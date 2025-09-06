GST 2.0: অবিশ্বাস্য! অসম্ভব! 'জিএসটি ২.০'-তে জলের দরে ফল, স্বপ্নের মার্সিডিজেও ১১ লক্ষ ছাড়!
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: আমেরিকার ৫০ শতাংশ শুল্ক চাপের মাঝেও পণ্য ও পরিষেবা কর (Goods and Services Tax) বা 'জিএসটি ২.০' (GST 2.0) অটোমোবাইল সেক্টরকে বিরাট স্বস্তি দিয়েছে। অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণের ( Nirmala Sitharaman) গত বুধবার জিএসটি কাউন্সিলের বৈঠকের প্রথম দিনে ছোট গাড়িগুলিকে ১৮ শতাংশ জিএসটি স্ল্যাবের আওতায় এনেছেন। ব্যয়বহুল এবং বিলাসবহুল গাড়িগুলি 'পাপ পণ্য' বিভাগের আওতায় এনেছেন এবং ৪০ শতাংশ জিএসটি স্ল্যাবের আওতায় আসছে। 'পাপ পণ্য' করের আওতায় আসা বড় এবং বিলাসবহুল গাড়িগুলিও এখন অনেক কমেই মিলবে!
ট্রাম্পের ৫০% মার্কিন শুল্কের পাল্টা
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ২৫% বেস শুল্কের উপরে ২৫% শাস্তিমূলক এবং অতিরিক্ত শুল্ক আরোপ করেছেন। যা ভারতীয় অর্থনীতিতে সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলতে পারে! এমন আবহে জিএসটি সংস্কারে ১২% এবং ২৮% জিএসটি স্ল্যাব বাতিল করা হয়েছে। এখন কেবল ৫% এবং ১৮% স্ল্যাব রয়েছে। মাঝারি আকারের এবং বিলাসবহুল গাড়ি এবং ব্যয়বহুল মোটরসাইকেল সহ 'পাপ পণ্য'- র জন্য ৪০% অতিরিক্ত স্ল্যাব রয়েছে।
১৮% জিএসটি
জিএসটি ২.০ এর আওতায়, ১২০০ সিসি পর্যন্ত ইঞ্জিন ধারণক্ষমতা এবং ৪ মিটার দৈর্ঘ্যের পেট্রোল, হাইব্রিড, তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস (এলএনজি) এবং সংকুচিত প্রাকৃতিক গ্যাস (সিএনজি) গাড়ি ১৮% জিএসটি স্ল্যাবের আওতায় আনা হয়েছে। ১৫০০ সিসি পর্যন্ত ইঞ্জিন ধারণক্ষমতা এবং ৪ মিটার দৈর্ঘ্যের ডিজেল গাড়ি এই শ্রেণির আওতায় আসবে। ৩৫০ সিসি পর্যন্ত ইঞ্জিন ধারণক্ষমতা এবং ৪ মিটার দৈর্ঘ্যের মোটরসাইকেল, বাণিজ্যিক যানবাহন এবং ১৮০০ সিসি ইঞ্জিন ধারণক্ষমতার বেশি ট্রাক্টর ১৮% জিএসটি স্ল্যাবের আওতায় আসবে। বাস, অ্যাম্বুলেন্স, ট্রাক্টর এবং টায়ার ছাড়া অন্যান্য অটো যন্ত্রাংশ ১৮% জিএসটি স্ল্যাবের আওতায় আসবে।
৫% জিএসটি
জিএসটি বৈদ্যুতিক যানবাহন (ইভি), ১৮০০ সিসি পর্যন্ত ট্র্যাক্টর, ট্র্যাক্টরের যন্ত্রাংশ এবং ট্র্যাক্টরের টায়ার এবং টিউব ৫% জিএসটি স্ল্যাবের আওতায় আনা হয়েছে।
৪০% জিএসটি
৩৫০ সিসির বেশি ইঞ্জিন ধারণক্ষমতা সম্পন্ন মোটরসাইকেলের উপর ৪০% জিএসটি প্রযোজ্য হবে। একইভাবে, মাঝারি আকারের, বৃহৎ, হাইব্রিড বৈদ্যুতিক যানবাহন (এইচইভি) এবং প্লাগ-ইন হাইব্রিড বৈদ্যুতিক যানবাহনের (পিএইচইভি) উপর ৪০% কর আরোপিত হবে। ৪ মিটারের বেশি দৈর্ঘ্যের ১২০০ সিসি থেকে ১৫০ সিসির মধ্যে ইঞ্জিন ধারণক্ষমতা সম্পন্ন মাঝারি আকারের গাড়িগুলিও এই বিভাগের আওতাধীন হবে। একইভাবে, ১৫০০ সিসির বেশি ইঞ্জিন এবং ৪ মিটার দৈর্ঘ্যের এমএইচইভি এবং পিএইচইভিগুলির উপর ৪০% জিএসটি প্রযোজ্য হবে। ১৫০০ সিসির বেশি ইঞ্জিন এবং ৪ মিটার দৈর্ঘ্যের বড় গাড়ি এবং এসইউভিগুলিও ৪০% জিএসটি স্ল্যাবের আওতাধীন হবে। ৪০% জিএসটি থাকা গাড়িগুলিও স্বস্তি পাবে। আগে, এই গাড়িগুলিকে ২৮% জিএসটির আওতাধীন করা হয়েছিল, তবে তাদের ২২% ক্ষতিপূরণ সেস দিতে হত, যার ফলে ক্রমবর্ধমান জিএসটি ৫০% হয়ে যায়। এখন এগুলোর উপর ১০% কম জিএসটি কর আরোপ করা হবে।
স্বপ্নের মার্সিডিজেও ১১ লক্ষ ছাড়...
E200 Petrol: এখন ৭৮.৫ লক্ষ টাকায়! ৮৪.৭ লক্ষ টাকা থেকে ৬.২ লক্ষ টাকা কমছে।
E220d Diesel: এখন ৮০.৫ লক্ষ টাকায়! ৮৬ লক্ষ টাকা থেকে ৫.৫ লক্ষ টাকা কমছে।
E450 4MATIC AMG Line: এখন ৯১.৭ লক্ষ টাকায়! ৯৭.৯ লক্ষ টাকা থেকে ৬.২ লক্ষ টাকা কমছে।
C300 AMG লাইনের দাম প্রায় ৪.৫ লক্ষ টাকা কমছে। ৬৮ লক্ষ টাকার পরিবর্তে দাম হবে ৬৪.৩০ লক্ষ টাকা।
GLA 220d 4matic AMG লাইনের দাম প্রায় ৪.২০ লক্ষ টাকা কমছে। ৫৬.৫০ লক্ষ টাকার পরিবর্তে হবে ৫২.৭০ লক্ষ টাকা।
GLE 450 4MATIC এর দাম প্রায় ৮ লক্ষ টাকা কমছে! ১.১৫ কোটি টাকার পরিবর্তে হবে ১.০৭ কোটি টাকা।
বৈদ্যুতিক যানবাহনের ওরফে ইভি কিনলে আপনাকে কত জিএসটি দিতে হবে?
বৈদ্যুতিক যানবাহন (ইভি), ১৮০০ সিসি পর্যন্ত ট্র্যাক্টর, ট্র্যাক্টরের যন্ত্রাংশ এবং ট্র্যাক্টরের টায়ার এবং টিউব ৫% জিএসটি স্ল্যাবের আওতায় আনা হয়েছে।
এসইউভি কিনলে আপনাকে কত জিএসটি দিতে হবে?
১৫০০ সিসির বেশি ইঞ্জিন এবং ৪ মিটার দৈর্ঘ্যের বড় গাড়ি এবং এসইউভিগুলিও ৪০% জিএসটি স্ল্যাবের আওতায় আসবে।
