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অবিশ্বাস্য পতন: বিশ্ববাজারে বিরাট কমল সোনার দাম, মধ্যবিত্তের জন্য এটাই শ্রেষ্ঠ সময় হলুদ ধাতু কেনার?

Gold rate massive fall: আজ কলকাতার খুচরো বাজারে ২২ ক্যারেট সোনার বিক্রয়মূল্য প্রতি গ্রামে ১৩,৮২৫ টাকা (১০ গ্রামের দাম ১,৩৮,২৫০ টাকা)। ১৮ ক্যারেট সোনার দাম প্রতি গ্রামে ১১,৩৫০ টাকা এবং ফাইন গোল্ড বা ৯৯৫ বিশুদ্ধতার সোনার দর ১৪,৫৫২ টাকা প্রতি গ্রাম। 

Written ByNabanita Sarkar Edited By:Nabanita Sarkar
Published: Jul 06, 2026, 01:38 PM IST|Updated: Jul 06, 2026, 01:38 PM IST
অবিশ্বাস্য পতন: বিশ্ববাজারে বিরাট কমল সোনার দাম, মধ্যবিত্তের জন্য এটাই শ্রেষ্ঠ সময় হলুদ ধাতু কেনার?
Source: Bureau

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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