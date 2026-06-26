Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /লাইফ স্টাইল
  • /১ জুলাই থেকে বাড়ছে পাসপোর্টের খরচ! হারিয়ে গেলে জরিমানা কয়েক গুণ

১ জুলাই থেকে বাড়ছে পাসপোর্টের খরচ! হারিয়ে গেলে জরিমানা কয়েক গুণ

Indian Passport Fee Hike: আপনি যদি নতুন পাসপোর্টের জন্য আবেদন করতে চান বা রিনিউ করতে চান, তবে বাড়তি খরচ এড়াতে ৩০ জুনের মধ্যে আবেদন করে নেওয়া বুদ্ধিমানের কাজ হবে। ১ জুলাই বা তারপরে আবেদন জমা পড়লে এই নতুন রেট কার্যকর হবে।

Written ByDebasmita Das
Published: Jun 26, 2026, 10:43 AM IST|Updated: Jun 26, 2026, 10:43 AM IST
১ জুলাই থেকে বাড়ছে পাসপোর্টের খরচ! হারিয়ে গেলে জরিমানা কয়েক গুণ
Image Credit: ফাইল ছবিSource: Bureau

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
১২০ ঘণ্টা বন্ধ চিংড়িঘাটা উড়ালপুল! জুন-জুলাইতে কবে বন্ধ থাকবে এই ফ্লাইওভার? কেন
Chingrighata flyover56 min ago
2
Taratala Disaster1 hr ago
3
live blog3 hrs ago
4
Rishra Jagaddhatri Puja disputeJun 25
5
kolkata rainJun 25