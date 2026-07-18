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বাজার কাঁপিয়ে অবিশ্বাস্য সস্তা সোনা-রুপো: গত ৩ সপ্তাহে সোনা দামে সবচেয়ে বড় পতন, এখনই কিনবেন? কী বলছেন বিশেষজ্ঞরা?

Gold Price huge drop: বাজারে পতন হলেও বিশেষজ্ঞদের একাংশ মনে করছেন যে এই পতনের মেয়াদ হয়তো আর বেশিদিন স্থায়ী হবে না। মাল্টি কমোডিটি এক্সচেঞ্জ বা MCX-এ আগস্টের সোনার ফিউচার্সে (MCX Gold August Futures) ভালো রিকভারি বা ঘুরে দাঁড়ানোর প্রবণতা লক্ষ্য করা গেছে। 

Written ByNabanita Sarkar Edited By:Nabanita Sarkar
Published: Jul 18, 2026, 11:08 AM IST|Updated: Jul 18, 2026, 11:08 AM IST
বাজার কাঁপিয়ে অবিশ্বাস্য সস্তা সোনা-রুপো: গত ৩ সপ্তাহে সোনা দামে সবচেয়ে বড় পতন, এখনই কিনবেন? কী বলছেন বিশেষজ্ঞরা?
Source: Bollywood Life

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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