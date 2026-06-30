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২০০৮ -এর পর সোনার দামে সবচেয়ে বড় ধস! রেকর্ড সস্তা বলেই কি এখন কিনবেন হলুদ ধাতু? বিশেষজ্ঞরা বলছেন...

Gold price today: টানা চার মাস পতন। রেকর্ড দাম থেকে ২৬% সস্তা সোনা। ডলারের দাপটে ম্লান সোনার জেল্লা! এক মাসে ১৩% পতনের পর কোন দিকে যাবে বাজার? একবারে না কি ধাপে ধাপে সোনা কেনা উচিত?

Written ByDebasmita Das
Published: Jun 30, 2026, 12:25 PM IST|Updated: Jun 30, 2026, 12:41 PM IST
২০০৮ -এর পর সোনার দামে সবচেয়ে বড় ধস! রেকর্ড সস্তা বলেই কি এখন কিনবেন হলুদ ধাতু? বিশেষজ্ঞরা বলছেন...
Image Credit: ফাইল ছবিSource: Bureau

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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