Gold Rate Today: ঘুরে গেল খেলা, একলাফে ১৭০০০ টাকা বাড়ল সোনার দাম: আবার কি কমবে? কখন কিনবেন? বিশেষজ্ঞরা বলছেন
Gold Price Today: সোনার বাজারে বড় ধামাকা! মাত্র এক সপ্তাহে ১৭,৫০০ টাকা দাম বেড়ে ১০ গ্রাম সোনার দাম দাঁড়িয়েছে ১.৪৭ লক্ষ টাকার উপরে। মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধ আর ডলারের দাপটে আপনি কি সোনা কিনবেন না কি বেচবেন? বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ জেনে নিন।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বিশ্ব রাজনীতি এবং অর্থনীতির টানাপড়েনে এই সপ্তাহে সোনার বাজারে দেখা গেল চরম নাটকীয়তা। একদিকে ইসরায়েল-আমেরিকা-ইরান যুদ্ধ পরিস্থিতি, অন্যদিকে আমেরিকার কেন্দ্রীয় ব্যাংক ফেডারেল রিজার্ভের কঠোর অবস্থান— সব মিলিয়ে বিনিয়োগকারীদের নাভিশ্বাস ওঠার জোগাড়। ভারতে এমসিএক্স (MCX) বাজারে সোনার দাম ১০ গ্রাম প্রতি ১,৪৭,২৭০ টাকায় থিতু হয়েছে।
এক সপ্তাহে ১৭,৫০০ টাকার বিশাল উত্থান। সপ্তাহের শুরুতে ১০ গ্রাম সোনার দাম কমে দাঁড়িয়েছিল ১,২৯,৫৯৫ টাকায়। কিন্তু সেখান থেকে অবিশ্বাস্যভাবে ঘুরে দাঁড়িয়ে মাত্র কয়েকদিনেই সোনার দাম বেড়েছে ১৭,৫০০ টাকারও বেশি। আন্তর্জাতিক বাজারেও (COMEX) সোনার দাম প্রতি ট্রয় আউন্স ৪,৫০০ ডলারের উপরে শেষ হয়েছে।
কেন এই অস্থিরতা? প্রথমত, মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধ পরিস্থিতি। ইসরায়েল এবং ইরানের মধ্যে বাড়তে থাকা উত্তেজনা সোনার দামকে প্রভাবিত করছে। যদিও আমেরিকা একটি ১৫-দফা যুদ্ধবিরতি প্রস্তাব দিয়েছে, কিন্তু হরমজ প্রণালীর ওপর সার্বভৌমত্ব নিয়ে ইরানের অনড় অবস্থান পরিস্থিতিকে জটিল করে তুলেছে।
দ্বিতীয়ত, অপরিশোধিত তেলের দাম। ব্রেন্ট ক্রুড অয়েলের দাম ব্যারেল প্রতি ১২০ ডলার থেকে কমে ৯৩ ডলারে নামায় মুদ্রাস্ফীতির ভয় কিছুটা কমেছে, যা নিচু স্তরে সোনা কেনার আগ্রহ বাড়িয়েছে। তৃতীয়ত, ডলারের শক্তি ও ট্রেজারি ইল্ড। মার্কিন ডলারের শক্তিশালী অবস্থান এবং ট্রেজারি ইল্ড বেড়ে যাওয়া সোনার মতো অ-ফলনশীল (non-yielding) সম্পদের ওপর চাপ সৃষ্টি করছে।
বিশেষজ্ঞরা কী বলছেন? এসএস ওয়েলথস্ট্রিট-এর প্রতিষ্ঠাতা সুগন্ধা সচদেব-এর মতে, আগামী সপ্তাহেও সোনার বাজারে বড় ধরনের ওঠানামা বজায় থাকবে। ভারতের বাজারে ১,৩৩,৫০০ থেকে ১,৩৫,০০০ টাকা পর্যন্ত দাম নামলে তা কেনা নিরাপদ হতে পারে। অন্যদিকে, ১,৫৭,৬০০ টাকার ঘরটি বড় বাধা বা রেজিস্ট্যান্স হিসেবে কাজ করবে।
এনরিচ মানি-র সিইও পনমুডি আর-এর মতে, আন্তর্জাতিক বাজারে সোনা যদি ৪,৬০০ ডলারের স্তর পার করতে পারে, তবে তা ৪,৮৫০ ডলার পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে। তবে ৪,৩০০ ডলারের নিচে নেমে গেলে বড় পতনের সম্ভাবনা রয়েছে।
