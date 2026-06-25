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আপনার রোজের টুথপেস্টই কি ডেকে আনতে পারে মৃত্যু? চিকিৎসকদের বড় সাবধানবাণী, এখনই জেনে নিন

Hidden danger behind your toothpaste: কখনও কি টুথপেস্টের প্যাকেটের উল্টো পিঠে ছোট ছোট অক্ষরে লেখা উপাদানগুলোর দিকে নজর দিয়েছেন? সেখানে স্পষ্ট লেখা থাকে-- পটাশিয়াম নাইট্রেট (Potassium Nitrate) ৫%। 

Written ByNabanita Sarkar Edited By:Nabanita Sarkar
Published: Jun 25, 2026, 08:24 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 08:24 PM IST
আপনার রোজের টুথপেস্টই কি ডেকে আনতে পারে মৃত্যু? চিকিৎসকদের বড় সাবধানবাণী, এখনই জেনে নিন
Source: Bureau

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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