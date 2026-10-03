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পরোটা বানাতে গিয়েই বিপত্তি! অ্যাপার্টমেন্টে বেজে উঠল ফায়ার অ্যালার্ম, তারপর...

Video: ভারতীয় খাবারের মধ্যে পরোটা অত্যন্ত পরিচিত পদ। কিন্তু আমেরিকায় অ্যাপার্টমেন্টে পরোটা বানাতে গিয়ে যে এমন বিপত্তি হতে পারে, তা দেখিয়ে একটি ভিডিয়ো পোস্ট করেছেন ভারতীয় কনটেন্ট ক্রিয়েটর। চাটুতে পরোটা বানানোর সময় ধোঁয়া তৈরি হতেই বেজে ওঠে স্মোক অ্যালার্ম। তারপর...

Written ByDebasmita Das
Published: Oct 03, 2026, 12:24 PM IST|Updated: Oct 03, 2026, 12:25 PM IST
পরোটা বানাতে গিয়েই বিপত্তি! অ্যাপার্টমেন্টে বেজে উঠল ফায়ার অ্যালার্ম, তারপর...
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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