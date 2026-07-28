/কবে গুরুপূর্ণিমা? এ পূর্ণিমার পিছনে লুকিয়ে থাকা বিরল তাৎপর্য কী? জানেন, এদিন কী করা অপরাধ?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: গুরু পূর্ণিমা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি তিথি। এই পূর্ণিমাকে 'ব্যাস পূর্ণিমা'ও বলা হয়। মনে করা হয়, দিনটি ব্যাসদেবের জন্মদিন। এদিন তাই ব্যাসদেবের পূজা করার বিধি। কেউ যদি দীক্ষিত হন, তবে এদিন অবশ্যই তিনি তাঁর গুরুর আরাধনা ও পূজা করবেন। এদিন গুরুকে অর্ঘ্য প্রদান করা বিধেয়। যথাবিহিত গুরুপূজা সেরে তাঁর আশীর্বাদ প্রার্থনা করতে হয় এদিন। তাঁকে ফলমূল, ফুল-মিষ্টি বস্ত্র ও দক্ষিণা দিতে হয়।
গুরুপূর্ণিমা
শাস্ত্রে প্রত্যেক পূর্ণিমারই বিশেষ তাৎপর্য আছে। আষাঢ় মাসের এই পূর্ণিমা, যা গুরুপূর্ণিমা নামে পরিচিত, তারও রয়েছে বিশেষ তাৎপর্য। গুরুপূর্ণিমার পুণ্য তিথিতে মুনি পরাশর এবং মাতা সত্যবতীর গৃহে জন্মগ্রহণ করেন মহাভারত রচয়িতা মহর্ষি বেদব্যাস। বেদব্যাসকে সর্বশ্রেষ্ঠ গুরু মেনে এই তিথিতে গুরু আরাধনার শুরু। এবার কবে গুরুপূর্ণিমা? আগামী ২৯ জুলাই, ১২ শ্রাবণ, বুধবার পুণ্য গুরুপূর্ণিমা তিথি।
পূর্ণিমা তিথি
গুরুপূর্ণিমার তিথি আরম্ভ মঙ্গলবার, ১১ শ্রাবণ, ২৮ জুলাই সন্ধে ৬টা ৫ মিনিটে। পূর্ণিমা তিথি শেষ হবে বুধবার ১২ শ্রাবণ ২৯ জুলাই সন্ধে ৭টা ৩৯ মিনিটে।
কী করা উচিত নয়
১) এদিন শিষ্য কোনও ভাবেই গুরুর আসনে বসবেন না
২) এদিন শিষ্যের কোনও ভাবেই গুরুর দিকে পা করে বসা ঠিক নয়
৩) গুরুর সামনে কোনও অপশব্দ ব্যবহার করাও উচিত হবে না শিষ্যের
৪) গুরুর সামনে কোনও বিষয়ে অহঙ্কার করা শোভন নয় এদিন
৫) গুরুর সামনে নিজের সম্পদ প্রতিপত্তি বা যশ-খ্যাতির কথা উচ্চারণও ঠিক নয়
৬) অন্যত্র কোথাও কারও কাছে গুরুনিন্দা নৈব নৈব চ, তা মহাপাপের সামিল
কী করা কর্তব্য
১) এদিন সামর্থ্য অনুযায়ী দরিদ্রকে বস্ত্র, শস্য, অর্থ ইত্যাদি দান করা উচিত
২) আষাঢ় পূর্ণিমার দিনে বিষ্ণুমন্দিরে গিয়ে বিষ্ণু সহস্রনাম পাঠ করা উচিত
৩) গুরুপূর্ণিমায় পুজোর নৈবেদ্যে ক্ষীর নিবেদন করা উচিত
৪) বলা হয় গুরুপূর্ণিমার রাতে চন্দ্রদেবের পুজো করে উপবাস ভাঙা ভালো। এতে মানসিক শান্তি মেলে, কুণ্ডলীতে চন্দ্রের অবস্থানও শক্তিশালী হয়
(Disclaimer: প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে, কোনও সুপারিশ করা হচ্ছে না।)
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