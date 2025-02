Human Delivery: মানুষ আর মুদি দোকানের মালের মধ্যে কোনও তফাত নেই! চাইলেই ১০ মিনিটে দুয়ারে ডেলিভারি...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ১০ মিনিটের মধ্যে মুদির জিনিস বাড়ির দোরগোড়ায় পৌঁছে দিয়ে যাবে ডেলিভারি অ্যাপ। এই খবর ছড়িয়ে পড়তেই শোরগোল পড়ে যায়। কীভাবে ১০ মিনিটের মধ্যে সম্ভব? মানুষের এই জটিলতা সম্পূর্ণভাবে বদলে দেয় ব্লিঙ্কিট, জেপ্টো, ইন্সটামার্ট-এর মতো কিছু সংস্থা। কিন্তু এবার এসব ছাড়িয়ে ভারতের এক সংস্থা নাকি মানুষ ডেলিভারি করবে। তাও আবার ১০ মিনিটেই।

Topmate.io নামে এক ভারতীয় স্টার্টআপ কোম্পানি এমনই দাবি করেছে বলে জানা গিয়েছে। সংস্থা জানিয়েছে, কেরিয়ার সংক্রান্ত বিষয়ে পরামর্শ, সমস্যা সমাধান করার জন্য মাত্র ১০ মিনিটের জন্য মানুষকে হাজির করানোর দাবি করেছে। এই সুবিধা প্রতিদিন সন্ধ্যে ৬ টা থেকে রাত ১০ টা পর্যন্ত উপলব্ধ থাকবে। ৪.৯-স্টার রেটিং সহ, Topmate.io ইতিমধ্যেই ১০ লক্ষেরও বেশি ইউজারের আস্থা অর্জন করেছে।

আরও পড়ুন:KMC: মেয়রের দুয়ারে অনুপ্রবেশকারী! কলকাতা পুরসভায় আটক বাংলাদেশি যুবক...

Topmate.io-এর মার্কেটিং লিড নিমিশা চন্দ এক্স হ্যান্ডেলে এই পরিষেবাটি ঘোষণা করেছেন। তিনি লেখেন, 'Blinkit, Zepto এবং Instamart-এর দিন শেষ। কারণ আমরা কেবল ১০ মিনিটে মুদির জিনিস সরবরাহ করছি না। আমরা এবার মানুষ ডেলিভারি করব।' তিনি এই ডেলিভারি সম্পর্কে স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, এই মানুষগুলি আপনার সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিতে সক্ষম। এছাড়া স্বপ্নের চাকরি পেতে সাহায্য করবে, আপনার উন্নতির সঙ্গী হবে।

It’s OVER for Blinkit, Zepto, and Instamart.

Because we’re not just delivering groceries in 10 minutes—we’re delivering humans.

Humans who can:

- Answer every question you throw at them

- Help you land your dream job

- Be your ultimate growth partners

Try here -… pic.twitter.com/FK9ULELHHX

— Nimisha Chanda (@NimishaChanda) February 7, 2025