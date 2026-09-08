/EXPLAINER: দাম কমছে হু হু করে, এখনই সোনা কিনে নিন, আজ কিনলে ২০৫০ সালে আপনিই হবেন বিশ্বের সেরা গুপ্তধনের মালিক, অবিশ্বাস্য রিপোর্ট

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: যুগ যুগ ধরে ভারতীয় বিনিয়োগকারীদের কাছে সোনা নিরাপদ ও ভরসাযোগ্য সঞ্চয়েরই প্রতীক। কিন্তু আজ কেনা সোনার মূল্য আগামী চব্বিশ বছর পর, অর্থাৎ ২০৫০ সালে কোথায় গিয়ে পৌঁছাবে?
সম্প্রতি প্রকাশিত একটি প্রতিবেদনে গত ২৬ বছরের ঐতিহাসিক পরিসংখ্যান, মূল্যস্ফীতি এবং অর্থনৈতিক চক্র পর্যালোচনা করে ২০৫০ সাল পর্যন্ত সোনার সম্ভাব্য মূল্যবৃদ্ধি ও বিনিয়োগের রিটার্ন সংক্রান্ত একটি তথ্যের হিসাব তুলে ধরা হয়েছে।
গত আড়াই দশকের ঐতিহাসিক ধারা
হিসাব অনুযায়ী, ২০০০ সালে ভারতে প্রতি ১০ গ্রাম সোনার দাম ছিল প্রায় ৪,৪০০ টাকা। দীর্ঘ পথ পেরিয়ে ২০২৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে তা প্রতি ১০ গ্রামে প্রায় ৭৩,৫০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে। অর্থাৎ, গত ২৬ বছরে ভারতীয় মুদ্রায় সোনা বার্ষিক গড়ে প্রায় ১১.২ শতাংশ চক্রবৃদ্ধি হারে (CAGR) রিটার্ন দিয়েছে।
বিশ্ববাজারে অনিশ্চয়তা, মার্কিন ডলারের বিপরীতে ভারতীয় রুপির দাম করে যাওয়া এবং বিভিন্ন দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের বিপুল সোনা ক্রয়--এই বৃদ্ধির অন্যতম কারণ।
২০৫০ সালে সোনার সম্ভাব্য দাম:
তিনটি পরিস্থিতি
২০২৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে প্রতি ১০ গ্রাম সোনার দাম ৭৩,৫০০ টাকা ধরে পরবর্তী ২৪ বছরের জন্য চক্রবৃদ্ধি সুদের ফর্মুলায় সম্ভাব্য দামের তিনটি বিকল্প তুলে ধরা হয়েছে:
নিম্ন অনুমান (৭% CAGR): মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে থাকলে এবং টাকার মান স্থিতিশীল হলে ২০৫০ সালে প্রতি ১০ গ্রাম সোনার দাম পৌঁছাতে পারে প্রায় ৩,৭৩,০০০ টাকায়।
স্বাভাবিক অনুমান (৯%–১০% CAGR): ঐতিহাসিক গড়ের সাথে সামঞ্জস্য রেখে বার্ষিক ৯ থেকে ১০ শতাংশ হারে বৃদ্ধি অব্যাহত থাকলে প্রতি ১০ গ্রাম সোনার দাম দাঁড়াতে পারে ৫,৮২,০০০ টাকা থেকে ৭,২৪,০০০ টাকার মধ্যে।
সর্বোচ্চ অনুমান (১২% CAGR): বিশ্ব ভূ-রাজনৈতিক অস্থিরতা, ডলারের গুরুত্ব হ্রাস এবং কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলোর আগ্রাসী সোনা সংগ্রহের ধারা বজায় থাকলে ২০৫০ সালে সোনার দাম প্রতি ১০ গ্রামে প্রায় ১০,৮৭,০০০ টাকায় ঠেকতে পারে।
মূল্যবৃদ্ধির প্রধান চালিকাশক্তি
সূত্র বলছে, মূলত পাঁচটি কারণে আগামী দশকগুলোতে সোনার দাম গতি পেতে পারে:
১. মূল্যস্ফীতি ও রুপির দাম কমে যাওয়া: সোনাকে সব সময় মুদ্রাস্ফীতির বিরুদ্ধে সবচেয়ে কার্যকর সুরক্ষা হিসেবে গণ্য করা হয়।
২. কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ক্রয়: রিজার্ভ ব্যাংক অব ইন্ডিয়া (RBI)-সহ বিশ্বের বহু কেন্দ্রীয় ব্যাংক নিজেদের বৈদেশিক মুদ্রার ঝুঁকি কমাতে প্রচুর সোনা মজুত করছে।
৩. ভূ-রাজনৈতিক সংকট: আন্তর্জাতিক সংঘর্ষ ও বাণিজ্যিক টানাপোড়েনে নিরাপদ বিনিয়োগ হিসেবে সোনার চাহিদা বাড়ছে।
৪. শিল্প ও প্রযুক্তিগত চাহিদা: সেমিকন্ডাক্টর এবং পরিবেশবান্ধব জ্বালানি প্রযুক্তিতে সোনার ব্যবহার বৃদ্ধি পাচ্ছে।
৫. আধুনিক বিনিয়োগ মাধ্যম: ডিজিটাল গোল্ড এবং সার্বভৌম গোল্ড বন্ডের (SGB) মতো নিরাপদ মাধ্যম সাধারণ মানুষের বিনিয়োগ সহজতর করেছে।
তবে এটাও ঠিক যে, এই হিসাবগুলো বিগত সোনার দামের ধারার ওপর ভিত্তি করে করা একটি গাণিতিক ধারণা মাত্র। বাস্তব বাজারে মূল্য হ্রাস-বৃদ্ধি বা দীর্ঘমেয়াদী স্থবিরতা দেখা দিতে পারে।
তাই দীর্ঘমেয়াদী সম্পদ সুরক্ষায় সোনা কার্যকর হলেও যেকোনও বড় আর্থিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে বাজার ঝুঁকি যাচাই ও নিবন্ধিত আর্থিক উপদেষ্টার পরামর্শ নেওয়া জরুরি।
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