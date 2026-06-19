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ধপ করে অনেকটা দাম কমল সোনা-রুপোর! ধাতুর বাজারে এমন সুসময় আগে কখনও এসেছে?

Gold Silver Crash: আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম কমেছে, যা মুদ্রাস্ফীতির উদ্বেগ কমিয়েছে। হরমুজ প্রণালী দিয়ে তেল ট্যাঙ্কার চলাচল স্বাভাবিক হয়েছে এবং আমেরিকা ইরানের উপর থেকে অবরোধ তুলে নেওয়ার কথা ঘোষণা করেছে। ফলেও সোনা-রুপোর উপর চাপও বেড়েছে।

Written BySoumitra Sen
Published: Jun 19, 2026, 04:42 PM IST|Updated: Jun 19, 2026, 04:42 PM IST
ধপ করে অনেকটা দাম কমল সোনা-রুপোর! ধাতুর বাজারে এমন সুসময় আগে কখনও এসেছে?

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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