাজারে নতুন করে উত্থান দেখা যাচ্ছে। আজ সোনার দামে সামান্য হলেও উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি লক্ষ্য করা গিয়েছে। 

বিশেষজ্ঞদের মতে

বিশেষজ্ঞদের মতে, মূলত আন্তর্জাতিক বাজারে অনিশ্চয়তা এবং ডলারের দুর্বলতার কারণে সোনার দাম বাড়াছে। শুধু সোনা নয়, রুপোও ঊর্ধ্বমুখী। রুপোর চাহিদা বাড়ার পাশাপাশি বিনিয়োগকারীরা এই ধাতুর দিকেও ঝুঁকছেন। রুপোর ব্যবহার বাড়ছে-- ইলেকট্রনিক্স শিল্পে, সৌর শক্তি উৎপাদনে, বিভিন্ন শিল্প উৎপাদনে। 

এখনও আস্থা

আন্তর্জাতিক বাজারের প্রভাব বিশ্ব জুড়ে চলা ভূ-রাজনৈতিক অস্থিরতা, যুদ্ধ-পরিস্থিতি এবং অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা বিনিয়োগকারীদের নিরাপদ সম্পদের দিকে আকৃষ্ট করছে। এর ফলে সোনা ও রুপো উভয়ের চাহিদাই বেড়েছে। এবং এত কিছুর পরেও সোনা ও রুপো এখনও safe haven asset হিসেবেই রয়ে গিয়েছে। তবে, বাজারে নিত্য ওঠানামা থাকায় বিনিয়োগকারীদের সতর্ক থাকা উচিত বলেই মনে করছেন বিশেষজ্ঞেরা। দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগে সোনা স্থিতিশীল রিটার্ন দিতে পারে। স্বল্পমেয়াদের ক্ষেত্রে কিন্তু সেটা হবে না!

আজ সোনার দাম

আজ সোনার দাম কত হল? দামে কি কিছু বদল এল? আজ, শুক্রবার ২৪ ক্যারেট সোনার দাম প্রতি গ্রামে বাড়ল ১২৫ টাকা। ১০ গ্রাম ২৪ ক্যারেট সোনার দাম বেড়েছে ১২৫০ টাকা। এই হিসেবে ১০ গ্রাম সোনার দাম হয়েছে ১ লক্ষ ৫০ হাজার ২৯০ টাকা। আজ, শুক্রবার ২২ ক্যারেট সোনার দাম ১৪২৭৫ টাকা হয়েছে ৷ ১৮ ক্যারেটের দাম হয়েছে ১১৭২০ টাকা ৷ ১ কেজি রুপোর দাম হয়েছে ২৪৫৩৩৬ টাকা হয়েছে ৷ সোনা ও রুপো কেনার সময়ে মাথায় রাখতে হবে, এই দামের সঙ্গে GST যুক্ত হবে।

বিশ্ব-অস্থিরতা

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে অস্থিরতা জারি। ইরান-ইসরায়েল-আমেরিকা যুদ্ধের আবহে সামগ্রিক ভাবেই সোনার বাজারে ঘোর অস্থিরতা জারি। ভারতের বাজারেও ছবিটা এক। সবচেয়ে বড় কথা, ভারতের বাজারে সোনার দামে ব্যাপক পতন লক্ষ্য করা যাচ্ছে। অপরিশোধিত তেলের দাম বাড়ায় মুদ্রাস্ফীতির আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। এছাড়া ইরান-ইসরায়েল উত্তেজনার কারণে এলএনজি (LNG) সরবরাহ ব্যাহত হচ্ছে। এই অনিশ্চয়তার কারণে বিনিয়োগকারীরা সোনা থেকে বিনিয়োগ কমিয়ে দিচ্ছেন। বাজার বিশেষজ্ঞদের মতে, বিশ্ববাজারে ডলারের শক্তিশালী অবস্থান এবং মার্কিন বন্ডের ইল্ড বৃদ্ধি পাওয়ার কারণেই সোনা তার আকর্ষণ হারিয়েছে। মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধের কারণে বিশ্ববাজার উত্তাল। ইরান ও ইসরায়েলের যুদ্ধের ফলে তেল সরবরাহ কেন্দ্রগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কায় গ্যাস ও তেলের দাম আকাশচুম্বী হচ্ছে। এর বিপরীতে শেয়ার বাজার এবং সোনা-রুপোর দাম ব্যাপকভাবে হ্রাস পাচ্ছে। 

About the Author

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

