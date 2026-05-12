/Ayushman card: ২৪ ঘণ্টার মধ্যে কীভাবে হাতে পাবেন আয়ুষ্মান কার্ড? কী কী ডকুমেন্ট প্রয়োজন? জানুন

How to download Ayushman card: ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত বিনামূল্যে চিকিৎসা পরিষেবা সুবিধা পাওয়ার জন্য প্রথমে আপনাকে আয়ুষ্মান কার্ড সংগ্রহ করতে হবে। কীভাবে এই আয়ুষ্মান কার্ড আপনি ডাউনলোড করবেন?
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনা বা 'আয়ুষ্মান ভারত' কেন্দ্রীয় সরকারের নিজস্ব স্বাস্থ্যবিমা প্রকল্প। যার আওতায় প্রতি বছর ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত বিনামূল্যে চিকিৎসা পরিষেবা পাওয়া যাবে। এখন এই সুবিধা পাওয়ার জন্য প্রথমে কোনও ব্যক্তিকে আয়ুষ্মান কার্ড সংগ্রহ করতে হবে। আয়ুষ্মান অ্যাপ, পিএমজেএওয়াই পোর্টাল বা উমাং অ্যাপের মাধ্যমে আয়ুষ্মান কার্ড ডাউনলোড করতে পারবেন। এর জন্য আপনার আধার নম্বর, রেজিস্টার্ড মোবাইল নম্বর এবং ওটিপি লাগবে শুধু। তাহলেই আপনি পিডিএফ ফরম্যাটে আপনার কার্ডটি ডাউনলোড করে নিতে পারবেন।
অনলাইনে কীভাবে আবেদন করবেন?
- beneficiary.nha.gov.in এই অফিসিয়াল পোর্টালে যান।
- লগইনে বেনিফিশিয়ারি অপশন সিলেক্ট করে মোবাইল নম্বর দিন।
- OTP দিয়ে সাইন ইন করুন।
- স্কিম সেকশনের অধীনে পিএম-জেএওয়াই (PM-JAY) বাছুন।
- তারপর আপনার রাজ্য ও জেলা সিলেক্ট করে নিজের নাম খুঁজুন।
- আধার নম্বর দিয়েও নাম খুঁজতে পারেন।
- এরপর ছবি আপলোড করুন।
- তারপর পিন কোড ও ওটিপি দিয়ে ভেরিফিকেশন করুন।
- আবেদন জমা দেওয়ার ২৪ ঘণ্টা পর আবার লগ-ইন করে স্ট্যাটাস চেক করুন।
মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমেও আবেদন করতে পারেন। গুগল প্লে স্টোর থেকে আয়ুষ্মান ভারত অ্যাপ ডাউনলোড করে আধার নাম্বার দিয়ে নিজের রেজিস্ট্রেশন করুন। তারপর স্টেপ-বাই-স্টেপ আবেদন করুন। ডিজিটাল আয়ুষ্মান কার্ড সরাসরি পোর্টাল বা অ্যাপ থেকেই ডাউনলোড করতে পারবেন।
আয়ুষ্মান কার্ড পাওয়ার জন্য আপনার লাগবে আধার কার্ড, রেশন কার্ড, মোবাইল নম্বর এবং পাসপোর্ট আকারের ছবি। এছাড়া ই-শ্রম কার্ড, লেবার কার্ড বা অন্য কোনও সরকারি পরিচয়পত্র থাকলেও আপনি আয়ুষ্মান কার্ড পেতে পারবেন।
