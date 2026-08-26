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অর্ডার ক্যানসেল করলেই বিরাট ক্যানলেশন ফি: ফ্লিপকার্ট-অ্যামাজনে কেনাকাটায় নতুন নিয়মের খাঁড়া আপনার উপর

Amazon and Flipkart Tighten Seller Cancellation Policy: ১৭ আগস্ট থেকে অ্যামাজন তাদের 'ইজি শিপ' (Easy Ship) এবং 'সেলফ শিপ' (Self Ship) বিক্রেতাদের জন্য অর্ডার বাতিলের নতুন ফি কাঠামো কার্যকর করেছে। 

Reported ByNabanita Sarkar Edited ByNabanita Sarkar
Published: Aug 26, 2026, 09:11 PM IST|Updated: Aug 26, 2026, 09:15 PM IST
অর্ডার ক্যানসেল করলেই বিরাট ক্যানলেশন ফি: ফ্লিপকার্ট-অ্যামাজনে কেনাকাটায় নতুন নিয়মের খাঁড়া আপনার উপর

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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