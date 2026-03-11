English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • Gold and Silver Price: ১৫০০ শতাংশ মূল্যবৃদ্ধি; সোনার দাম শুনলে থেমে যাবে হৃদস্পন্দন, যুদ্ধের বাজারে এসব কী হচ্ছে?

Gold and Silver Price: ১৫০০ শতাংশ মূল্যবৃদ্ধি; সোনার দাম শুনলে থেমে যাবে হৃদস্পন্দন, যুদ্ধের বাজারে এসব কী হচ্ছে?

Gold and Silver Rate Today on 11 March: আবারও সোনার দাম বেড়েছে! রূপার দামও বেড়েছে। সোনা আবার দামি! রূপার দামও দ্রুত বেড়েছে। সোনার দাম নতুন নতুন উচ্চতায় পৌঁছচ্ছে; আর পাল্লা দিয়ে বাড়ছে রুপোর দামও।

সৌমিত্র সেন | Updated By: Mar 11, 2026, 02:00 PM IST
Gold and Silver Price: ১৫০০ শতাংশ মূল্যবৃদ্ধি; সোনার দাম শুনলে থেমে যাবে হৃদস্পন্দন, যুদ্ধের বাজারে এসব কী হচ্ছে?
সোনার দাম অবিশ্বাস্য রকম বাড়ছে, কোথায় থামবে?
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: আজ, বুধবার সোনা-রূপার দাম কত (Gold and Silver Rate Today)? সোনা ও রূপার দাম আবারও লাফিয়ে-লাফিয়ে বেড়েছে! আজকের দাম পড়ে সাধারণ মানুষ হতবাক হয়ে গিয়েছেন। ইরান-মার্কিন যুদ্ধের আবহে (US-Iran war) গোটা পৃথিবীতেই সোনার বাজার খুব অস্থির অবস্থায় আছে।
 
 
১৫০০% বৃদ্ধি
 
২০২৫ সালেই সোনার দাম ১৯৭৯ সালের পর থেকে সব চেয়ে বেশি হয়েছিল। সেটাকেই এখনও পর্যন্ত সোনার সেরা মূল্যবৃদ্ধি ধরা হয়। মূল্যবৃদ্ধির রেকর্ড সেটা। সেই ২০২৫-এর চেয়ে এ বছর সোনার দাম ৭৫%-এরও বেশি বেড়েছে। তবে, আঁতকে ওঠার মতো তথ্য হল-- গত ২০ বছরে সোনার দাম ১৫০০% বৃদ্ধি পেয়েছে! ভাবা যায়। প্রায় অবিশ্বাস্য!
 
বুধে সোনা-রুপো
 
বুধবার, ১১ মার্চ, সকাল ১০:১৯ নাগাদ এমসিএক্স (MCX)-এ এপ্রিল মাসের সোনা ফিউচার ০.২৫% কমে প্রতি ১০ গ্রামে ১,৬২,৯০০ টাকায় লেনদেন হয়েছে। অন্য দিকে, মে মাসের রূপোর ফিউচার ০.৬৭% কমে প্রতি কেজিতে ২,৭৬,০০০ টাকায় নেমে এসেছে! ইন্ডিয়া বুলিয়নস-এর তথ্য অনুযায়ী, ১১ মার্চ সকাল ১০:২০ নাগাদ ২৪ ক্যারেট সোনার দাম প্রতি ১০ গ্রামে ১,৬৩,৪৪০ টাকা এবং ২২ ক্যারেট সোনার দাম প্রতি ১০ গ্রামে ১,৪৯,৮২০ টাকা। রূপোর দাম প্রতি কেজিতে ২,৭৬,০৮০ টাকা (৯৯৯ ফাইন সিলভার)।
 
শহরে-শহরে মূল্য
 
১১ মার্চ, প্রতি গ্রাম ২৪ ক্যারেট সোনার দাম ১৬,২৩৯ টাকা, প্রতি গ্রাম ২২ ক্যারেট সোনার দাম ১৪,৮৮৬ টাকা এবং প্রতি গ্রাম ১৮ ক্যারেট সোনার দাম ১২,১৮০ টাকা। ১১ মার্চ, প্রতি ১০ গ্রামে ২২ ক্যারেট সোনার দাম ১,৪৮,৮৬০ টাকা, প্রতি ১০ গ্রামে ২৪ ক্যারেট সোনার দাম ১,৬২,৩৯০ টাকা এবং প্রতি ১০ গ্রামে ১৮ ক্যারেট সোনার দাম ১,২১,৮০০ টাকা। ১১ মার্চ রূপার দাম প্রতি গ্রাম ২৯০.১০ টাকা এবং প্রতি কেজি ২,৯০,১০০ টাকা। 
 
 
১০ মার্চে দাম
 
১০ মার্চ প্রতি গ্রাম ২৪ ক্যারেট সোনার দাম ছিল ১৬,১৬৭ টাকা, প্রতি গ্রাম ২২ ক্যারেট সোনার দাম ছিল ১৪,৮১৯ টাকা এবং প্রতি গ্রাম ১৮ ক্যারেট সোনার দাম ছিল ১২,১২৫ টাকা। ১০ মার্চ প্রতি ১০ গ্রামে ২২ ক্যারেট সোনার দাম ছিল ১,৪৮,১৯০ টাকা, প্রতি ১০ গ্রামে ২৪ ক্যারেট সোনার দাম ছিল ১,৬১,৬৭০ টাকা এবং প্রতি ১০ গ্রামে ১৮ ক্যারেট সোনার দাম ছিল ১,২১,২৫০ টাকা। ভারতে, ১০ মার্চ, প্রতি গ্রাম রূপার দাম ছিল ২৭৯.৯০ টাকা এবং প্রতি কেজি ২,৭৯,৯০০ টাকা। চেন্নাই শহরে আজ প্রতি ১০ গ্রামে ২২ ক্যারেট সোনার দাম ১,৫০,৫১০ টাকা, প্রতি ১০ গ্রামে ২৪ ক্যারেট সোনার দাম ১,৬৪,১৯০ টাকা এবং প্রতি ১০ গ্রামে ১৮ ক্যারেট সোনার দাম ১,২৮,৮৯০ টাকা। দিল্লি এবং চণ্ডীগড় শহরে আজ প্রতি ১০ গ্রামে ২২ ক্যারেট সোনার দাম ১,৪৯,০১০ টাকা, প্রতি ১০ গ্রামে ২৪ ক্যারেট সোনার দাম ১,৬২,৫৪০ টাকা এবং প্রতি ১০ গ্রামে ১৮ ক্যারেট সোনার দাম ১,২১,৯৫০ টাকা। নাসিক শহরে আজ প্রতি ১০ গ্রামে ২২ ক্যারেট সোনার দাম ১,৪৮,৮৯০ টাকা, প্রতি ১০ গ্রামে ২৪ ক্যারেট সোনার দাম ১,৬২,৪২০ টাকা এবং প্রতি ১০ গ্রামে ১৮ ক্যারেট সোনার দাম ১,২১,৮৩০ টাকা। সুরাট শহরে আজ প্রতি ১০ গ্রামে ২২ ক্যারেট সোনার দাম ১,৪৮,৯১০ টাকা, প্রতি ১০ গ্রামে ২৪ ক্যারেট সোনার দাম ১,৬২,৪৪০ টাকা এবং প্রতি ১০ গ্রামে ১৮ ক্যারেট সোনার দাম ১,২১,৮৫০ টাকা।
 
৪ গুরুত্বপূর্ণ শহরে বুধবার সোনার দাম
 
শহর        ২২ ক্যা. ১০ গ্রা.  ২৪ ক্যা. ১০ গ্রা.  ১৮  ক্যা. ১০ গ্রা.
 
কলকাতা   ₹১,৪৮,৮৬০ ₹১,৬২,৩৯০   ₹১,২১,৮০০
বেঙ্গালুরু ₹১,৪৮,৮৬০ ₹১,৬২,৩৯০   ₹১,২১,৮০০
চেন্নাই ₹১,৫০,৫১০ ₹১,৬৪,১৯০   ₹১,২৮,৮৯০
মুম্বাই         ₹১,৪৮,৮৬০ ₹১,৬২,৩৯০   ₹১,২১,৮০০

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

gold rate todaysilver rate todayCheck live price of 22K gold24K gold18K goldgold prices on 11 March 2026gold prices jumped by 1500%2025 gold pricegold recorded best bull rungold rate since 1979surging over 75%সোনার দামরুপোর দাম
