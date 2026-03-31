  Gold Price huge jump: সোনার দাম আকাশ ছুঁল: কেনার হলে এখনই কিনে নিন; যুদ্ধের আবহে বাজার বাঁচাতে বিরাট লাফ হলুদ ধাতুতে, মাত্র ১ গ্রাম সোনার দাম

Gold price today: এপ্রিলের শুরুতেই বিয়ের মরসুম এবং উৎসবের কেনাকাটার মুখে সোনার এই আকাশছোঁয়া দাম মধ্যবিত্তের কপালে চিন্তার ভাঁজ ফেলেছে।

নবনীতা সরকার | Updated By: Mar 31, 2026, 03:29 PM IST
সোনার দাম আবার বাড়ল

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: সোনা ও রুপোর বাজারে বিশাল উল্লম্ফন: ২০২৬-এর মার্চ শেষে রেকর্ড ছুঁল দর

২০২৬-এর মার্চ মাস ভারতীয় সোনার বাজারে এক ঐতিহাসিক অধ্যায়। মাসের শেষ দিনে মহাবীর জয়ন্তীর পুণ্য লগ্নে দেশের বাজারে সোনা ও রুপোর দাম একলাফে প্রচুর বেড়ে গেল। 

বিশ্ববাজারের অস্থিরতা এবং মধ্যপ্রাচ্যে ক্রমবর্ধমান উত্তেজনা-- ভূ-রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে জটিল করে তোলায় বিনিয়োগকারীরা সুরক্ষিত সম্পদ হিসেবে সোনার দিকে ঝুঁকেছেন, যার সরাসরি প্রভাব পড়েছে খুচরো বাজারে। অর্থাত্‍ জিনিসপত্রের দাম বাড়বে এমন ইঙ্গিত পেতেই সোনা কেনা ও সোনায় বিনিয়োগ করাকে বেঁচে থাকার কৌশল বলেই মনে করছেন বেশিরভাগ মানুষ।

সোনার বাজারে রেকর্ড বৃদ্ধি

এপ্রিলের শুরুতেই বিয়ের মরসুম এবং উৎসবের কেনাকাটার মুখে সোনার এই আকাশছোঁয়া দাম মধ্যবিত্তের কপালে চিন্তার ভাঁজ ফেলেছে। আজকের বাজার বিশ্লেষণ করলে দেখা যাচ্ছে, ২৪ ক্যারাট (বিশুদ্ধ সোনা) এবং ২২ ক্যারাট (গহনা সোনা)—উভয় ক্ষেত্রেই দামের পারদ ঊর্ধ্বমুখী।

২৪ ক্যারাট সোনার দর:

দেশের প্রধান শহরগুলোতে আজ ২৪ ক্যারাট সোনার প্রতি ১০ গ্রামের দাম ১,৪৮,২৬০ টাকা ছাড়িয়ে গেছে। গতকালের তুলনায় প্রতি গ্রামে ১৭ টাকা বৃদ্ধি পেলেও, গত তিন দিনের নিরিখে এই বৃদ্ধি প্রতি ১০০ গ্রামে প্রায় ৩৭,১০০ টাকা। ১ গ্রামের দাম দাঁড়িয়েছে ১৪,৮২৬ টাকা।

২২ ক্যারাট সোনার দর:

সাধারণত গহনা তৈরির জন্য ব্যবহৃত ২২ ক্যারাট সোনার দামও পাল্লা দিয়ে বেড়েছে। আজ ১০ গ্রাম ২২ ক্যারাট সোনার খুচরো দাম দাঁড়িয়েছে ১,৩৫,৯০০ টাকা। ১০০ গ্রামের ক্ষেত্রে দাম বেড়েছে ১,৫০০ টাকা, যা বর্তমান বাজারদরকে ১৩,৫৯,০০০ টাকায় পৌঁছে দিয়েছে।

শহরভিত্তিক সোনার দাম

ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের কর কাঠামো ও স্থানীয় চাহিদার কারণে দামের কিছুটা তারতম্য লক্ষ্য করা গেছে:

কলকাতা: তিলোত্তমায় আজ ১০ গ্রাম ২৪ ক্যারাট সোনার দাম ১,৪৮,২৬০ টাকা এবং ২২ ক্যারাট সোনার দাম ১,৩৫,৯০০ টাকা।

দিল্লি: রাজধানী শহরে দাম কিছুটা বেশি। এখানে ২৪ ক্যারাট সোনা বিক্রি হচ্ছে ১,৪৮,৪১০ টাকায়।

মুম্বই: বাণিজ্যিক নগরীতে কলকাতার সমান দরেই অর্থাৎ ১,৪৮,২৬০ টাকায় সোনা কেনাবেচা হচ্ছে।

চেন্নাই: দক্ষিণ ভারতের এই শহরে সোনার দাম দেশের মধ্যে অন্যতম সর্বোচ্চ, যেখানে ১০ গ্রাম ২৪ ক্যারাট সোনার দাম ১,৫০,২২০ টাকা ছুঁয়েছে।

রুপো ও তামার বাজার পরিস্থিতি

সোনার পাশাপাশি রুপোর বাজারেও আজ বড়সড় ধামাকা দেখা গেছে। তথ্য অনুযায়ী, রুপোর দাম একধাক্কায় প্রতি কেজিতে ৫,০০০ থেকে ৭,০০০ টাকা পর্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমানে ১ কেজি রুপোর বাজারদর প্রায় ২,৫০,০০০ টাকায় পৌঁছেছে। শিল্পক্ষেত্রে রুপোর চাহিদা কিছুটা কম থাকলেও বিনিয়োগের মাধ্যম হিসেবে এর চাহিদা বেড়েছে ৩ শতাংশের বেশি।

অন্যদিকে, তামার (Copper) দামেও অস্থিরতা বজায় রয়েছে। মাল্টি কমোডিটি এক্সচেঞ্জে (MCX) তামার ফিউচার দরে সামান্য উত্থান লক্ষ্য করা গেছে, যা বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম ও নির্মাণ শিল্পের খরচ বাড়িয়ে দিতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

কেন এই অগ্নিমূল্য?

বাজার বিশেষজ্ঞদের মতে, এই দাম বাড়ার পিছনে প্রধানত তিনটি কারণ কাজ করছে:

১. মধ্যপ্রাচ্যের উত্তেজনা: ইরান ও সংলগ্ন অঞ্চলে অস্থিরতার কারণে আন্তর্জাতিক বিনিয়োগকারীরা ডলারের বদলে সোনায় লগ্নি নিরাপদ মনে করছেন।

২. ডলারের শক্তি: আন্তর্জাতিক বাজারে মার্কিন ডলার শক্তিশালী হওয়ায় বুলিয়ন মার্কেটে সোনার দামের ওপর চাপ সৃষ্টি হয়েছে।

৩. উৎসবের চাহিদা: মহাবীর জয়ন্তী এবং সামনেই অক্ষয় তৃতীয়া থাকায় ঘরোয়া বাজারে চাহিদার চাপ রয়েছে।

জুয়েলারি ব্র্যান্ডগুলোর কী বক্তব্য

তানিষ্ক (Tanishq), মালাবার গোল্ড (Malabar), পিসি চন্দ্র (PC Chandra) এবং সেনকোর (Senco) মতো বড় ব্র্যান্ডগুলোর শোরুমেও আজ ভিড় চোখে পড়ার মতো-- 

যদিও আকাশছোঁয়া দামের কারণে অনেক ক্রেতাই পুরনো সোনা বদলে নতুন গয়না নেওয়ার দিকে ঝুঁকছেন। সংস্থার পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, মেকিং চার্জের ওপর আকর্ষণীয় ছাড় দিয়ে ক্রেতাদের টানার চেষ্টা করা হচ্ছে।

২০২৬-এর মার্চ মাস শেষ হল সোনার ইতিহাসের অন্যতম ব্যয়বহুল সময় দিয়ে। বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, যদি আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির উন্নতি না হয়, তবে আগামী দিনে সোনা ১.৫ লক্ষ টাকার গণ্ডিও ছাড়িয়ে যেতে পারে। বিনিয়োগকারীদের জন্য এটি লাভের সময় হলেও সাধারণ ক্রেতাদের জন্য সোনা কেনা এখন এক বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

 

About the Author

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

