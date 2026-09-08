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  • /EXPLAINER: দাম কমছে হু হু করে, এখনই সোনা কিনে নিন, আজ কিনলে ২০৫০ সালে আপনিই হবেন বিশ্বের সেরা গুপ্তধনের মালিক, অবিশ্বাস্য রিপোর্ট

EXPLAINER: দাম কমছে হু হু করে, এখনই সোনা কিনে নিন, আজ কিনলে ২০৫০ সালে আপনিই হবেন বিশ্বের সেরা গুপ্তধনের মালিক, অবিশ্বাস্য রিপোর্ট

Gold price will be in 2050: হিসাব অনুযায়ী, ২০০০ সালে ভারতে প্রতি ১০ গ্রাম সোনার দাম ছিল প্রায় ৪,৪০০ টাকা। দীর্ঘ পথ পেরিয়ে ২০২৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে তা প্রতি ১০ গ্রামে প্রায় ৭৩,৫০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে। অর্থাৎ, গত ২৬ বছরে ভারতীয় মুদ্রায় সোনা বার্ষিক গড়ে প্রায় ১১.২ শতাংশ চক্রবৃদ্ধি হারে (CAGR) রিটার্ন দিয়েছে। 

Reported ByNabanita Sarkar Edited ByNabanita Sarkar
Published: Sep 08, 2026, 11:05 PM IST|Updated: Sep 08, 2026, 11:09 PM IST
EXPLAINER: দাম কমছে হু হু করে, এখনই সোনা কিনে নিন, আজ কিনলে ২০৫০ সালে আপনিই হবেন বিশ্বের সেরা গুপ্তধনের মালিক, অবিশ্বাস্য রিপোর্ট

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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