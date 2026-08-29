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ট্রেনে উঠছেন? এই ভুল করলেই গুনতে হবে অনেক টাকা, নয়া নিয়ম রেলের

Indian Railways fine: রেলস্টেশন, প্ল্যাটফর্ম বা ট্রেনে নোংরা করলে এবার ৫০০ নয়, দিতে হবে আরও বেশি জরিমানা। ২৪ অগাস্টের গেজেট বিজ্ঞপ্তির পর সংশোধিত নিয়ম কার্যকর হয়েছে। শুধু আবর্জনা ফেলা নয়, নির্দিষ্ট জায়গার বাইরে রান্না, স্নান, থুতু ফেলা, প্রস্রাব-পায়খানা করা, পশু-পাখিকে খাবার দেওয়া, কাপড় বা বাসন ধোয়া, পোস্টার লাগানো কিংবা ট্রেনে লেখা—এগুলিও জরিমানার আওতায় পড়বে। 

Written ByDebasmita Das
Published: Aug 29, 2026, 03:52 PM IST|Updated: Aug 29, 2026, 03:52 PM IST
ট্রেনে উঠছেন? এই ভুল করলেই গুনতে হবে অনেক টাকা, নয়া নিয়ম রেলের
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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