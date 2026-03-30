Hanuman Jayanti 2026: কবে হনুমান জয়ন্তী? কখন শুভ তিথি পড়ছে? এ পুজোয় কী মহামন্ত্র উচ্চারণ করতে হয়?

Hanuman Jayanti 2026: কবে হনুমান জয়ন্তী? কখন শুভ তিথি পড়ছে? এ পুজোয় কী মহামন্ত্র উচ্চারণ করতে হয়?
Hanuman Jayanti 2026: বজরঙ্গবলি তথা হনুমানজিকে শিবের অবতার মনে করা হয়! তাঁকে শিবের রুদ্র অবতারও বলে। এহেন হনুমানজির জন্মজয়ন্তী নিয়ে প্রত্যেক বছরই ভক্তদের মধ্যে বিপুল এহেন হনুমানজির জন্মজয়ন্তী কবে?
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: রামনবমী (Ram Navami) কেটে গেলেই হনুমান জয়ন্তী (Hanuman Jayanti) নিয়ে অপেক্ষায় থাকেন ভক্তেরা। প্রত্যেক বছর চৈত্র শুক্লপক্ষে পূর্ণিমায় (full moon day of Chaitra Shukla Paksha) পালিত হয় হনুমান জয়ন্তী (Hanuman Jayanti)। বজরঙ্গবলি (Bajrangbali) তথা হনুমানজিকে মনে করা হয় শিবের অবতার (Hanuman considered incarnation of Lord Shiva)! তাই তাঁকে শিবের রুদ্র অবতারও বলে (Rudra avatar of Shiva)। এহেন হনুমানজির জন্মজয়ন্তী কবে?
কবে হনুমান জয়ন্তী: ১ না ২ এপ্রিল?
এবছরে হনুমান জয়ন্তী পালনের তারিখ নিয়ে কিছু বিভ্রান্তি থাকলেও পঞ্জিকা অনুসারে ২ এপ্রিল বৃহস্পতিবারই পালিত হবে মূল উৎসব।
তিথি ও শুভ মুহূর্ত
পূর্ণিমা তিথি শুরু: ১ এপ্রিল (বুধবার) সকাল ৭:০৭ মিনিটে
পূর্ণিমা তিথি শেষ: ২ এপ্রিল (বৃহস্পতিবার) সকাল ৭:৪১ মিনিটে।
উদয়া তিথি: যেহেতু ২ এপ্রিল সূর্যোদয়ের সময়ে পূর্ণিমা তিথি থাকছে, তাই নিয়ম অনুযায়ী ২ এপ্রিলই হনুমান জয়ন্তী পালন করা হবে।
হনুমান পূজাপদ্ধতি
স্নান ও সংকল্প: খুব ভোরে উঠে স্নান সেরে পরিষ্কার লাল বা হলুদ পোশাক পরুন এবং ব্রতের সংকল্প নিন।
মূর্তি স্থাপন: একটি চৌকিতে লাল কাপড় বিছিয়ে হনুমানজির মূর্তি বা ছবি স্থাপন করুন। পাশে শ্রীরাম ও সীতার ছবিও রাখতে পারেন।
সিঁদুর অর্পণ: জুঁই তেলের সঙ্গে কমলা রঙের সিঁদুর মিশিয়ে তিলক দিন হনুমানজিকে। এতে তিনি অত্যন্ত প্রসন্ন হন।
ভোগ: হনুমানজিকে লাড্ডু বা কলা ভোগ হিসেবে অর্পণ করুন।
এদিন হনুমান চালিশা, সুন্দরকাণ্ড পাঠ করলে অত্যন্ত ভালো ফল ফলে। ঘিয়ের প্রদীপ জ্বালিয়ে হনুমানজি এবং শ্রীরামচন্দ্রের আরতি করুন।
বিশেষ প্রাপ্তি
যাদের উপর শনির সাড়ে সাতি বা ঢাইয়া চলছে, তারা এদিন হনুমানজিকে সর্ষের তেল এবং কালো তিল অর্পণ করলে সুফল পাবেন। ঘর থেকে নেতিবাচক শক্তি দূর করতে এবং মনের সাহস বৃদ্ধিতে মন্দিরে লাল রঙের পতাকা দান করতে পারেন। ভালো ফল পাবেন।
মহামন্ত্র
হনুমান পূজার সময় এই মন্ত্রটি জপ করতে পারেন:
"ওঁ হনুমতে নমঃ"
