Hanuman Jayanti 2026: কবে হনুমান জয়ন্তী? কখন শুভ তিথি পড়ছে? এ পুজোয় কী মহামন্ত্র উচ্চারণ করতে হয়?

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • লাইফ স্টাইল
Hanuman Jayanti 2026: বজরঙ্গবলি তথা হনুমানজিকে শিবের অবতার মনে করা হয়! তাঁকে শিবের রুদ্র অবতারও বলে। এহেন হনুমানজির জন্মজয়ন্তী নিয়ে প্রত্যেক বছরই ভক্তদের মধ্যে বিপুল এহেন হনুমানজির জন্মজয়ন্তী কবে?

সৌমিত্র সেন | Updated By: Mar 30, 2026, 06:40 PM IST
হনুমানজির কৃপায় জীবনে ম্যাজিক ঘটবে। শুধু জেনে নিন, কী করতে হবে!

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: রামনবমী (Ram Navami) কেটে গেলেই হনুমান জয়ন্তী (Hanuman Jayanti) নিয়ে অপেক্ষায় থাকেন ভক্তেরা। প্রত্যেক বছর চৈত্র শুক্লপক্ষে পূর্ণিমায় (full moon day of Chaitra Shukla Paksha) পালিত হয় হনুমান জয়ন্তী (Hanuman Jayanti)। বজরঙ্গবলি (Bajrangbali) তথা হনুমানজিকে মনে করা হয় শিবের অবতার (Hanuman considered incarnation of Lord Shiva)! তাই তাঁকে শিবের রুদ্র অবতারও বলে (Rudra avatar of Shiva)। এহেন হনুমানজির জন্মজয়ন্তী কবে?

Add Zee News as a Preferred Source

কবে হনুমান জয়ন্তী: ১ না ২ এপ্রিল?

এবছরে হনুমান জয়ন্তী পালনের তারিখ নিয়ে কিছু বিভ্রান্তি থাকলেও পঞ্জিকা অনুসারে ২ এপ্রিল বৃহস্পতিবারই পালিত হবে মূল উৎসব।

তিথি ও শুভ মুহূর্ত

পূর্ণিমা তিথি শুরু: ১ এপ্রিল (বুধবার) সকাল ৭:০৭ মিনিটে

পূর্ণিমা তিথি শেষ: ২ এপ্রিল (বৃহস্পতিবার) সকাল ৭:৪১ মিনিটে।

উদয়া তিথি: যেহেতু ২ এপ্রিল সূর্যোদয়ের সময়ে পূর্ণিমা তিথি থাকছে, তাই নিয়ম অনুযায়ী ২ এপ্রিলই হনুমান জয়ন্তী পালন করা হবে।

হনুমান পূজাপদ্ধতি

স্নান ও সংকল্প: খুব ভোরে উঠে স্নান সেরে পরিষ্কার লাল বা হলুদ পোশাক পরুন এবং ব্রতের সংকল্প নিন।

মূর্তি স্থাপন: একটি চৌকিতে লাল কাপড় বিছিয়ে হনুমানজির মূর্তি বা ছবি স্থাপন করুন। পাশে শ্রীরাম ও সীতার ছবিও রাখতে পারেন।

সিঁদুর অর্পণ: জুঁই তেলের সঙ্গে কমলা রঙের সিঁদুর মিশিয়ে তিলক দিন হনুমানজিকে। এতে তিনি অত্যন্ত প্রসন্ন হন।

ভোগ: হনুমানজিকে লাড্ডু বা কলা ভোগ হিসেবে অর্পণ করুন।
এদিন হনুমান চালিশা, সুন্দরকাণ্ড পাঠ করলে অত্যন্ত ভালো ফল ফলে। ঘিয়ের প্রদীপ জ্বালিয়ে হনুমানজি এবং শ্রীরামচন্দ্রের আরতি করুন।

বিশেষ প্রাপ্তি

যাদের উপর শনির সাড়ে সাতি বা ঢাইয়া চলছে, তারা এদিন হনুমানজিকে সর্ষের তেল এবং কালো তিল অর্পণ করলে সুফল পাবেন। ঘর থেকে নেতিবাচক শক্তি দূর করতে এবং মনের সাহস বৃদ্ধিতে মন্দিরে লাল রঙের পতাকা দান করতে পারেন। ভালো ফল পাবেন।

মহামন্ত্র

হনুমান পূজার সময় এই মন্ত্রটি জপ করতে পারেন:

"ওঁ হনুমতে নমঃ"

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল) 

About the Author

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

...Read More

Tags:
Hanuman JayantiHanuman Jayanti 2026When is Hanuman Jayanti?Chaitra PurnimaChaitra Shukla Pakshabajrangbaliincarnation of Lord ShivaRudra avatar of Shivaworshipping HanumanHanuman Puja VidhiRam Navamiহনুমান জয়ন্তীহনুমান জয়ন্তী কবে?
পরবর্তী
খবর

.

পরবর্তী খবর

