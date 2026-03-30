  • Massive Fall of Gold Rate: বিরাট অশুভ লক্ষ্মণ-- দাম বাড়া তো দূরের কথা, সপ্তাহের শুরুতেই সোনার ঐতিহাসিক পতন: ১ গ্রামের দাম এখন মাত্র

Massive Fall of Gold Rate: বিরাট অশুভ লক্ষ্মণ-- দাম বাড়া তো দূরের কথা, সপ্তাহের শুরুতেই সোনার ঐতিহাসিক পতন: ১ গ্রামের দাম এখন মাত্র

Gold Price Today: রূপার বাজারেও গত ১০ দিনে বড় ধরনের ধস নেমেছে। গত ১০ মার্চ রূপার দাম প্রতি কেজি ২,৭৭,৮৫০ টাকায় পৌঁছেছিল, যা এখন কমে ২,৩০,০০০ থেকে ২,৪৫,০০০ টাকার মধ্যে উঠানামা করছে। মাত্র ১০ দিনের ব্যবধানে রূপা তার মূল্যের প্রায় ২২ শতাংশ হারিয়েছে। শিল্পক্ষেত্রে রূপার চাহিদা থাকলেও বিশ্ববাজারের অস্থিরতায় বিনিয়োগকারীরা রূপা বিক্রি করে দিচ্ছেন।

নবনীতা সরকার | Updated By: Mar 30, 2026, 12:48 PM IST
Massive Fall of Gold Rate: বিরাট অশুভ লক্ষ্মণ-- দাম বাড়া তো দূরের কথা, সপ্তাহের শুরুতেই সোনার ঐতিহাসিক পতন: ১ গ্রামের দাম এখন মাত্র
সোনার দামের বিরাট পতন

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: কথায় বলে বাণিজ্য়ে বসতে লক্ষ্মী। কিন্তু ২০২৬-এর মার্চ-- সোনা-রুপোর দর বাণিজ্য়ের জন্য একটি ঐতিহাসিক ও টালমাটাল সময় হিসেবেই চিহ্নিত হয়ে থাকল। 

গত কয়েক দশকের মধ্যে সোনার দামে এমন তীব্র পতন আগে দেখা যায়নি। আর আজ সোমবার সপ্তাহের শুরুতে ভারতের বাজারে সোনার দাম স্থিতিশীল থাকলেও, পুরো মাস জুড়েই প্রায় ১৫ শতাংশ দাম হারিয়েছে। বিশ্ববাজারে জ্বালানি তেলের মূল্যবৃদ্ধি এবং মার্কিন ডলারের শক্তিশালী অবস্থা এই পরিস্থিতির প্রধান কারণ হিসেবে কাজ করছে।

আজকে সোনার দাম (৩০ মার্চ, ২০২৬)

আজকের সর্বশেষ আপডেট অনুযায়ী, ভারতে ২৪ ক্যারেট সোনার (৯৯.৯% বিশুদ্ধতা) প্রতি গ্রামের দাম ১৪,৮০৯ টাকা। ১০ গ্রামের হিসেবে এর দাম দাঁড়াচ্ছে ১,৪৮,০৯০ টাকা। অন্যদিকে, ২২ ক্যারেট সোনার প্রতি গ্রামের দাম ১৩,৫৭৫ টাকা এবং ১৮ ক্যারেটের দাম ১১,১০৭ টাকা। রূপার বাজারেও বড় ধরনের অস্থিরতা লক্ষ্য করা গেছে। বর্তমানে প্রতি কেজি রূপার দাম ২,৪৫,০০০ টাকার আশেপাশে অবস্থান করছে।

আরও পড়ুন: Future Gold Price Prediction: মুখ থুবড়ে পড়ল সব ধারণা: কিংবদন্তির মতে ১ গ্রাম সোনা হবে ১০ লাখ আর ১ বিটকয়েনের দাম ৬ কোটি ৩০ লাখ

মার্চ মাসের দরপতনের কারণ কী?

বিশ্লেষকদের মতে, ২০০৮ সালের অক্টোবরের পর সোনার বাজারে এটিই সবচেয়ে বড় মাসিক দরপতন। এই পতনের পেছনে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সামষ্টিক অর্থনৈতিক কারণ রয়েছে:

১. জ্বালানি তেলের মূল্যবৃদ্ধি ও মুদ্রাস্ফীতি: ইয়েমেনের হুথি বিদ্রোহীদের দ্বারা ইসরায়েলে হামলার পর বিশ্ববাজারে ব্রেন্ট ক্রুড অয়েলের দাম ব্যারেল প্রতি ১১৫ ডলার ছাড়িয়ে গেছে। মার্চ মাসে তেলের দাম প্রায় ৬০ শতাংশ বেড়েছে। সাধারণত মুদ্রাস্ফীতির সময় সোনার চাহিদা বাড়ে, কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে জ্বালানির দাম বাড়ায় কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলো সুদের হার কমানোর পরিকল্পনা থেকে পিছিয়ে আসছে। উচ্চ সুদের হার সোনার মতো অ-লভ্যাংশকারী সম্পদের চাহিদা কমিয়ে দেয়।

আরও পড়ুন: Gold Rate: সোনার দামে অবিশ্বাস্য পতন: বেলাগাম গতির পর এক ধাক্কায় দেড় লক্ষ টাকার নীচে নামল হলুদ ধাতু

২. শক্তিশালী মার্কিন ডলার: গত ২৮ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হওয়া ইরান-ইসরায়েল সংঘাতের পর থেকে মার্কিন ডলারের মান ২ শতাংশের বেশি বেড়েছে। বৈশ্বিক অস্থিরতার সময় বিনিয়োগকারীরা নিরাপদ আশ্রয় হিসেবে সোনার চেয়ে ডলারকে বেশি প্রাধান্য দিচ্ছে, যা সোনার দামকে নিচের দিকে ঠেলে দিয়েছে।

৩. ফেডারেল রিজার্ভের নীতি: বাজার বিশ্লেষকরা আগে ধারণা করেছিলেন যে এ বছর মার্কিন ফেডারেল রিজার্ভ অন্তত দুবার সুদের হার কমাবে। কিন্তু ক্রমবর্ধমান মুদ্রাস্ফীতির কারণে সেই সম্ভাবনা এখন ক্ষীণ হয়ে এসেছে। এই নীতিগত পরিবর্তন সোনার বাজারের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে।

আরও পড়ুন: Stock Market Biggest Crash ever: যুদ্ধের বিষে নীল ভারত: কয়েক মুহূর্তেই বাজার থেকে গায়েব ৪৪ লক্ষ কোটি টাকা, বাংলার বাজেটের ১২ গুণ

শহরভিত্তিক সোনার দাম

ভারতের বিভিন্ন বড় শহরে কর এবং স্থানীয় চাহিদার ভিত্তিতে সোনার দামে সামান্য তারতম্য দেখা গেছে:

চেন্নাই: এখানে সোনার দাম ভারতের অন্যান্য শহরের তুলনায় কিছুটা বেশি। আজ চেন্নাইয়ে ২৪ ক্যারেট সোনার ১০ গ্রামের দাম ১,৪৯,০২০ টাকা।

মুম্বই ও কলকাতা: বাণিজ্য নগরী মুম্বাই এবং কলকাতায় ২৪ ক্যারেট সোনার ১০ গ্রামের দাম ১,৪৮,০৯০ টাকা।

দিল্লি: রাজধানী দিল্লিতে সোনার দাম আজ ১,৪৮,২২০ টাকা (১০ গ্রাম, ২৪ ক্যারেট)।

আরও পড়ুন: Gold Price big update: যুদ্ধ আবহে সোনার দামের অস্বাভাবিক পতন-- সারা সপ্তাহে মোট ১লক্ষ টাকা দাম কমল হলুদ ধাতুর

রূপোর বাজারের অবস্থা

রূপার বাজারেও গত ১০ দিনে বড় ধরনের ধস নেমেছে। গত ১০ মার্চ রূপার দাম প্রতি কেজি ২,৭৭,৮৫০ টাকায় পৌঁছেছিল, যা এখন কমে ২,৩০,০০০ থেকে ২,৪৫,০০০ টাকার মধ্যে উঠানামা করছে। মাত্র ১০ দিনের ব্যবধানে রূপা তার মূল্যের প্রায় ২২ শতাংশ হারিয়েছে। শিল্পক্ষেত্রে রূপার চাহিদা থাকলেও বিশ্ববাজারের অস্থিরতায় বিনিয়োগকারীরা রূপা বিক্রি করে দিচ্ছেন।

বিশেষজ্ঞরা কী বলছেন?

এবিসি রিফাইনারির গ্লোবাল হেড অফ ইনস্টিটিউশনাল মার্কেটস নিকোলাস ফ্রাপেল রয়টার্সকে জানিয়েছেন, 'সোনার এই দুর্বল পারফরম্যান্সের মূল কারণ হলো সুদের হার নিয়ে প্রত্যাশার আমূল পরিবর্তন।' এছাড়া মোতিলাল অসওয়াল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেসের বিশ্লেষকদের মতে, চাহিদার অভাব নয় বরং ম্যাক্রো-ইকোনমিক পরিবর্তনের কারণেই এই দরপতন। তবে ইরান-ইসরায়েল যুদ্ধের উত্তেজনা যদি আরও বাড়ে, তবে বাজার আবারও যেকোনো দিকে মোড় নিতে পারে।

আরও পড়ুন: Stock Market Massive Crash due to war: মধ্যপ্রাচ্যের রণক্ষেত্রে মাথায় হাত দালাল স্ট্রিটের-- ভারতের শেয়ার বাজারে ঐতিহাসিক ধস, সোম সকালেই ধূলিসাত্‍ ১২ লক্ষ টাকা

বিনিয়োগকারীদের জন্য পরামর্শ

বর্তমান বাজারে গোল্ড ইটিএফ (ETF) এবং সার্বভৌম গোল্ড বন্ডের (SGB) দিকে অনেক বিনিয়োগকারী ঝুঁকছেন। তবে বিশেষজ্ঞরা সতর্ক করে দিয়েছেন যে, যতক্ষণ না সুদের হার নিয়ে একটি স্বচ্ছ ধারণা পাওয়া যাচ্ছে এবং মধ্যপ্রাচ্যের উত্তেজনা প্রশমিত হচ্ছে, ততক্ষণ সোনার বাজারে অস্থিরতা বজায় থাকবে। তাই নতুন করে বড় বিনিয়োগের আগে বাজারের গতিপ্রকৃতি গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করা জরুরি।

২০২৬ সালের মার্চ মাসটি স্বর্ণ ব্যবসায়ীদের জন্য একটি কঠিন পরীক্ষা ছিল। সোনার দাম ১.৭৩ লাখ টাকা (১০ গ্রাম) থেকে কমে ১.৪৮ লাখে নেমে আসায় সাধারণ ক্রেতাদের মধ্যে কিছুটা স্বস্তি ফিরলেও বিনিয়োগকারীদের মধ্যে উদ্বেগ বাড়ছে। আগামী দিনগুলোতে আন্তর্জাতিক রাজনীতি এবং মার্কিন ডলারের গতিবিধিই ঠিক করে দেবে সোনার দাম আবার ঘুরে দাঁড়াবে নাকি আরও নিচে নামবে।

আরও পড়ুন: Old ₹20 note: একটা পুরনো ২০ টাকার নোট দিলেই হাতে নগদ চার লক্ষ, লুকিয়ে থাকা সংখ্যার ম্যাজিকে জ্যাকপট: আছে আপনার?

About the Author

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

