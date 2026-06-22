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গ্রাহকদের জন্য জরুরি অ্যালার্ট! এই কাজটি না করলেই বন্ধ হবে রান্নার গ্যাসের সাপ্লাই

LPG Connection New Rules: বাড়িতে বা বাড়ির আশেপাশে পিএনজি সংযোগের সুবিধা রয়েছে তাদের এলপিজি সংযোগ বাতিল হতে পারে। এছাড়াও এলপিজি সরবরাহ না করা নির্দেশ দেওয়া হয়েছে সেখানে। একই পরিবারের নামে যদি একাধিক এলপিজি সংযোগ থাকে তাহলে একটি সংযোগ সারেন্ডার করতে হবে।

Written ByDebasmita Das
Published: Jun 22, 2026, 04:31 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 04:40 PM IST
গ্রাহকদের জন্য জরুরি অ্যালার্ট! এই কাজটি না করলেই বন্ধ হবে রান্নার গ্যাসের সাপ্লাই
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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