Gold Rate Today: ভোটমরসুমে হু হু করে কমল সোনা-রুপো; ভোটের ফলের সঙ্গে হলুদ ধাতুর কী সম্পর্ক?
Gold Rate Today, April 24: সত্যিই ফের সুখবর? গত দুই দিনের মতো আজ, শুক্রবারও আবারও দরপতন হলুদ ধাতুর। অন্য দিকে সোনার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে কমেছে রুপোরও। কী কারণে? এর সঙ্গে কি ভোটমরসুমের কোনও যোগ রয়েছে?
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: আজ, ২৪ এপ্রিল, শুক্রবার সোনার দাম (Gold Rate Today, April 24) প্রায় অপরিবর্তিতই। কিন্তু সপ্তাহশেষে দাম কমার প্রবণতা (Why prices falling this WEEK) বজায় রয়েছে। গত চার সপ্তাহ ধরে টানা দাম বাড়ার পরে এই সপ্তাহে সোনার দামে পতন (Gold Price Low) লক্ষ্য করা গেল। এটা ঠিক কী কারণে? এর সঙ্গে কি ভোটমরসুমের কোনও যোগ রয়েছে?
প্রধানত মার্কিন ডলারের শক্তিশালী অবস্থান সোনার দামের এই নিম্নমুখী গতি তৈরি করেছে বলে মনে করা হচ্ছে। পাশাপাশি বিনিয়োগকারীরা মধ্যপ্রাচ্যের ভূ-রাজনৈতিক পরিস্থিতির উপরও কড়া নজর রাখছেন। গত দু'দিনের মতো আজ আবারও দরপতন হল হলুদ ধাতুর (Gold Price)। অন্য দিকে, সোনার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে কমেছে রুপোর দাম। হ্যাঁ, আজ সাদা ধাতুর দাম অনেকটাই কমেছে। ফলে মধ্যবিত্ত ক্রেতাদের মুখে যে হাসি ফুটছে, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। কোনও শহরে কত দামে বিক্রি হচ্ছে আজ সোনা-রুপো (Gold And Silver Price)?
২২ ক্যারেট
আজ কলকাতার বাজারে ২২ ক্যারেট হলমার্ক সোনা বিক্রি হচ্ছে প্রতি ১০ গ্রাম ১,৪৫,০৫০ টাকায় (-৬৫০)। আজ মুম্বই, বেঙ্গালুরু, হায়দরাবাদ, কেরালাম ইত্যাদি শহরে ২২ ক্যারেট সোনা বিক্রি হচ্ছে প্রতি ১০ গ্রাম ১,৪০,২০০ টাকায়। আজ দিল্লি, লখনৌতে ২২ ক্যারেট সোনা বিক্রি হচ্ছে প্রতি ১০ গ্রাম ১,৪০,৩৫০ টাকায়।
২৪ ক্যারেট
আজ কলকাতার বাজারে ২৪ ক্যারেট পাকা সোনা বিক্রি হচ্ছে প্রতি ১০ গ্রাম ১,৫২,৬০০ টাকায় (-৬০০)। আজ মুম্বই, বেঙ্গালুরু, হায়দরাবাদ, কেরালা ইত্যাদি শহরের ২৪ ক্যারেট সোনা বিক্রি হচ্ছে প্রতি ১০ গ্রাম ১,৫২,৯৫০ টাকায়।
আজ দিল্লি, লখনৌতে ২৪ ক্যারেট সোনা বিক্রি হচ্ছে প্রতি ১০ গ্রাম ১,৫৩,১০০ টাকায়।
১৮ ক্যারেট
আজ কলকাতার বাজারে ১৮ ক্যারেট সোনা বিক্রি হচ্ছে প্রতি ১০ গ্রাম ১,১৪,৭১০ টাকায়। আজ মুম্বই, বেঙ্গালুরু, হায়দরাবাদ, কেরালামে, পুনে ইত্যাদি শহরে ১৮ ক্যারেট সোনা বিক্রি হচ্ছে প্রতি ১০ গ্রাম ১,১৪,৭১০ টাকায়।
আজ রুপোর বাজার দর
আজ কলকাতার বাজারে খুচরো রুপো বিক্রি হচ্ছে প্রতি কেজি ২,৪৫,৯০০ টাকায় (-৫৩৫০)। আজ চেন্নাই, হায়দরাবাদ, কেরালামে ইত্যাদি শহরে প্রতি কেজি রুপো বিক্রি হচ্ছে ২,৬৫,০০০ টাকায়। আজ মুম্বই, দিল্লি, বেঙ্গালুরু, পুনে, অহমেদাবাদ ইত্যাদি শহরে প্রতি কেজি রুপো বিক্রি হচ্ছে ২,৫৯,৯০০ টাকায়।
কলকাতায় কমল সোনা-রুপো?
গতকাল কলকাতার বাজারে ২২ ক্যারেট সোনা বিক্রি হচ্ছিল প্রতি ১০ গ্রাম ১ লক্ষ ৪৫ হাজার ৭০০ টাকায়। তবে আজ ৬৫০ টাকা দরপতন হয়ে নতুন দাম দাঁড়িয়েছে ১ লক্ষ ৪৫ হাজার ৫০ টাকা। এদিকে গতকাল ২৪ ক্যারেট সোনা বিক্রি হচ্ছিল প্রতি ১০ গ্রাম ১ লক্ষ ৫৩ হাজার ২৫০ টাকায়। তবে আজ ৬০০ টাকা দরপতন হয়েছে এবং নতুন রেট দাঁড়িয়েছে ১ লক্ষ ৫২ হাজার ৬০০ টাকা। পাশাপাশি গতকাল কলকাতার বাজারে রুপো বিক্রি হচ্ছিল প্রতি কেজি ২ লক্ষ ৫১ হাজার ২৫০ টাকায়। তবে আজ ৫৩৫০ টাকা দরপতন হয়ে নতুন রেট ২ লক্ষ ৪৫ হাজার ৯০০ টাকা।
কেন ওঠানামা?
বৃহস্পতিবার মার্কিন-ইরান আলোচনা কোনো চুক্তি ছাড়াই শেষ হয়েছে। যদিও মধ্যস্থতাকারী দেশ ওমান জানিয়েছে, উভয় পক্ষেই কিছুটা অগ্রগতি ঘটেছে। আন্তর্জাতিক বাজারে ডলারের মূল্যের পরিবর্তন এবং MCX (Multi Commodity Exchange)-এ সোনার লেনদেনের হারের উপর ভিত্তি করেই স্থানীয় বাজারে এই দাম নির্ধারিত হয়। বিশ্ববাজারে সোনার দাম মাঝে-মাঝে আকাশছোঁয়া হচ্ছে। এর সঙ্গে চাহিদা বাড়ছে। এদিকে বিয়ের মরসুম। মানুষ কি সোনা থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকবে?
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)