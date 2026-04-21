Gold Rate Trend: মাথায় হাত; সোনা বেড়ে ১৫৫৫০০ টাকা; অক্ষয় তৃতীয়ার পরে সোনার দামের এ আগুন-প্রবণতা কেন?

Gold Rate Trend after Akshaya Tritiya: অক্ষয় তৃতীয়া উপলক্ষ্যে ভারতে সোনার দাম রেকর্ড উচ্চতায় পৌঁছেছে। বিশ্ববাজারের অস্থিরতা এবং অভ্যন্তরীণ চাহিদার কারণে ২৪ ক্যারেট সোনার দাম ১,৫৫,০০০ টাকা ছাড়িয়ে গিয়েছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, দাম ভবিষ্যতে আরও বাড়ার সম্ভাবনা।

সৌমিত্র সেন | Updated By: Apr 21, 2026, 08:41 PM IST
সোনার দামে ভয়াবহ বদল! আঁতকে উঠছে সকলে।

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: অক্ষয় তৃতীয়া (Akshaya Tritiya)-র পরে সোনার বাজারে আগুন। অক্ষয় তৃতীয়া (Akshaya Tritiya 2026) উপলক্ষ্যে ভারতে সোনা ও রূপার দামে বড় ধরনের লাফ আগেই দেখা দিয়েছে। অনেকের কাছেই অক্ষয় তৃতীয়ার (Akshaya Tritiya) শুভ দিনে মূল্যবান ধাতু কেনা অত্যন্ত শুভ বলে মনে করা হয়। ফলে, অক্ষয় তৃতীয়া তথা 'আখা তিজ' (Akha Teej)-এর সময়ে বাজারে আকাশচুম্বী চাহিদা থাকে। কিন্তু তার পর থেকে সোনার দাম (Gold Price) বেড়েই চলেছে। অক্ষয় তৃতীয়ার পরে সোনার বাজারে ট্রেন্ড অদ্ভুত (MCX Gold Rate Trends on Akshaya Tritiya)। মাল্টি কমোডিটি এক্সচেঞ্জে (Multi Commodity Exchange) বিরাট তার গতি। ৫ জুনের পরে সোনার ট্রেন্ডে বিরাট চেঞ্জও। ১০ গ্রাম সোনার দাম ১ লক্ষ ৫৩ হাজার ৩০১ টাকার কাছে ঘোরাঘুরি করছে।

অক্ষয় তৃতীয়ায় এমসিএক্স (MCX)-এ সোনার দামের ঊর্ধ্বগতি, দেশের অভ্যন্তরীণ ফিউচার মার্কেটে মাল্টি কমোডিটি এক্সচেঞ্জে (MCX) সোনার দামে ইতিবাচক প্রবণতা দেখা গিয়েছে। ৫ জুন ২০২৬-এর গোল্ড ফিউচার কন্ট্রাক্ট প্রতি ১০ গ্রাম প্রায় ১,৫৩,৩০১ টাকায় বিকিয়েছে, যা গত সেশনের তুলনায় ১৪৫৩ টাকা বা ০.৯৫% বৃদ্ধি পেয়েছে।

এদিনের সেশনে সোনার দাম ১,৫২,৫৪৭ টাকা থেকে ১,৫৫,৫০০ টাকার মধ্যে ঘোরাফেরা করেছে। এই অস্থিরতা মূলত আন্তর্জাতিক বাজারের সংকেত এবং উৎসবের মরসুমে বিপুল চাহিদার কারণে সক্রিয় ব্যবসায়ী ও বিনিয়োগকারীদের অংশগ্রহণেরই ইঙ্গিত দিচ্ছে।

ভারতে আজকের ২৪ ক্যারেট সোনার দাম

প্রতি গ্রামের হিসেবে, ২৪ ক্যারেট (24K) সোনার দাম বর্তমানে ১৫,৫৭৮ টাকা, যা আগের সেশনে ছিল ১৫,৪৯৭ টাকা।

৮ গ্রাম: সোনার দাম দাঁড়িয়েছে ১,২৪,৬২৪ টাকা, যা আগের দিনের তুলনায় ৬৪৮ টাকা বেড়েছে।

১০ গ্রাম: সোনার দাম ১,৫৫,৭৮০ টাকা, যা ৮১০ টাকা বৃদ্ধির ইঙ্গিত দেয়।

১০০ গ্রাম (বাল্ক): ২৪ ক্যারেট সোনার ১০০ গ্রামের দাম বেড়ে হয়েছে ১৫,৫৭,৮০০ টাকা, যা একলাফে ৮,১০০ টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে।

এর অর্থ, ১ গ্রামে বেড়েছে ৮১ টাকা, আর ১০ গ্রামে বেড়েছে ৮১০ টাকা, ১০০ গ্রামে বেড়েছে ৮,১০০ টাকা!

অক্ষয় তৃতীয়ার প্রাক্কালে কী ছিল?

অক্ষয় তৃতীয়ার প্রাক্কালে এমসিএক্স (MCX) বাজারে সোনা ও রুপোর দামে ব্যাপক লাফ দেখা গিয়েছে। ১৭ এপ্রিলের ট্রেডিং সেশন শেষে এমসিএক্স-এ ১০ গ্রাম সোনার দাম দাঁড়িয়েছিল ১,৫৪,৬০৫ টাকা। একই ভাবে রুপোর দাম ২.৬১ লক্ষ টাকার গণ্ডি ছাড়িয়ে প্রায় ২.৫৮ লক্ষ টাকার আশেপাশে থিতু হয়েছে। আজ, রবিবার ১৯ এপ্রিল রুপোর দাম অপরিবর্তিতই। তবে মুম্বই, বেঙ্গালুরু বা দিল্লির তুলনায় চেন্নাই, হায়দরাবাদ এবং কেরালার মতো শহরগুলিতে ১ কেজি রুপোর দাম কিছু বেশি।

সোনার বাজার ঊর্ধ্বমুখীই

আজ, ১৯ এপ্রিল ভারতের বাজারে সোনার দামও অপরিবর্তিত রয়েছে। গত এক সপ্তাহ ধরে সোনার বাজারে তেজি ভাব বজায় ছিল। মূলত ১৮, ১৬, ১৫ এবং ১৪ এপ্রিল সোনার দামে বড় ধরনের বৃদ্ধি রেকর্ড করা হয়েছে। শুধুমাত্র ১৭ এবং ১৩ এপ্রিল দাম কিছুটা কমেছিল। অক্ষয় তৃতীয়া বা আখা তিজের আগে সামগ্রিকভাবে সোনার বাজার ঊর্ধ্বমুখীই।

মুদ্রাস্ফীতি এবং ভূ-রাজনৈতিক পরিস্থিতি

অক্ষয় তৃতীয়ার আগে-আগে কয়েকদিন ধরেই সোনার বাজারে কেনাকাটার ধুম লক্ষ্য করা গিয়েছে। আন্তর্জাতিক বাজারে মুদ্রাস্ফীতি এবং ভূ-রাজনৈতিক পরিস্থিতির কারণে সোনার দাম উচ্চস্তরে অবস্থান করছে। ক্রেতাদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে, সোনা কেনার আগে অবশ্যই বাজারদর যাচাই করে নিন, কারণ স্থানীয় কর ও মেকিং চার্জের ভিত্তিতে দাম শহরভেদে কিছুটা আলাদা হবে।

(দ্রষ্টব্য: সোনার দাম পরিবর্তনশীল এবং এতে জিএসটি (GST), টিসিএস (TCS) ও মেকিং চার্জ অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। সঠিক দামের জন্য আপনার স্থানীয় জুয়েলারের সাথে যোগাযোগ করুন।)

সোনার দামে কেন ওঠানামা?

আন্তর্জাতিক বাজারে ডলারের মূল্যের পরিবর্তন এবং MCX (Multi Commodity Exchange)-এ সোনার লেনদেনের হারের উপর ভিত্তি করেই স্থানীয় বাজারে এই দাম নির্ধারিত হয়। যদিও বিশ্ববাজারে সোনার দাম মাঝে-মাঝে আকাশছোঁয়া হচ্ছে, তবে কলকাতায় আজ খুচরো বাজারে দর সামান্য হলেও কমেছে।

About the Author

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

