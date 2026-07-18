/বাজার কাঁপিয়ে অবিশ্বাস্য সস্তা সোনা-রুপো: গত ৩ সপ্তাহে সোনা দামে সবচেয়ে বড় পতন, এখনই কিনবেন? কী বলছেন বিশেষজ্ঞরা?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বর্তমান সময়ে বিশ্ব অর্থনৈতিক অস্থিরতা এবং আন্তর্জাতিক ভূ-রাজনৈতিক উত্তেজনার মাঝেও ভারতীয় বাজারে সোনা ও রুপোর দামে বিরাট ধাক্কা। হলুদ ধাতুর মূল্যে বড় পতন। সোনার দাম কমে গিয়ে গত তিন সপ্তাহের মধ্যে সর্বনিম্ন স্তরে পৌঁছেছে। রুপোর দামেও অবিশ্বাস্য পতন। এই পরিস্থিতিতে সাধারণ ক্রেতা এবং বিনিয়োগকারীদের মনে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন জাগছে-- সোনা কেনার বা বিনিয়োগ করার জন্য এটিই কি সেরা বা সঠিক সময়?
সোনা ও রুপোর বর্তমান বাজার দর:
অল ইন্ডিয়া বুলিয়ন অ্যাসোসিয়েশন (All India Bullion Association)-এর তথ্য অনুযায়ী, দিল্লির বাজারে ৯৯.৯ শতাংশ বিশুদ্ধতার ১০ গ্রাম সোনার দাম ৮০০ টাকা কমে ১,৪৫,৫০০ টাকায় নেমে এসেছে, যা আগের সেশনে ছিল ১,৪৬,৩০০ টাকা। স্থানীয় বাজারে গ্রাহকদের চাহিদা কম থাকার কারণে রূপার দামেও এক ধাক্কায় ২,০০০ টাকা পতন ঘটেছে। ফলে প্রতি কেজি রূপার দাম এখন ২,২২,৫০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে, যা আগের দিন ছিল ২,২৪,৫০০ টাকা। ব্যবসায়ীদের মতে, পরপর দুদিন বাজার স্থিতিশীল থাকার পর আবার দাম কমতে শুরু করেছে, যা মধ্যবিত্ত ক্রেতাদের জন্য কিছুটা স্বস্তির খবর।
দিল্লিতে সোনার দাম
দিল্লিতে বর্তমানে ২৪ ক্যারেট সোনার দাম প্রতি গ্রাম ১৪,২৬৭ টাকা।
দিল্লিতে বর্তমানে ২২ ক্যারেট সোনার দাম প্রতি গ্রাম ১৩,০৭৯ টাকা।
মুম্বাইতে সোনার দাম
মুম্বাইতে বর্তমানে ২৪ ক্যারেট সোনার দাম প্রতি গ্রাম ১৪,২৫২ টাকা।
মুম্বাইতে বর্তমানে ২২ ক্যারেট সোনার দাম প্রতি গ্রাম ১৩,০৬৪ টাকা।
কলকাতায় সোনার দাম
কলকাতায় বর্তমানে ২৪ ক্যারেট সোনার দাম প্রতি গ্রাম ১৪,২৫২ টাকা।
কলকাতায় বর্তমানে ২২ ক্যারেট সোনার দাম প্রতি গ্রাম ১৩,০৬৪ টাকা।
চেন্নাইতে সোনার দাম
চেন্নাইতে বর্তমানে ২৪ ক্যারেট সোনার দাম প্রতি গ্রাম ১৪,২৯০ টাকা।
চেন্নাইতে বর্তমানে ২২ ক্যারেট সোনার দাম প্রতি গ্রাম ১৩,০৯৯ টাকা।
রুপোর দাম:
আজকের হিসেব অনুযায়ী, ভারতে প্রতি কেজি রুপোর দাম আনুমানিক ২,২৯,৯০০ টাকা, আর 'সিলভার ৯২৫' (যা স্টার্লিং সিলভার নামেও পরিচিত)-এর দাম প্রতি কেজি ২,৩৪,০০০ টাকা। রুপো সাধারণত সোনার চেয়ে কম দামি হলেও, বিনিয়োগ এবং গহনা উভয় ক্ষেত্রেই সকলের কাছেই জনপ্রিয়-- বিশেষ করে সেইসব অঞ্চলে যেখানে সোনার চেয়ে রূপার অলঙ্কারের চল বেশি। সোনার মতোই রূপার দামও বিশ্ববাজার দ্বারা প্রভাবিত হয়, যেখানে শিল্পক্ষেত্রে রূপার চাহিদা এর দামের ওঠা-নামায় বড় ভূমিকা পালন করে।
আজ দিল্লিতে রুপোর দাম
দিল্লিতে বর্তমানে 'সিলভার ৯৯৯'-এর দাম প্রতি ১০ গ্রামে ২,২৯৯ টাকা।
মুম্বাইতে রুপোর দাম
মুম্বাইতে বর্তমানে 'সিলভার ৯৯৯'-এর দাম প্রতি ১০ গ্রামে ২,২৯৯ টাকা।
কলকাতায় রুপোর দাম
কলকাতায় বর্তমানে 'সিলভার ৯৯৯'-এর দাম প্রতি ১০ গ্রামে ২,২৯৯ টাকা।
চেন্নাইতে রুপোর দাম
চেন্নাইতে বর্তমানে 'সিলভার ৯৯৯'-এর দাম প্রতি ১০ গ্রামে ২,২৩৯ টাকা।
আন্তর্জাতিক বাজারের পরিস্থিতি:
ঘরোয়া বাজারে সোনার দাম কমলেও আন্তর্জাতিক বাজারে কিন্তু কিছুটা ভিন্ন চিত্র দেখা গেছে। আন্তর্জাতিক বাজারে স্পট গোল্ড বা হাজির সোনার দাম ১৫.৪২ ডলার বা ০.৩৯ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে প্রতি আউন্স ৩,৯৯২ ডলারে পৌঁছেছে। তবে বিশ্ববাজারে রূপার দাম কমে প্রতি আউন্স ৫৫.৩৭ ডলারে নেমে এসেছে। বিশ্ববাজারের এই মিশ্র প্রভাব ভারতীয় বাজারেও দৃশ্যমান হচ্ছে।
দাম কমার কারণ কী কী?
বিশেষজ্ঞদের মতে, সোনার দাম কমার পিছনে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিশ্ব ও অভ্যন্তরীণ কারণ রয়েছে।
১. প্রথমত, আমেরিকা ও ইরানের মধ্যে উত্তেজনা এবং যুদ্ধকালীন পরিস্থিতির কারণে বিশ্বজুড়ে অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে।
২. দ্বিতীয়ত, মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করতে বিভিন্ন দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলো সুদের হার বৃদ্ধির যে সম্ভাবনা তৈরি করেছে, তা বিনিয়োগকারীদের সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করছে।
৩.তৃতীয়ত, দেশীয় বা অভ্যন্তরীণ বাজারে বর্তমান মরসুমে সোনার চাহিদার ঘাটতি রয়েছে। উৎসব বা বিয়ের বড় কোনও মরসুম না থাকায় এবং স্থানীয় চাহিদা কম থাকার কারণে দামের ওপর এই নিম্নমুখী চাপ তৈরি হয়েছে।
এটিই কি সোনা কেনার সঠিক সময়? বিশেষজ্ঞদের মতামত:
বাজারে পতন হলেও বিশেষজ্ঞদের একাংশ মনে করছেন যে এই পতনের মেয়াদ হয়তো আর বেশিদিন স্থায়ী হবে না। মাল্টি কমোডিটি এক্সচেঞ্জ বা MCX-এ আগস্টের সোনার ফিউচার্সে (MCX Gold August Futures) ভালো রিকভারি বা ঘুরে দাঁড়ানোর প্রবণতা লক্ষ্য করা গেছে। বিশেষজ্ঞরা বলছে, সোনার দাম কমার এই পর্ব হয়ত শেষের মুখে। খুব স্বল্প মেয়াদে (Short Term) সোনার দাম আবার লাফিয়ে বাড়তে পারে।
অর্থনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, যতদিন পর্যন্ত সোনার দাম প্রতি ১০ গ্রামে ১,৪০,০০০ টাকার ওপরে বজায় থাকবে, ততদিন বাজার আবার ঘুরে দাঁড়াবে বা দাম বৃদ্ধির সম্ভাবনা প্রবল থাকবে। তাই যারা সোনা কেনার পরিকল্পনা করছেন, তাদের জন্য এই দাম কমে যাওয়া একটি ভালো সুযোগ হতে পারে, কারণ পরবর্তীতে দাম আবার বাড়তে পারে।
বিনিয়োগকারীদের জন্য সতর্কতা ও পরামর্শ:
তবে বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ হল, শুধুমাত্র দাম কমেছে বলেই তাড়াহুড়ো করে সমস্ত টাকা সোনাতে বিনিয়োগ করা ঠিক হবে না। বর্তমান পরিস্থিতিতে মুদ্রাস্ফীতি, মার্কিন ডলারের মূল্য এবং সুদের হারের ওঠা-নামার ওপর কড়া নজর রাখা উচিত।
ইরান ও আমেরিকার মধ্যকার পরিস্থিতি যেকোনও সময় সোনা ও শেয়ার বাজারের মোড় ঘুরিয়ে দিতে পারে। তাই বুঝে শুনে ও সতর্কতার সাথে আংশিক বিনিয়োগ করা বুদ্ধিমানের কাজ হবে।
তিন সপ্তাহের সর্বনিম্ন স্তরে সোনার দাম নেমে আসায় সাধারণ মানুষ ও অনুষ্ঠান-উৎসবের জন্য সোনা কিনতে ইচ্ছুক ক্রেতারা সাময়িক সুবিধা পাবেন। তবে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে বাজারের সমস্ত ঝুঁকি যাচাই করে নেওয়া আবশ্যক। স্বল্পমেয়াদী ক্রেতাদের জন্য এই সস্তা দাম ভালো সুযোগ হলেও দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগকারীদের বৈশ্বিক পরিস্থিতির দিকে লক্ষ্য রেখে পা বাড়ানো উচিত।
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