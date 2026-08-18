/১২ দিনের দক্ষিণ ভারত যাত্রা! ৫ বিখ্যাত মন্দির দর্শন, IRCTC-র দুর্দান্ত ট্যুর প্য়াকেজ, খরচ জেনে নিন

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভারতীয় রেলের আইআরসিটিসি (IRCTC) 'ভারত গৌরব' স্পেশাল ট্যুরিস্ট ট্রেনের মাধ্যমে আগামী ২১ অক্টোবর থেকে ১ নভেম্বর পর্যন্ত একটি বিশেষ 'দক্ষিণ ভারত যাত্রা' পরিচালিত হতে চলেছে। ১১ রাত ও ১২ দিনের এই দীর্ঘ সফরে দক্ষিণ ভারতের ৫টি প্রধান তীর্থক্ষেত্র ও দর্শনীয় স্থান ঘোরানো হবে। রাজস্থানের সিকর থেকে শুরু হওয়া এই যাত্রায় রাজস্থানের বিভিন্ন প্রান্তের যাত্রীদের সুবিধার জন্য জয়পুর, আজমেঢ়, ভিলওয়াড় এবং চিত্তরগড়ে বোর্ডিং পয়েন্ট রাখা হয়েছে।
যে যে প্রধান স্থানগুলি ঘোরানো হবে
তিরুপতি: ভগবান ভেঙ্কটেশ্বর স্বামী মন্দির। রামেশ্বরম: শ্রী রামনাথ স্বামী মন্দির। মাদুরাই: বিখ্যাত মীনাক্ষী মন্দির। কন্যাকুমারী: বিবেকানন্দ রক মেমোরিয়াল, গান্ধী মণ্ডপম এবং সানসেট পয়েন্ট। মার্কাপুর: মল্লিকার্জুন জ্যোতির্লিঙ্গ মন্দির।
দিনভিত্তিক বিস্তারিত রুটিন
প্রথম দিন (২১ অক্টোবর): সকাল ৭টায় সিকর জংশন থেকে যাত্রা শুরু। ট্রেনটি নির্ধারিত সময়ে জয়পুর, আজমেঢ়, ভিলওয়াড় এবং চিত্তরগড়ে যাত্রীদের তোলার জন্য থামবে এবং এরপর দক্ষিণ ভারতের উদ্দেশ্যে রওনা দেবে।
দ্বিতীয় দিন (২২ অক্টোবর): সম্পূর্ণ দিনটি ট্রেনেই কাটবে, যা বিভিন্ন রাজ্যের ওপর দিয়ে যাবে।
তৃতীয় ও চতুর্থ দিন (২৩-২৪ অক্টোবর): ট্রেন রেণিগুণ্টা স্টেশনে পৌঁছানোর পর যাত্রীদের হোটেলে নিয়ে যাওয়া হবে। পরের দিন তিরুপতির বিখ্যাত ভগবান ভেঙ্কটেশ্বর স্বামী মন্দির দর্শন করানো হবে।
পঞ্চম ও ষষ্ঠ দিন (২৫-২৬ অক্টোবর): তিরুপতি থেকে রওনা হয়ে ট্রেনটি রামেশ্বরমে পৌঁছাবে। সেখানে যাত্রীরা হোটেল চেক-ইন করে শ্রী রামনাথ স্বামী মন্দির দর্শন করবেন এবং রাত্রিিবাস করবেন।
সপ্তম দিন (২৭ অক্টোবর): রামেশ্বরম থেকে রওনা দিয়ে মাদুরাইয়ে পৌঁছে বিখ্যাত মীনাক্ষী মন্দির দর্শনের পর কন্যাকুমারী অভিমুখে যাত্রা শুরু হবে।
অষ্টম দিন (২৮ অক্টোবর): কন্যাকুমারী পৌঁছে ফ্রেশ হওয়ার পর স্থানীয় দর্শনীয় স্থান যেমন রক মেমোরিয়াল, গান্ধী মণ্ডপ ও সানসেট পয়েন্ট ঘুরে দেখার সুযোগ মিলবে। এরপর রাতের ট্রেনে মার্কাপুরের উদ্দেশ্যে যাত্রা।
নবম দিন (২৯ অক্টোবর): সম্পূর্ণ দিনটি মার্কাপুরের উদ্দেশ্যে ট্রেন যাত্রায় কাটবে।
দশম দিন (৩০ অক্টোবর): মার্কাপুরে পৌঁছে যাত্রীরা ওয়াশ-অ্যান্ড-চেঞ্জ করে মল্লিকার্জুন জ্যোতির্লিঙ্গ মন্দির দর্শন করবেন এবং এরপর সিকরের ফিরতি পথ ধরবেন।
একাদশ ও দ্বাদশ দিন (৩১ অক্টোবর - ১ নভেম্বর): বিভিন্ন স্টেশনের মাধ্যমে ট্রেনটি ১ নভেম্বর সন্ধ্যায় সিকরে ফিরে আসবে, যার মাধ্যমেই এই সুন্দর যাত্রার সমাপ্তি ঘটবে।
প্যাকেজের খরচ
ইকোনমি স্লিপার (Economy Sleeper): প্রাপ্তবয়স্ক প্রতি ২৪,১০০ টাকা (৫ থেকে ১১ বছরের শিশুদের জন্য ২২,৭১৫ টাকা)।
স্ট্যান্ডার্ড থ্রি এসি (Standard 3AC): প্রাপ্তবয়স্ক প্রতি ৩৭,৮১০ টাকা (শিশুদের জন্য ৩৬,১৭৫ টাকা)।
কম্ফোর্ট টু এসি (Comfort 2AC): প্রাপ্তবয়স্ক প্রতি ৫০,২৯০ টাকা (শিশুদের জন্য ৪৮,৩৩০ টাকা)।
প্যাকেজের অন্তর্ভুক্ত সুযোগ-সুবিধা
ভারত গৌরব স্পেশাল ট্যুরিস্ট ট্রেনের টিকিট। হোটেল বা ডরমেটরিতে থাকা এবং ওয়াশ-অ্যান্ড-চেঞ্জ সুবিধা। বাস ট্রান্সপোর্ট ও সাইটসিয়িং। শুধুমাত্র নিরামিষ খাবার। ট্রাভেল ইন্স্যুরেন্স, ট্রেনের ভেতর নিরাপত্তা এবং প্রযোজ্য কর। উল্লেখ্য: ইকোনমি, স্ট্যান্ডার্ড এবং কম্ফোর্ট ক্যাটাগরি অনুযায়ী হোটেল রুম ও বাসের ক্ষেত্রে এসি বা নন-এসি সুবিধা ভিন্ন হয়ে থাকে।
যা প্যাকেজের মধ্যে নেই
স্মৃতিসৌধ বা মন্দিরে প্রবেশের ফি, বোটিং বা অ্যাডভেঞ্চার অ্যাক্টিভিটি। রুম সার্ভিস, গাইড ফি ও টিপস। ব্যক্তিগত খরচ যেমন—লন্ড্রি, মিনারেল ওয়াটার বা অতিরিক্ত খাবার-দাবার। খাবারে কোনো নির্দিষ্ট মেনু পছন্দ করার সুযোগ থাকে না, নির্ধারিত নিরামিষ খাবারই দেওয়া হয়।
বাতিলের নিয়ম
যাত্রা শুরুর ১৫ দিন আগে বাতিল করলে জনপ্রতি ২৫০ টাকা কাটা হবে। ৮ থেকে ১৪ দিন আগে বাতিল করলে ২৫% টাকা কেটে নেওয়া হবে। ৪ থেকে ৭ দিন আগে বাতিল করলে ৫০% কাটা হবে। ৪ দিনের কম সময়ে বাতিল করলে সম্পূর্ণ টাকাটাই (১০০%) কেটে নেওয়া হবে।
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