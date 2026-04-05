Gold Price Fall: ১৭% এখনই কমেছে, বিয়ের মরশুমেও হু হু করে কমবে সোনার দাম; 'গোল্ডম্যান স্যাকসে'র অবিশ্বাস্য রিপোর্ট

Gold Rate Today April 5, 2026: মুম্বই এবং কলকাতায় সোমবার ২২ ক্যারেট সোনার দাম প্রতি ১০ গ্রামে ১,৩৮,৩৫০ টাকা। ২৪ ক্যারেট সোনার দাম প্রতি ১০ গ্রামে ১,৫০,৯৩০ টাকা। আরও কমবে? তেমনই সংকেত কিন্তু!

সৌমিত্র সেন | Updated By: Apr 5, 2026, 09:15 PM IST
এক লাফে প্রায় ৬০ হাজার কমবে সোনা? আর রুপো?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: আরও কমবে সোনার দাম (Gold Price Fall)? অন্তত তেমনই সংকেত! সোনার বাজারে (Gold Market) রেকর্ড ধস আগেই নেমেছে! সেই ধসের ইঙ্গিত দিচ্ছে 'গোল্ডম্যান স্যাকসে'র মতো শীর্ষস্থানীয় সংস্থাও। যুদ্ধের (iran us war) বাজারে সোনার দামে বিরাট পতন (Gold rate major crash) বেশ ক'বারই লক্ষ্য করা গিয়েছে। চৈত্রের পরই নববৈশাখ। আসছে বিয়ের ভরা মরসুম। এ সময়টায় সোনার দাম একটু কমলে সুবিধাই হয় বাঙালি মধ্যবিত্তের।

রবির ধাতুমূল্য

মুম্বই এবং কলকাতায় ২২ ক্যারেট সোনার দাম প্রতি ১০ গ্রামে ১,৩৮,৩৫০ টাকা। ২৪ ক্যারেট সোনার দাম প্রতি ১০ গ্রামে ১,৫০,৯৩০ টাকা।

রুপোর দাম

রুপোর দামও সাপ্তাহিক ভিত্তিতে বাড়ছে। রুপোর দাম ৫০০০ টাকা বেড়েছে। ৫ এপ্রিল সকালে রুপোর দাম ছিল প্রতি কিলোগ্রাম ২,৫০,০০০ টাকা। শুক্রবার দিল্লির বুলিয়ন বাজারে রুপোর দাম প্রতি কিলোগ্রাম ২,৩৭,০০০ টাকায় স্থিতিশীল ছিল। আন্তর্জাতিক বাজারে রুপোর স্পট মূল্য প্রতি আউন্স ৬৯.৫৭ ডলার। চলতি বছরের জানুয়ারিতে রুপোর দাম ৪ লক্ষ টাকার গণ্ডি পার করেছিল।

'গোল্ডম্যান স্যাকসে'র রিপোর্ট
 
এদিকে, 'গোল্ডম্যান স্যাকসে'র মতো একটি শীর্ষস্থানীয় প্রতিষ্ঠানের রিপোর্টে পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে, সোনার দাম ৮৫,০০০ টাকা পর্যন্ত কমতে পারে! বিশ্লেষকদের অনুমান অনুযায়ী, সোনার দাম তার রেকর্ড উচ্চতা থেকে ৫০% পর্যন্ত কমে ২৮০০-৩০০০ ডলারে নেমে আসতে পারে। ভারতীয় বাজারে এই প্রভাব দেখা গেলে প্রতি ১০ গ্রামে দাম প্রায় ৮৫,০০০ থেকে ৯১,০০০ টাকার মধ্যে এসে পৌঁছতে পারে। তাই-বা মন্দ কী? 

বিশ্ব-অস্থিরতা

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে অস্থিরতা জারি। ইরান-ইসরায়েল-আমেরিকা যুদ্ধের আবহে সামগ্রিক ভাবেই সোনার বাজারে ঘোর অস্থিরতা জারি। ভারতের বাজারেও ছবিটা এক। সবচেয়ে বড় কথা, ভারতের বাজারে সোনার দামে ব্যাপক পতন লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

মুদ্রাস্ফীতি 

অপরিশোধিত তেলের দাম বাড়ায় মুদ্রাস্ফীতির আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। এছাড়া ইরান-ইসরায়েল উত্তেজনার কারণে এলএনজি (LNG) সরবরাহ ব্যাহত হচ্ছে। এই অনিশ্চয়তার কারণে বিনিয়োগকারীরা সোনা থেকে বিনিয়োগ কমিয়ে দিচ্ছেন।

সোনা-রুপোর দামের উপর চাপ

বাজার বিশেষজ্ঞদের মতে, বিশ্ববাজারে ডলারের শক্তিশালী অবস্থান এবং মার্কিন বন্ডের ইল্ড বৃদ্ধি পাওয়ার কারণেই সোনা তার আকর্ষণ হারিয়েছে। মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধের কারণে বিশ্ববাজার উত্তাল। ইরান ও ইসরায়েলের যুদ্ধের ফলে তেল সরবরাহ কেন্দ্রগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কায় গ্যাস ও তেলের দাম আকাশচুম্বী হচ্ছে। এর বিপরীতে শেয়ার বাজার এবং সোনা-রুপোর দাম ব্যাপকভাবে হ্রাস পাচ্ছে। 

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

