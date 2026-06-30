/২০০৮ -এর পর সোনার দামে সবচেয়ে বড় ধস! রেকর্ড সস্তা বলেই কি এখন কিনবেন হলুদ ধাতু? বিশেষজ্ঞরা বলছেন...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: রেকর্ড উচ্চতা ছোঁয়ার পর হু হু করে কমছে সোনার দাম। বিশ্ব বাজারে ২০০৮ সালের অক্টোবরের পর এই প্রথম মাত্র এক মাসে সোনার দামে এত বড় পতন দেখা গেল। স্বাভাবিকভাবেই সাধারণ মানুষ এবং বিনিয়োগকারীদের মনে এখন একটাই প্রশ্ন, দাম যখন অনেকটাই কম, তখন এটাই কি সোনা কেনার সেরা সুযোগ?
মাল্টি কমোডিটি এক্সচেঞ্জে চলতি বছরের সর্বোচ্চ রেকর্ড ১০ গ্রাম প্রতি ১,৯২,৯৯১ টাকা থেকে কমে সোনা এখন প্রায় ১,৪২,৪১৩ টাকায় নেমে এসেছে। অর্থাৎ, সর্বোচ্চ স্তর থেকে ১০ গ্রামে দাম কমেছে প্রায় ৫০,৬০০ টাকা যা ২৬ শতাংশের বেশি পতন! আন্তর্জাতিক বাজারেও জুন মাসে সোনার দাম প্রায় ১৩% কমেছে, যা টানা চার মাস ধরে পতনের রেকর্ড।
সোনা কেন সস্তা হচ্ছে?
আমেরিকা বা আন্তর্জাতিক বাজারের কিছু অর্থনৈতিক মারপ্যাঁচই এর মূল কারণ। আমেরিকায় চড়া সুদের হার। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক ‘ফেডারেল রিজার্ভ’ সুদের হার আরও বাড়াতে পারে বলে ইঙ্গিত দিয়েছে। সোনা লকারে রাখলে কোনো সুদ পাওয়া যায় না। তাই সুদের হার বাড়লে বিনিয়োগকারীরা সোনা ছেড়ে ফিক্সড ডিপোজিটের মতো জায়গায় টাকা রাখতে বেশি পছন্দ করেন।
আন্তর্জাতিক বাজারে ডলারের দাম বা শক্তি অনেকটাই বেড়েছে, যার সরাসরি প্রভাব পড়েছে সোনার মূল্যের ওপর। আমেরিকা ও ইরানের সাম্প্রতিক সংঘাতের কারণে তেলের দাম বেড়েছিল, যা বিশ্ব বাজারে মূল্যস্ফীতি নিয়ে উদ্বেগ বাড়িয়েছে। ফলে সুদের হার কমার সম্ভাবনা আরও কমে গেছে।
বিশেষজ্ঞদের মতামত ও আগামী দিনের আভাস
বিশেষজ্ঞ ডক্টর রেনিশা চেইন্যানি জানিয়েছেন, সোনা এখন জানুয়ারি ২০২৬-এর আন্তর্জাতিক সর্বোচ্চ রেকর্ড থেকে প্রায় ৩০% নিচে ট্রেড করছে। এই সপ্তাহে আমেরিকার শ্রমবাজারের কিছু গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক তথ্য প্রকাশ পাবে। তার ওপরই নির্ভর করছে সোনার পরবর্তী ভাগ্য। যদি আমেরিকার অর্থনীতি কিছুটা দুর্বল হয়, তবে সোনা আবার ঘুরে দাঁড়াতে পারে। কিন্তু আমেরিকার বাজার যদি চাঙ্গা থাকে, তবে সোনার দাম আন্তর্জাতিক বাজারে আরও পড়ে যেতে পারে।
আপনার কি এখনই সোনা কেনা উচিত?
দাম প্রায় ৫০,৬০০ টাকা কমে যাওয়ায় সোনা আগের চেয়ে অনেক আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে ঠিকই, কিন্তু বিশেষজ্ঞরা একবারে সব টাকা দিয়ে সোনা কিনতে বারণ করছেন। সোনার দাম আরও কমবে কি না, তা এখনই নিশ্চিত করে বলা যাচ্ছে না। তাই বাজারের একেবারে তলানি খোঁজার চেষ্টা না করে, ধাপে ধাপে কেনা বুদ্ধিমানের কাজ হবে। গোল্ড ইটিএফ, ডিজিটাল গোল্ড বন্ডের মতো মাধ্যমে অল্প অল্প করে টাকা বিনিয়োগ করলে বাজারের এই ওঠানামার ঝুঁকি অনেকটাই এড়ানো সম্ভব।
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