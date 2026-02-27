Gold Rate Today: ফের মহার্ঘ সোনা, বাড়ল রুপোও! হোলিতে সোনার রং ফিকে হয়ে যাবে বাঙালির মনে? বিয়ের মরসুমে...

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Gold Rate Today February 27: ব্যাপক মূল্যবৃদ্ধির পরে আজ দিল্লির বাজারে সোনার দাম কিছুটা হ্রাস পেয়েছে। সোনার দামের কিছুটা পরিবর্তন ঘটেছে। রুপোর দামে আজ কোনো পরিবর্তন হয়নি; দাম স্থিতিশীল রয়েছে।

সৌমিত্র সেন | Updated By: Feb 27, 2026, 04:53 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: আজ কী অবস্থা সোনার বাজারে (gold market)? সোনা-রুপোর বাজারে তো অস্থিরতা লেগেই থাকে, আজও রয়েছে। আজ, শুক্রবার সোনার দামের কিছুটা পরিবর্তন ঘটেছে। বদল ঘটেছে রুপোর দামেও (Silver prices)।

শুক্রে সোনা-রুপো

শুক্রবার, ২৭ ফেব্রুয়ারি ভূ-রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা এবং দুর্বল ডলারের আবহে মার্কেটে জোরালো চাহিদা সোনার। সেই কারণেই মাল্টি কমোডিটি এক্সচেঞ্জে (MCX) সোনার দাম বৃদ্ধি পেয়েছে। MCX-এ সোনার এপ্রিল কন্টাক্টের দাম প্রায় ৫০০ টাকা (০.৩০%) বৃদ্ধি পেয়ে প্রতি ১০ গ্রামে ১৬০১৭৭ টাকায় পৌঁছেছে। অন্য দিকে, রুপোর দাম ৭১০০ টাকার বেশি (প্রায় ৩%) বেড়ে প্রতি কেজি ২৬৬৮০০ টাকায় লেনদেন শুরু হয়েছে।

১০ দিনের ব্যবধানে ১২ শতাংশ

এর আগের সেশনে, MCX-এ সোনার এপ্রিল ফিউচার্স প্রায় ১% কমে ১,৫৯,৭০৯ টাকায় বন্ধ হয়েছিল। একই সময়ে রুপোর মার্চ ফিউচার্স ৩%-এর বেশি কমে প্রতি কেজি ২,৫৯,৬৬৯ টাকায় থিতু হয়েছিল। তবে, চলতি মাসের শুরুতে ১ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬-এ কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন কেন্দ্রীয় বাজেট পেশ করার পর মাত্র ১০ দিনের ব্যবধানে সোনার দাম ১২ শতাংশেরও বেশি হ্রাস পেয়েছে।

তিন সোনার কথা

সাধারণত ২৪-ক্যারেট সোনা তার বিশুদ্ধতা এবং উচ্চমূল্যের জন্য পরিচিত, এটি মূলত বিনিয়োগের উদ্দেশ্যে কেনা হয়। অন্য দিকে, ২২-ক্যারেট এবং ১৮-ক্যারেট সোনা প্রধানত অলঙ্কার তৈরির কাজে ব্যবহৃত হয়। শুক্রবার কলকাতার বাজারে ২৪ ক্যারাটের পাকা সোনার প্রতি ১০ গ্রামের দাম বেড়েছে ১ হাজার ১০০ টাকা। ২২ ক্যারাটের গয়না সোনার প্রতি ১০ গ্রামের দাম কলকাতার বাজারে বেড়েছে ১ হাজার টাকা। প্রতি কেজি রুপোর দাম বেড়েছে ৫ হাজার ৭৫০ টাকা।

শুক্রবার কলকাতার বাজারে সোনা

পাকা সোনা বার (২৪ ক্যারাট): ১ লক্ষ ৫৯ হাজার ৪৫০ টাকা (প্রতি ১০ গ্রাম)

পাকা সোনা বার (খুচরো): ১ লক্ষ ৬০ হাজার ২৫০ টাকা (প্রতি ১০ গ্রাম)

হলমার্কযুক্ত গয়না সোনা (২২ ক্যারাট): ১ লক্ষ ৫২ হাজার ৩০০ টাকা (প্রতি ১০ গ্রাম)

রুপো (খুচরো): ২ লক্ষ ৬৮ হাজার ৭০০ টাকা (প্রতি কেজি)
        
বাজারে অবশ্যএই দরের থেকে কিছুটা বেশি খরচ হয়। কারণ এই দরের সঙ্গে যোগ হয় জিএসটি এবং গয়না তৈরির মজুরি। জিএসটি ৩ শতাংশ নির্দিষ্ট হলেও বিপণিভেদে এই গয়নার মজুরি আলাদা হতে পারে। এজন্য দামের ফারাক ঘটে। 

কেন ওঠানামা?

বৃহস্পতিবার মার্কিন-ইরান আলোচনা কোনো চুক্তি ছাড়াই শেষ হয়েছে। যদিও মধ্যস্থতাকারী দেশ ওমান জানিয়েছে, উভয় পক্ষেই কিছুটা অগ্রগতি ঘটেছে। আন্তর্জাতিক বাজারে ডলারের মূল্যের পরিবর্তন এবং MCX (Multi Commodity Exchange)-এ সোনার লেনদেনের হারের উপর ভিত্তি করেই স্থানীয় বাজারে এই দাম নির্ধারিত হয়। বিশ্ববাজারে সোনার দাম মাঝে-মাঝে আকাশছোঁয়া হচ্ছে। এর সঙ্গে চাহিদা বাড়ছে। এদিকে বিয়ের মরসুম। মানুষ কি সোনা থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকবে?

About the Author

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

