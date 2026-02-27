Gold Rate Today: ফের মহার্ঘ সোনা, বাড়ল রুপোও! হোলিতে সোনার রং ফিকে হয়ে যাবে বাঙালির মনে? বিয়ের মরসুমে...

Gold Rate Today: ফের মহার্ঘ সোনা, বাড়ল রুপোও! হোলিতে সোনার রং ফিকে হয়ে যাবে বাঙালির মনে? বিয়ের মরসুমে...
Gold Rate Today February 27: ব্যাপক মূল্যবৃদ্ধির পরে আজ দিল্লির বাজারে সোনার দাম কিছুটা হ্রাস পেয়েছে। সোনার দামের কিছুটা পরিবর্তন ঘটেছে। রুপোর দামে আজ কোনো পরিবর্তন হয়নি; দাম স্থিতিশীল রয়েছে।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: আজ কী অবস্থা সোনার বাজারে (gold market)? সোনা-রুপোর বাজারে তো অস্থিরতা লেগেই থাকে, আজও রয়েছে। আজ, শুক্রবার সোনার দামের কিছুটা পরিবর্তন ঘটেছে। বদল ঘটেছে রুপোর দামেও (Silver prices)।
শুক্রে সোনা-রুপো
শুক্রবার, ২৭ ফেব্রুয়ারি ভূ-রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা এবং দুর্বল ডলারের আবহে মার্কেটে জোরালো চাহিদা সোনার। সেই কারণেই মাল্টি কমোডিটি এক্সচেঞ্জে (MCX) সোনার দাম বৃদ্ধি পেয়েছে। MCX-এ সোনার এপ্রিল কন্টাক্টের দাম প্রায় ৫০০ টাকা (০.৩০%) বৃদ্ধি পেয়ে প্রতি ১০ গ্রামে ১৬০১৭৭ টাকায় পৌঁছেছে। অন্য দিকে, রুপোর দাম ৭১০০ টাকার বেশি (প্রায় ৩%) বেড়ে প্রতি কেজি ২৬৬৮০০ টাকায় লেনদেন শুরু হয়েছে।
১০ দিনের ব্যবধানে ১২ শতাংশ
এর আগের সেশনে, MCX-এ সোনার এপ্রিল ফিউচার্স প্রায় ১% কমে ১,৫৯,৭০৯ টাকায় বন্ধ হয়েছিল। একই সময়ে রুপোর মার্চ ফিউচার্স ৩%-এর বেশি কমে প্রতি কেজি ২,৫৯,৬৬৯ টাকায় থিতু হয়েছিল। তবে, চলতি মাসের শুরুতে ১ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬-এ কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন কেন্দ্রীয় বাজেট পেশ করার পর মাত্র ১০ দিনের ব্যবধানে সোনার দাম ১২ শতাংশেরও বেশি হ্রাস পেয়েছে।
তিন সোনার কথা
সাধারণত ২৪-ক্যারেট সোনা তার বিশুদ্ধতা এবং উচ্চমূল্যের জন্য পরিচিত, এটি মূলত বিনিয়োগের উদ্দেশ্যে কেনা হয়। অন্য দিকে, ২২-ক্যারেট এবং ১৮-ক্যারেট সোনা প্রধানত অলঙ্কার তৈরির কাজে ব্যবহৃত হয়। শুক্রবার কলকাতার বাজারে ২৪ ক্যারাটের পাকা সোনার প্রতি ১০ গ্রামের দাম বেড়েছে ১ হাজার ১০০ টাকা। ২২ ক্যারাটের গয়না সোনার প্রতি ১০ গ্রামের দাম কলকাতার বাজারে বেড়েছে ১ হাজার টাকা। প্রতি কেজি রুপোর দাম বেড়েছে ৫ হাজার ৭৫০ টাকা।
শুক্রবার কলকাতার বাজারে সোনা
পাকা সোনা বার (২৪ ক্যারাট): ১ লক্ষ ৫৯ হাজার ৪৫০ টাকা (প্রতি ১০ গ্রাম)
পাকা সোনা বার (খুচরো): ১ লক্ষ ৬০ হাজার ২৫০ টাকা (প্রতি ১০ গ্রাম)
হলমার্কযুক্ত গয়না সোনা (২২ ক্যারাট): ১ লক্ষ ৫২ হাজার ৩০০ টাকা (প্রতি ১০ গ্রাম)
রুপো (খুচরো): ২ লক্ষ ৬৮ হাজার ৭০০ টাকা (প্রতি কেজি)
বাজারে অবশ্যএই দরের থেকে কিছুটা বেশি খরচ হয়। কারণ এই দরের সঙ্গে যোগ হয় জিএসটি এবং গয়না তৈরির মজুরি। জিএসটি ৩ শতাংশ নির্দিষ্ট হলেও বিপণিভেদে এই গয়নার মজুরি আলাদা হতে পারে। এজন্য দামের ফারাক ঘটে।
কেন ওঠানামা?
বৃহস্পতিবার মার্কিন-ইরান আলোচনা কোনো চুক্তি ছাড়াই শেষ হয়েছে। যদিও মধ্যস্থতাকারী দেশ ওমান জানিয়েছে, উভয় পক্ষেই কিছুটা অগ্রগতি ঘটেছে। আন্তর্জাতিক বাজারে ডলারের মূল্যের পরিবর্তন এবং MCX (Multi Commodity Exchange)-এ সোনার লেনদেনের হারের উপর ভিত্তি করেই স্থানীয় বাজারে এই দাম নির্ধারিত হয়। বিশ্ববাজারে সোনার দাম মাঝে-মাঝে আকাশছোঁয়া হচ্ছে। এর সঙ্গে চাহিদা বাড়ছে। এদিকে বিয়ের মরসুম। মানুষ কি সোনা থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকবে?
