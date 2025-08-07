English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Internship Offer: মাসে ২ লাখ টাকার ইন্টার্নশিপ অফার! লাগবে না ডিগ্রি, স্কুলপড়ুয়া হলেও চলবে...

Indian company offers Rs 2 Lakh monthly Internship: কোন কোন পদের জন্য ইন্টার্নশিপ অফার? কোন কোম্পানিতে? এই বাম্পার ইন্টার্নশিপ অফার পাওয়ার জন্য কী করতে আগ্রহী প্রার্থীদের?

সুদেষ্ণা পাল | Updated By: Aug 7, 2025, 08:55 PM IST
ছবি সৌজন্যে AI

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: চাকরির দুর্মূল্যের বাজারে হাতেগরম ইন্টার্নশিপ অফার (Internship Offer)! তাও আবার যেমন তেমন নয়! বিনা টাকাতেও নয়! ইন্টার্নশিপের জন্য প্রতি মাসে মিলবে ২ লাখ টাকা (2 Lakh Per Month Internship Offer)। বেতন নয়, স্টাইপেন্ড! কিন্তু সেই স্টাইপেন্ড-ই বেতনের চেয়ে অনেকাংশে বেশি। একটি ভারতীয় সংস্থাতেই এমন ইন্টার্নশিপের অফার দিয়েছেন খোদ কোম্পানি সিইও (Indian CEO Offers Rs 2 Lakh Internship)। 

ইন্টার্নশিপ পাওয়ার এলিজিবিলিটি ক্রাইটেরিয়া:
এই মাসে ২ লাখ টাকার ইন্টার্নশিপ পাওয়ার এলিজিবিলিটি ক্রাইটেরিয়া বা যোগ্যতা নির্ণায়ক মাপকাঠিও অবাক করা। লাগবে না কোনও ডিগ্রি। এমনকি স্কুলপড়ুয়া হলেও চলবে।  একটি রিমোট ইন্টার্নশিপের সুযোগ এটি। পুচ AI-এর সহপ্রতিষ্ঠাতা এবং সিইও সিদ্ধার্থ ভাটিয়া এই ইন্টার্নশিপের সুযোগের কথা ঘোষণা করেছেন। যেখানে মাসে ১ লক্ষ থেকে ২ লক্ষ টাকা পর্যন্ত বৃত্তি প্রদান করা হবে। একজন এআই ইঞ্জিনিয়ার ও "গ্রোথ ম্যাজিশিয়ান"-পদের জন্যই এই ইন্টারশিপের অফার।  

কী করতে হবে আগ্রহী প্রার্থীদের?
যারা এই ইন্টার্নশিপ অফারে আগ্রহী, সেইসব প্রার্থীদের ভাটিয়ার লিঙ্কডইন পোস্টে সরাসরি মন্তব্য করতে বলা হয়েছে। কেন তাঁরা এই ইন্টার্নশিপের জন্য যোগ্য? পুচ AI-তে কাজ করার বিষয়ে কী তাঁদের উৎসাহিত করেছে? সেটাই ব্যাখ্যা করতে হবে আগ্রহী প্রার্থীদের। সিদ্ধার্থ ভাটিয়া তাঁর পোস্টে লিখেছেন, "কেন আমরা তোমাকে বেছে নেব? পুচ এআই-তে তুমি কী নিয়ে কাজ করতে আগ্রহী? তা সরাসরি মন্তব্যে জানাও। দয়া করে কোনও ডিএম করো না।" 

এমনকি রেফারেলকে উৎসাহিত করতে ভাটিয়া আরও বলেছেন, "আপনি যদি এমন কাউকে চেনেন যিনি এর জন্য উপযুক্ত? তাদের ট্যাগ করুন।" রেফারেলের ক্ষেত্রেও দিয়েছেন প্রাইজ অফার! বলেছেন, "যদি তাদের নিয়োগ করা হয়, তাহলে আপনি একটি আইফোন জিতবেন!" উল্লেখ্য, পুচ-এআই একটি হ্যাকাথনও আয়োজন করছে। যার বিজয়ীরাও ইন্টার্নশিপের অফার পাবেন।

