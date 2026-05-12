/Bakrid 2026: এমাসেই কুরবানির ইদ, জেনে নিন তারিখ, উত্সবের তাত্পর্য

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ত্যাগের উত্সব 'বকর ইদ' বা ইদ-উল-আজহা এমাসেই। চাঁদ দেখার উপরে নির্ভর করছে ইদ উল আজহা-র দিনক্ষণ। কারণ ইসলামে ধর্মীয় উত্সব পালিত হয় চান্দ্র মাসের ক্যালেন্ডার অনুযায়ী। প্রার্থনা, ত্যাগ, দানধ্যানের মাধ্যমে দুনিয়াজুড়ে পালন করা হয় এই উত্সব।
প্রফেট ইব্রাহিমের ত্যাগের কথা মাথায় রেখে পালন করা হয় ইদ উল আজহা। সৃষ্টিকর্তা ইব্রাহিমের কাছ থেকে সর্বোচ্চ ত্যাগ চেয়েছিলেন। সেই ত্যাগের প্রমাণ দিতে নিজের সন্তানকে সৃষ্টিকর্তার উদ্দেশে উত্সর্গ করতে উদ্দত হন প্রফেট ইব্রাহিম। ইসলামি বিশ্বাস অনুযায়ী সৃষ্টিকর্তা ইব্রাহিমের ত্যাগে সন্তুষ্ট হয় তাঁর সন্তানের জায়গায় একটি ভেড়াকে এনে দেন। রক্ষা পান ইব্রাহিমের কিশোর সন্তান। সেই ঘটনাকে স্মরণ করতে পালন করা হয় ইদ উল আজহা বা বকর ইদ। পশু কুরবানি নয়, মনের কালিমা, রিপুর উত্সর্গ করার রীতি এটি।
যাদের সামর্থ রয়েছে তারা ছাগল, গোরু, উটের মতো পশু কুরবানি দেওয়া হয়। একটা সময় ছিল যখন আরব মুলুকে মানুষের দারিদ্র ছিল অপরিসীম। সেইসময় সৃষ্টিকর্তার উদ্দেশে উত্সর্গ করার পশুর মাংসের একাংশ দেওয়া হত গরিব মানুষদের মধ্যে। সেই প্রথা আজও চলে আসছে। বর্তমানে কুরবানি করা পশুর মাংস তিন ভাগ করে এক ভাগ আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধুদের জন্য, আর এক ভাগ গরিব ও অসহায় মানুষের জন্য দেওয়া হয়।
ইতিমধ্যেই বকর ইদের প্রস্তুতি শুরু হয়ে গিয়েছে। মানুষজন নতুন জামাকাপড়, মিষ্টি, মসলা ও কুরবানির পশু কিনতে ব্যস্ত। অনেকের কাছে এই উৎসব মানবতা, উদারতা এবং অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়ানোর গুরুত্বের কথা মনে করিয়ে দেয়।
এখন প্রশ্ন এবছর কুবানির ইদ কবে? এখনওপর্যন্ত পাওয়া খবর অনুযায়ী এবছর বকর ইদ ভারতে পালন করা হতে পারে ২৮ মে। তবে উৎসবের ঠিক আগে চাঁদ দেখ দিন ঠিক করা হবে এবং তা সরকারিভাবে ঘোষণা করা হবে। ওইদিন সকালে ইদ গাহে(ইদের ময়দানে) সমবেত ভাবে নামাজ পড়া হয়। সেই প্রার্থনা শেষ বাড়ি ফিরে পশু কুরবানি দেওয়া হয়।
