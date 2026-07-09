/স্ক্রিনশট বা PDF টিকিট দেখিয়ে আর পার পাবেন না! মোবাইল টিকিট নিয়ে রেলের নিয়মে বড় বদল

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: আপনি কি লোকাল বা দূরপাল্লার ট্রেনের জেনারেল কামরায় যাতায়াত করেন? এবং টিকিট কাটার জন্য মোবাইল অ্যাপ ব্যবহার করেন? তাহলে ভারতীয় রেলের এই নতুন নিয়মটি আপনার জানা অত্যন্ত জরুরি। রেলের তরফে স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, ডিজিটাল জেনারেল টিকিটের স্ক্রিনশট, ছবি, পিডিএফ কপি কিংবা হোয়াটসঅ্যাপে পাঠানো টিকিট এবার থেকে আর বৈধ বলে গণ্য হবে না। টিকিট পরীক্ষক চাইলে আসল অ্যাপ খুলে টিকিট দেখাতে হবে, অন্যথায় জরিমানা করা হবে।
কেন এই কড়া নিয়ম?
ডিজিটাল টিকিটের অপব্যবহার এবং জালিয়াতি রুখতেই এই কড়া গাইডলাইন নিয়ে এসেছে রেল প্রশাসন। রেলের বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, টিকিটের কোনও স্ক্রিনশট গ্রাহ্য হবে না। টিকিটের ছবিও অবৈধ বলে গণ্য হবে। ট্রাভেলের জন্য কোনও পিডিএফ কপি ব্যবহার করা যাবে না। হোয়াটসঅ্যাপ বা অন্য কোনও মেসেজিং অ্যাপের মাধ্যমে ফরওয়ার্ড করা টিকিট বৈধ নয়।
সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নিয়ম হল, যে মোবাইল এবং যে রেজিস্টার্ড মোবাইল নম্বর ব্যবহার করে টিকিটটি বুক করা হয়েছে, যাত্রার সময় টিকিটটি সেই মোবাইলের ‘Rail One’ অ্যাপের ভেতরেই থাকতে হবে। অন্য কারও ফোন থেকে টিকিট কেটে সেই ছবি নিজের ফোনে নিয়ে যাত্রা করা যাবে না।
সম্প্রতি ঘটে যাওয়া একটি ঘটনা ও জরিমানা
১৮৫১৭ কোরবা-বিশাখাপত্তনম লিঙ্ক এক্সপ্রেসে সম্প্রতি এক মহিলা যাত্রী এই নিয়মের ফাঁদে পড়ে জরিমানা গুনেছেন। ওই মহিলা কোরবা থেকে রায়পুর যাচ্ছিলেন। টিকিট চেকিংয়ের সময় তিনি তাঁর হোয়াটসঅ্যাপে থাকা একটি টিকিটের স্ক্রিনশট দেখান। তিনি জানান, তাঁর ভাই ‘Rail One’ অ্যাপ থেকে টিকিটটি কেটে তাঁকে হোয়াটসঅ্যাপে পাঠিয়েছেন।
তদন্তে টিটিই দেখেন, ট্রেনটি কোরবা স্টেশন ছেড়েছিল বিকেল ৪টে ১০ মিনিটে, অথচ টিকিটটি বুক করা হয়েছে বিকেল ৪টে ৪৫ মিনিটে। পাশাপাশি টিকিটটি ওই মহিলার নিজস্ব রেজিস্টার্ড নম্বরেও ছিল না। ফলস্বরূপ, স্ক্রিনশটটি বাতিল করে রেলের নিয়ম অনুযায়ী ওই যাত্রীকে মোটা টাকা জরিমানা করা হয়।
ট্রেন ছাড়ার আগেই কাটতে হবে টিকিট
রেল স্পষ্ট করে দিয়েছে, ট্রেন ছাড়ার নির্দিষ্ট সময়ের আগেই ডিজিটাল আনরিজার্ভড টিকিট বুক করতে হবে। ট্রেন স্টেশন ছেড়ে চলে যাওয়ার পর যদি অ্যাপের মাধ্যমেও টিকিট বুক করা হয়, তবে সেটিও অবৈধ বলে গণ্য হবে।
যাত্রীদের জন্য রেলের জরুরি পরামর্শ
যে ফোনে ‘Rail One’ অ্যাপ রেজিস্টার্ড রয়েছে এবং টিকিট বুক করা হয়েছে, যাত্রার সময় সেটি নিজের কাছে রাখুন। সফরের সময় ফোনের চার্জ যেন পর্যাপ্ত থাকে, সেদিকে খেয়াল রাখুন। ফোন বন্ধ হয়ে গেলে টিকিট দেখাতে না পারলে জরিমানা হতে পারে। যাত্রা শুরুর আগেই স্টেশনের নাম, তারিখ এবং অন্যান্য তথ্য ভালো করে যাচাই করে নিন।
রিজার্ভেশন বা দূরপাল্লার সংরক্ষিত টিকিটের ক্ষেত্রে কি এই নিয়ম খাটবে?
না, রেল জানিয়েছে এই নিয়মটি শুধুমাত্র ‘Rail One’ অ্যাপের মাধ্যমে কাটা ডিজিটাল আনরিজার্ভড বা জেনারেল টিকিটের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। স্লিপার বা এসি ক্লাসের সংরক্ষিত টিকিটের ক্ষেত্রে এই নিয়ম খাটবে না, কারণ সংরক্ষিত টিকিটের ক্ষেত্রে যাত্রীদের সরকারি পরিচয়পত্র (আইডি প্রুফ) দেখেই ভেরিফিকেশন করা হয়।
রায়পুর ডিভিশনের সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার অবধেশ কুমার ত্রিবেদী জানিয়েছেন, ফাঁকি রুখতে এই নিয়ম অত্যন্ত কড়াকড়িভাবে পালন করা হবে। তাই ট্রেন ভ্রমণের সময় স্ক্রিনশট বা পিডিএফ-এর ওপর ভরসা না করে অরিজিনাল অ্যাপ থেকেই টিকিট দেখান।
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