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কবে গুরুপূর্ণিমা? এ পূর্ণিমার পিছনে লুকিয়ে থাকা বিরল তাৎপর্য কী? জানেন, এদিন কী করা অপরাধ?

Guru Purnima 2026: প্রত্যেক পূর্ণিমারই বিশেষ তাৎপর্য। আষাঢ় মাসের পূর্ণিমা, যা গুরুপূর্ণিমা নামে পরিচিত, তারও রয়েছে বিশেষ তাৎপর্য। গুরুপূর্ণিমার পুণ্য তিথিতে মুনি পরাশর এবং সত্যবতীর গৃহে জন্মগ্রহণ করেন ব্যাসদেব। মহাভারত রচয়িতা বেদব্যাসকে সর্বশ্রেষ্ঠ গুরু মনে করা হয়।

Written BySoumitra Sen
Published: Jul 28, 2026, 03:27 PM IST|Updated: Jul 28, 2026, 03:27 PM IST
কবে গুরুপূর্ণিমা? এ পূর্ণিমার পিছনে লুকিয়ে থাকা বিরল তাৎপর্য কী? জানেন, এদিন কী করা অপরাধ?
Image Credit: গুরুপূর্ণিমার দিন কী করলে নরকেও ঠাঁই হবে না, জানেন? (প্রতীকী ছবি)

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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