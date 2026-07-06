/অবিশ্বাস্য পতন: বিশ্ববাজারে বিরাট কমল সোনার দাম, মধ্যবিত্তের জন্য এটাই শ্রেষ্ঠ সময় হলুদ ধাতু কেনার?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: অর্থনৈতিক বাজারে টানা চার দিনের রেকর্ড দাম বৃদ্ধির পর অবশেষে বড় পতন সোনা ও রুপোর দামে। সোমবার, ৬ জুলাই ২০২৬ সপ্তাহের শুরুতেই ঘরোয়া বাজারে একধাক্কায় বেশ খানিকটা কমে গেছে সোনা-রুপোর দর। বিশ্ববাজারে মার্কিন সুদের হার বৃদ্ধির আশঙ্কা কমে যাওয়া সত্ত্বেও ভারতীয় বাজারে এই দরপতন ক্রেতা ও সাধারণ মধ্যবিত্তের জন্য বড় স্বস্তি। বিশেষজ্ঞরা মূলত গত কয়েকদিনের টানা বৃদ্ধির পর বিনিয়োগকারীদের মুনাফা তোলার প্রবণতাকেই এর প্রধান কারণ হিসেবে দেখছেন।
শেয়ার বাজার ও বিশ্ববাজারের বর্তমান চিত্র
মাল্টি কমোডিটি এক্সচেঞ্জে (MCX) সপ্তাহের শুরুতেই দাম প্রতি ১০ গ্রামে ২৪৩ টাকা কমে ১,৪৭,১৩৫ টাকা হয়েছে। অন্যদিকে, রূপার দাম প্রতি কেজিতে প্রায় ১,১৫০ টাকা থেকে ১,২০০ টাকা (০.৫%) কমে দাঁড়িয়েছে ২,৩৭,২৬৪ টাকায়।
আন্তর্জাতিক বাজারে অবশ্য দামের খুব বড় পতন হয়নি। সেখানে স্পট গোল্ডের দাম প্রতি আউন্স ৪,১৭৫.০২ ডলার। মূলত আমেরিকার সাম্প্রতিক কর্মসংস্থানের গতি মন্থর হওয়ায় সুদের হার বৃদ্ধির সম্ভাবনা কমেছে। দীর্ঘমেয়াদে সোনায় বিনিয়োগের জন্য ইতিবাচক হলেও সাময়িকভাবে বিনিয়োগকারীরা লাভ তুলে নেওয়ায় ঘরোয়া বাজারে এই পতন দেখা গেছে।
ভারতের বিভিন্ন প্রধান শহরে আজকের সোনার দাম (১০ গ্রাম)
সোমবার দেশের বিভিন্ন মেট্রো ও প্রধান শহরগুলোতে সোনার দামে এই হ্রাসের প্রভাব স্পষ্ট দেখা গেছে:
কলকাতা, মুম্বই, পুনে, বেঙ্গালুরু, চেন্নাই ও হায়দরাবাদ: ২২ ক্যারাট সোনার দাম ১,৩৪,৪০০ টাকা এবং ২৪ ক্যারাট সোনার দাম ১,৪৬,৬২০ টাকা।
দিল্লি, জয়পুর, লখনউ ও গুরুগ্রাম: ২২ ক্যারাট সোনার দাম ১,৩৪,৫৫০ টাকা এবং ২৪ ক্যারাট সোনার দাম ১,৪৬,৭৭০ টাকা।
আহমেদাবাদ ও পাটনা: ২২ ক্যারাট সোনার দাম ১,৩৪,৪৫০ টাকা এবং ২৪ ক্যারাট সোনার দাম ১,৪৬,৬৭০ টাকা।
কলকাতার বাজারে হলমার্ক সোনার খুচরো দর
আজ কলকাতার খুচরো বাজারে ২২ ক্যারেট সোনার বিক্রয়মূল্য প্রতি গ্রামে ১৩,৮২৫ টাকা (১০ গ্রামের দাম ১,৩৮,২৫০ টাকা)। ১৮ ক্যারেট সোনার দাম প্রতি গ্রামে ১১,৩৫০ টাকা এবং ফাইন গোল্ড বা ৯৯৫ বিশুদ্ধতার সোনার দর ১৪,৫৫২ টাকা প্রতি গ্রাম।
অন্যদিকে, ৯৯৯ বিশুদ্ধতার এক কেজি রূপোর বারের দাম দাঁড়িয়েছে ২,৩৪,৯০২ টাকায়। তবে মনে রাখা জরুরি, এই মূল্যের সাথে ৩ শতাংশ জিএসটি (GST) এবং মেকিং চার্জ যুক্ত হলে গহনার চূড়ান্ত বিল আরও কিছুটা বাড়বে।
এই সময়ে সোনা কেনা কি ঠিক হবে?
বাজারের এই সাময়িক পতনকে বিশেষজ্ঞরা নতুন করে সোনা ও রূপা কেনার জন্য একটি দুর্দান্ত সুযোগ হিসেবে দেখছেন। পণ্য বিশেষজ্ঞের মতে, সোনার দাম যদি আরও কমে ১,৪৬,০০০ থেকে ১,৪৫,০০০ টাকার মধ্যে আসে, তবে তা দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগের জন্য চমৎকার হবে। একইভাবে রূপার দাম ২,৩৪,৪০০ থেকে ২,৩১,০০০ টাকার ঘরে এলে তা কেনার উপযুক্ত সময়।
যেহেতু আন্তর্জাতিক ভূ-রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং মুদ্রাস্ফীতির কারণে দীর্ঘমেয়াদে সোনার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল, তাই বিয়ে বা উৎসবের জন্য যারা গয়না কিনতে চান, তাদের জন্য দাম কমে যাওয়া সেরা সুযোগ হতে পারে।
গয়না কেনার আগে যে বিষয়গুলি মাথায় রাখবেন
দোকানে যাওয়ার আগে শুধু সোনার উজ্জ্বলতা না দেখে বিশুদ্ধতা যাচাই করা জরুরি। মনে রাখবেন, ৯৯৫ মানে ৯৯.৫% বিশুদ্ধ সোনা, ৯১৬ হলো ২২ ক্যারেট (৯১.৬% বিশুদ্ধ) এবং ৭৫০ হলো ১৮ ক্যারেট সোনা। গহনা কেনার সময় অবশ্যই হলমার্কিং চিহ্নের পাশাপাশি HUID (Hallmark Unique Identification) কোড যাচাই করে নেবেন। একই সাথে বিলের মধ্যে সোনার ওজন, মেকিং চার্জ এবং ৩% জিএসটি আলাদাভাবে উল্লেখ রয়েছে কি না, তা খুঁটিয়ে দেখে নেওয়া বুদ্ধিমানের কাজ হবে।
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