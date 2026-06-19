/ধপ করে অনেকটা দাম কমল সোনা-রুপোর! ধাতুর বাজারে এমন সুসময় আগে কখনও এসেছে?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: সোনা-রুপোর বাজারে বিশাল ধস! রুপো কমল ৮৮৯৯ টাকা, সোনার দাম কমল ৫৩৫০ টাকা! বিশ্ববাজারে সোনা ও রুপোর দাম কমার জেরে ভারতীয় বাজারেও (MCX মাল্টি কমোডিটি এক্সচেঞ্জ) শুক্রবার দুই মূল্যবান ধাতুর দামে বড়সড় পতন দেখা গেছে। মার্কিন ফেডারেল রিজার্ভের সুদের হার বাড়ানোর ইঙ্গিত এবং আন্তর্জাতিক বাজারে ডলারের শক্তি বৃদ্ধিই বুলিয়ন (সোনা-রুপোর) বাজারে এই চাপ তৈরি করেছে।
আজকের আপডেট
সোনা: মাল্টি কমোডিটি এক্সচেঞ্জে (MCX) সোনার দাম ২.০৬% (₹৫,৩৫০) কমে প্রতি ১০ গ্রাম ১৪৬২৪০ টাকা। সকালের শুরুতে এটি ১৪৭১৭৫ টাকায় ওপেন হয়েছিল, যেখানে আগের দিন বন্ধ হয়েছিল ১৪৯৩৭৮ টাকায়।
রুপো: আর রুপোর দাম একধাক্কায় ৩.৭৩% (₹৮৮৯৯) কমে প্রতি কেজি ২২৮৭২১ টাকায় নেমে এসেছে। জুলাই ডেলিভারির রুপোর ফিউচার চুক্তিটি সকালে ৫০০০ টাকারও বেশি কমে ২৩২৩৭১ টাকায় খুলেছিল (আগের দিন বন্ধের দর ছিল ২৩৭৬২০ টাকা)।
আন্তর্জাতিক বাজার
বিশ্ববাজারে সোনার দাম টানা তিন সপ্তাহ ধরে পতনের দিকে এগোচ্ছে। স্পট গোল্ড (Spot Gold) ০.৬% কমে প্রতি আউন্স ৪,১৮৪.৩৩ ডলারে নেমেছে। অন্য দিকে স্পট সিলভার বা রুপো ১.৫% কমে প্রতি আউন্স ৬৪.৮৩ ডলারে ব্যবসা করছে।
দাম কমার প্রধান কারণ
১. ডলার: মার্কিন ডলার গত এক বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ স্তরে রয়েছে। ডলার শক্তিশালী হলে অন্যান্য মুদ্রাধারীদের (যেমন ভারতীয় টাকা) জন্য সোনা কেনা দামি হয়ে যায়, ফলে বিনিয়োগকারীদের আগ্রহ কমে।
২. ইউএস ফেডারেল রিজার্ভের অবস্থান: ফেডের ১৯ জন কর্মকর্তার মধ্যে ৯ জন মনে করছেন, এ বছর সুদের হার আরও বাড়তে পারে। সিএমই ফেডওয়াচ টুলের মতে, ডিসেম্বরে সুদের হার বৃদ্ধির সম্ভাবনা এখন ৮৭% (যা আগে ছিল ৬১%)। সুদের হার বেশি থাকলে সোনা থেকে কোনো সুদ পাওয়া যায় না বলে বিনিয়োগকারীরা বন্ডের দিকে ঝুঁকে পড়েন।
৩. গোল্ডম্যান স্যাক্স-এর পূর্বাভাস: বিখ্যাত বৈশ্বিক ব্যাংক গোল্ডম্যান স্যাক্স সোনার আগামী ডিসেম্বরের লক্ষ্যমাত্রা ৫,৪০০ ডলার থেকে কমিয়ে ৪,৯০০ ডলার প্রতি আউন্স করেছে। ব্যাংকটির ধারণা, এ বছর ফেড সুদের হার কমাবে না।
৪. ভূ-রাজনৈতিক স্বস্তি: আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের (Crude Oil) দাম কমেছে, যা মুদ্রাস্ফীতির উদ্বেগ কমিয়েছে। হরমুজ প্রণালী দিয়ে তেল ট্যাঙ্কার চলাচল স্বাভাবিক হয়েছে এবং আমেরিকা ইরানের ওপর থেকে অবরোধ তুলে নেওয়ার কথা ঘোষণা করেছে। ফলেও সোনা-রুপোর ওপর চাপও বেড়েছে।
কেন এই দাম এখন?
আন্তর্জাতিক বাজারে ডলারের সাপেক্ষে টাকার দামের বড় পরিবর্তন এবং ভারতে দীর্ঘমেয়াদী মুদ্রাস্ফীতির (Inflation) কারণে গত কয়েক বছরে কমোডিটি বাজারের বেঞ্চমার্ক অনেকটাই বদলে গেছে। এটি এমসিএক্স (MCX) ফিউচার বা লট মার্কেটের দর, যা খুচরো দোকান বা পাকা সোনার (দোকানের সাধারণ ভরি বা ১০ গ্রামের দর) থেকে কিছুটা আলাদা হয়, কারণ এতে স্থানীয় ট্যাক্স ও মেকিং চার্জ যুক্ত থাকে না।
খুচরো বাজারের বর্তমান স্থিতি (Retail Market Impact)
পাইকারি বা ফিউচার মার্কেটে এই বিশাল পতনের প্রভাব সরাসরি আপনার শহরের জুয়েলারি দোকানগুলিতেও পড়তে শুরু করেছে।
এখন কি সোনা কেনা উচিত?
কেউ যদি গয়না কেনার জন্য বিনিয়োগ করতে চান, তবে বাজারে এই পতন একটি বড় সুযোগ। কারণ এক টানা তিন সপ্তাহ পড়ার পর বাজারে সাময়িক একটি 'কনসোলিডেশন' বা স্থিতিশীলতা আসে। যারা সোনা বা রুপোকে দীর্ঘমেয়াদী সম্পদ হিসেবে দেখেন, তাদের জন্য বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ-- ধাপে ধাপে কেনা (SIP বা পার্ট বাইং)। যেহেতু ইউএস ফেডারেল রিজার্ভ ডিসেম্বরের দিকে সুদের হার আরও বাড়াতে পারে এবং গোল্ডম্যান স্যাক্স তাদের লক্ষ্যমাত্রা কমিয়েছে, তাই সোনার দাম আগামী কয়েক সপ্তাহে আরও কিছুটা সংশোধন (Correction) বা নিচে নামতে পারে। সব টাকা একসঙ্গে না খাটিয়ে, দাম প্রতিবার ১,০০০-২,০০০ টাকা কমলে অল্প অল্প করে কেনা বুদ্ধিমানের কাজ হবে।
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