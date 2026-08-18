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১২ দিনের দক্ষিণ ভারত যাত্রা! ৫ বিখ্যাত মন্দির দর্শন, IRCTC-র দুর্দান্ত ট্যুর প্য়াকেজ, খরচ জেনে নিন

Indian Railways 12-Day Dakshin Bharat Yatra: কম খরচে এক ধাক্কায় দক্ষিণ ভারতের পাঁচটি বিখ্যাত পবিত্র তীর্থক্ষেত্র ঘুরে আসার সুবর্ণ সুযোগ নিয়ে এল ভারতীয় রেল! সিকর থেকে শুরু হওয়া এই ১২ দিনের রহস্যময় ও আধ্যাত্মিক যাত্রায় কী কী চমক রয়েছে? জানুন কোন রুট দিয়ে কোথায় থামবে এই বিশেষ ট্রেনটি।

Written ByDebasmita Das
Published: Aug 18, 2026, 03:25 PM IST|Updated: Aug 18, 2026, 03:25 PM IST
১২ দিনের দক্ষিণ ভারত যাত্রা! ৫ বিখ্যাত মন্দির দর্শন, IRCTC-র দুর্দান্ত ট্যুর প্য়াকেজ, খরচ জেনে নিন
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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