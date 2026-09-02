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আক্রান্ত ভারত: আমেরিকার মিসাইল ইরানে পড়তেই রক্তাক্ত হল ভারতের আকাশ, কোটি কোটি টাকার বিরাট ক্ষতি

Sensex big fall: শেয়ার বাজারের এই তীব্র পতনের অন্যতম প্রধান কারণ আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত জ্বালানি তেলের মূল্যবৃদ্ধি।

Reported ByNabanita Sarkar Edited ByNabanita Sarkar
Published: Sep 02, 2026, 04:43 PM IST|Updated: Sep 02, 2026, 05:04 PM IST
আক্রান্ত ভারত: আমেরিকার মিসাইল ইরানে পড়তেই রক্তাক্ত হল ভারতের আকাশ, কোটি কোটি টাকার বিরাট ক্ষতি

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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