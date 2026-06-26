/১ জুলাই থেকে বাড়ছে পাসপোর্টের খরচ! হারিয়ে গেলে জরিমানা কয়েক গুণ

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভারতীয় পাসপোর্ট হোল্ডারদের জন্য এবার খরচের খবর। দীর্ঘ ১৪ বছর পর দেশের পাসপোর্ট ফি কাঠামোয় বড়সড় পরিবর্তন আনতে চলেছে কেন্দ্র। আগামী ১ জুলাই থেকে কার্যকর হচ্ছে নয়া এই নিয়ম। কেন্দ্রের তরফে জানা গিয়েছে, ৩৬ পাতার পাসপোর্টে ১৫০০ টাকার বদলে এখন লাগবে ২,৫০০ টাকা। ৬০ পাতার পাসপোর্টে ২,০০০ টাকার বদলে এখন লাগবে ৩,৫০০ টাকা। তৎকাল পাসপোর্টের জন্য ৫০০০ টাকা গুনতে হবে, আগে যা ছিল ৪০০০।
নতুন সরকারি নিয়ম অনুযায়ী পাসপোর্টের বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে এই ফি বৃদ্ধির পরিমাণ একনজরে-
১৮ বছর বা তার বেশি বয়সীদের জন্য (নতুন বা রিনিউয়াল)
৩৬ পাতার পাসপোর্ট (নরমাল): আগের ১৫০০ টাকার বদলে এখন লাগবে ২,৫০০ টাকা।
৩৬ পাতার পাসপোর্ট (তৎকাল): আগের ৩,৫০০ টাকার বদলে এখন লাগবে ৫,০০০ টাকা।
৬০ পাতার পাসপোর্ট (নরমাল): আগের ২,০০০ টাকার বদলে এখন লাগবে ৩,৫০০ টাকা।
৬০ পাতার পাসপোর্ট (তৎকাল): আগের ৪,০০০ টাকার বদলে এখন লাগবে ৬,০০০ টাকা।
নাবালকদের জন্য (১৮ বছরের কম বয়সীদের নতুন বা রিনিউয়াল)
৩৬ পাতার পাসপোর্ট (নরমাল): লাগবে ১,৭৫০ টাকা।
৩৬ পাতার পাসপোর্ট (তৎকাল): লাগবে ৪,২৫০ টাকা।
পাসপোর্ট হারিয়ে গেলে বা নষ্ট হয়ে গেলে
১৮ বছর বা তার বেশি বয়সীদের জন্য- ৩৬ পাতার পাসপোর্ট: নরমাল স্কিমে ৫,০০০ টাকা এবং তৎকালে ৭,৫০০ টাকা। ৬০ পাতার পাসপোর্ট: নরমাল স্কিমে ৬,০০০ টাকা এবং তৎকালে ৮,৫০০ টাকা। নাবালকদের জন্য নরমাল স্কিমে ৪,২৫০ টাকা এবং তৎকালে ৬,৭৫০ টাকা।
অন্যান্য প্রয়োজনীয় সার্ভিস ও সার্টিফিকেট ফি
পাসপোর্ট ছাড়া অন্যান্য কাজের জন্যও ফি বাড়ানো হয়েছে। ভারতে ও বিদেশে আবেদনের নিরিখে: পুলিস ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট ও সারেন্ডার সার্টিফিকেট: ভারতে ৭৫০ টাকা (বিদেশে ৪০ ইউএস ডলার)। গ্লোবাল এন্ট্রি প্রোগ্রাম ভেরিফিকেশন: ভারতে ৭৫০ টাকা (বিদেশে ৪০ ইউএস ডলার)। সার্টিফিকেট অফ আইডেন্টিটি: ভারতে ১,০০০ টাকা (বিদেশে ৫০ ইউএস ডলার)। তবে ইমার্জেন্সি সার্টিফিকেট পেতে ভারতে কোনো টাকা লাগবে না, তবে বিদেশে এর জন্য লাগবে ১৫ ইউএস ডলার।
প্রসঙ্গত, ১৯৮০ সালের পাসপোর্ট বিধিমালায় সংশোধনের কথা ঘোষণা করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। নয়া জারি করা বিজ্ঞপ্তিতে ১৪ বছর পর পাসপোর্ট খরচ বাড়ানোর কথা জানিয়েছে কেন্দ্র। শেষ পাসপোর্ট তৈরির খরচ বেড়েছিল ২০১২ সালে।
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