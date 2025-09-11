English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
ITR filing last date: আয়কর রিটার্ন দাখিলের সময়সীমা বাড়ছে? কী জানা গেল...

Income tax return filing: লক্ষ লক্ষ আইটিআর ফাইলার রিটার্ন দাখিলের জন্য অপেক্ষা করছেন! এখন পর্যন্ত ৫ কোটিরও বেশি আইটিআর দাখিল করা হয়েছে। 

সুদেষ্ণা পাল | Updated By: Sep 11, 2025, 07:12 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বাড়ছে আয়কর রিটার্ন দাখিলের সময়সীমা? ২০২৪-২৫ অর্থবছর জন্য আইটিআর দাখিলের শেষ তারিখ ১৫ সেপ্টেম্বর। কিন্তু সেই সময়সীমা এগিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে করদাতা, চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টরা সরকারকে নির্ধারিত তারিখ বাড়ানোর জন্য অনুরোধ করছেন। ফলে কোটি কোটি করদাতা মনে এখন একটাই প্রশ্ন, ২০২৪-২৫ অর্থবছরের রিটার্ন দাখিলের সময়সীমা আরও বাড়ানো হবে কিনা? সরকার কি ডেডলাইন বাড়াচ্ছে?

উল্লেখ্য, এর আগে আইটিআর জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ছিল ৩১ জুলাই আয়কর দফতর মে মাসে তা বাড়িয়ে ১৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত করে। এখন যেহেতু সেই সময়সীমা শেষ হয়ে আসছে, করদাতারা তাই আবারও সময় বাড়ানোর আশা করছেন। কারণ লক্ষ লক্ষ আইটিআর ফাইলার এখনও রিটার্ন দাখিলের জন্য অপেক্ষা করছেন বলে খবরযদিও সরকার এখনও এই বিষয়ে স্পষ্টভাবে কিছু বলেনি, যে আয়কর রিটার্ন দাখিলের শেষ তারিখ ১৫ সেপ্টেম্বরের পর আরও বাড়ানো হবে কিনা।

আয়কর বিভাগের ওয়েবসাইট অনুসারে, এখন পর্যন্তকোটিরও বেশি আইটিআর দাখিল করা হয়েছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, সরকার আইটিআর ফাইলের সময়সীমা আরও বাড়াবে কি বাড়াবে না, সেজন্য করদাতাদের কোনও অবস্থাতেই অপেক্ষা করা উচিত নয়। কারণ সময়সীমা মিস করলে ২৩৪(F) ধারার অধীনে জরিমানা হতে পারে। রিফান্ডও বিলম্বিত হতে পারেঅতএব আনুষ্ঠানিক ঘোষণা না হওয়া পর্যন্ত, নিরাপদ থাকার সবচেয়ে ভালো উপায় হল যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আপনার আইটিআর দাখিল সম্পূর্ণ করা

