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স্ক্রিনশট বা PDF টিকিট দেখিয়ে আর পার পাবেন না! মোবাইল টিকিট নিয়ে রেলের নিয়মে বড় বদল

Indian Railways Updates Digital Ticket Rules: রেলের নতুন নির্দেশিকা অনুযায়ী, মোবাইল টিকিটে যাঁরা ভ্রমণ করবেন, তাঁদের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র অ্যাপে থাকা আসল ডিজিটাল টিকিটই বৈধ বলে গণ্য হবে। টিকিটের স্ক্রিনশট, ছবি, PDF বা WhatsApp-এ পাঠানো কপি কোনওভাবেই বৈধ হবে না।

Written ByDebasmita Das
Published: Jul 09, 2026, 02:15 PM IST|Updated: Jul 09, 2026, 02:15 PM IST
স্ক্রিনশট বা PDF টিকিট দেখিয়ে আর পার পাবেন না! মোবাইল টিকিট নিয়ে রেলের নিয়মে বড় বদল
Image Credit: ফাইল ছবিSource: Bureau

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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