  • Gold Rate Crash: সোনার দামের রেকর্ড-ভাঙা পতনেই বিপদসংকেত- ফিরবে ২০০৮-এর ১৭৮% ট্রেন্ড, কী ঘটবে তখন?

Gold price crash: সোনার দাম তার সর্বোচ্চ স্তর থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে কমে গিয়েছে। চলতি বছরে সব লাভ শুধু মুছেই যায়নি, বরং সোনার দাম এখন ‘বিয়ার মার্কেট’-এ প্রবেশ করেছে। যার তুলনা চলে ২০০৮ সালের বিশ্ব মন্দা পরিস্থিতির সময়কার প্রবণতার সঙ্গে। তখনও সোনার দাম অস্বাভাবিকরকমভাবে কমে গিয়েছিল। কিন্তু তারপরই ঘুরে দাঁড়ায় বাজার। পরবর্তী ৩ বছরে সোনার দাম ১৭৮% বেড়েছিল।

সুদেষ্ণা পাল | Updated By: Mar 24, 2026, 06:37 PM IST
ফিরবে ২০০৮-এর ট্রেন্ড, ৩ বছরে ১৭৮% বাড়বে সোনার দাম?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: সোনার দামের রেকর্ড-ভাঙা পতন। ৭ দিনে ১.৪৩ লাখের পর এবার একদিনেই ১ লাখ টাকারও বেশি কমেছে দাম। আর তাতেই বিপদঘণ্টা দেখছেন বাজার বিশেষজ্ঞরা। তাঁরা আশঙ্কা করছেন, দামের এই ক্রমান্বয়ে পতন যেন ২০০৮-এর ট্রেন্ডেরই প্রতিফলন। আর সেখানেই তাঁদের আশঙ্কা! কেন? 

রেকর্ড-ভাঙা পতনে বিপদসংকেত

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, সোনার দামের এই রেকর্ড-ভাঙা পতন আসলে অশনিসংকেত বা বলা ভালো বিপদসংকেত, ঝড়ের আগে পূর্বাভাস। কী ঝড়? সেই ঝড় যা ঘটেছিল ২০০৮-এ।  ১৬ মার্চ থেকে ২২ মার্চ পর্যন্ত, ৭ দিনে ভারতে ২৪ ক্যারেট সোনার দাম ১০০ গ্রামের ক্ষেত্রে কমেছিল ১,৪৩,৫০০ টাকা। ১ দিনেই ১ লাখ টাকার বেশি কমেছে সোনার দাম। প্রতি গ্রামে ১,০৩২ টাকা কমে ১০০ গ্রামে কমেছে ১,০৩,২০০ টাকা। জানুয়ারির পর এটাই সোনার সর্বনিম্ন দর। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এই পতনের পরই ঘটবেব দামের উলটপুরাণ! যেখানে সোনার দাম চড়চড়িয়ে বাড়বে। শুধু বাড়াই নয়, সোনার দাম চড় চড় করে বেড়ে ছাড়িয়ে যেতে পারে ১১,৪০০ ডলার। ভারতীয় মুদ্রায় যার পরিমাণ ১০.৫ লাখেরও বেশি।

সোনার দাম এখন ‘বিয়ার মার্কেট’-এ

সাম্প্রতিক সময়ে সোনার দাম তার সর্বোচ্চ স্তর থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে কমে গিয়েছে। চলতি বছরে সব লাভ শুধু মুছেই যায়নি, বরং সোনার দাম এখন ‘বিয়ার মার্কেট’-এ প্রবেশ করেছে। কিন্তু এই দামের পতনই ভবিষ্যতে সোনার দাম ১১,০০০ ডলারের ওপরে নিয়ে যেতে পারে বলে মনে করছেন ইউরোপ্যাকের চিফ ইকোনমিস্ট ও গ্লোবাল স্ট্র্যাটেজিস্ট পিটার স্কিফ।

‘সেফ হেভেন’ নয় সোনা!

তিনি তুলনা টেনেছেন ২০০৮ সালের বিশ্ব মন্দা পরিস্থিতির সময়কার প্রবণতার সঙ্গে। তখনও সোনার দাম অস্বাভাবিকরকমভাবে কমে গিয়েছিল। ভূ-রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অস্থিরতার মধ্যেও সোনা তার ‘সেফ হেভেন’ বৈশিষ্ট্যের বিপরীতে আচরণ করেছিল। তখন সোনার দাম ৩২% পড়ে গিয়েছিল এবং প্রায় ৪০% লাভ লোকসানের খাতায় চলে গিয়েছিল। কিন্তু সেই তলানি থেকেই পরবর্তী তিন বছরে সোনার দাম ১৭৮% বেড়েছিল।

ফিরবে ২০০৮-এর ট্রেন্ড?

পিটার স্কিফের মতে, বর্তমানে সোনার দামের ট্রেন্ডও ২০০৮-এর  প্যাটার্নই যেন অনুসরণ করছে। এবারও একইভাবে সোনার দাম ২,০০০ ডলার থেকে ওঠার পর যে লাভ হয়েছিল তার প্রায় ৪০% মুছে গিয়েছে। বিশ্ব বাজারে ৪০০০ ডলারে নেমে গিয়েছে স্পট সোনার দাম। তাই বাজার যদি একই চক্র অনুসরণ করে, তাহলে বর্তমান দাম থেকে ১৭৮% বেড়ে সোনার দাম প্রায় ১১,৪০০-এ পৌঁছাতে পারে আগামী ৩ বছরে। তাঁর মতে, যুদ্ধের ফলে মার্কিন বাজেটে ঘাটতি বাড়বে, খাদ্য ও জ্বালানির দাম বাড়বে, মন্দা ও বেকারত্ব বাড়বে। সেইসঙ্গে শেয়ার, বন্ড ও রিয়েল এস্টেটের দাম কমবে। আর্থিক সংকট তৈরি হতে পারে। যা কিনা সোনার মতো নিরাপদ বিনিয়োগের চাহিদা বাড়াতে পারে।

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটাও! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! ১১ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি সেই লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের খেলাই আমার ফোকাস।

 

