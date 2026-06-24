/এখন তো কিছুই নয়! সোনার দাম প্রতি গ্রাম পৌঁছবে ৩০ হাজারে -- এ কীসের ইঙ্গিত?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভারতে সোনা শুধু অলঙ্কার নয়, সোনা আবেগ অনুভূতি। সোনা ভালেবাসা। সোনা বন্ধন। সোনা সুরক্ষিত বিনিয়োগ এবং ঐতিহ্যের প্রতীক। গত কয়েক বছরে সোনার দাম যেভাবে রকেটের গতিতে বেড়েছে, তাতে সাধারণ মানুষের কপালে চিন্তার ভাঁজ বেড়েছে বইকি।
এই আবহেই বাজার বিশেষজ্ঞদের পূর্বাভাস বিনিয়োগকারীদের চোখ কপালে তুলেছে। প্রশ্ন উঠেছে-- আগামী ২০৩০ সালের মধ্যে কি ভারতে ১০ গ্রাম (১ ভরি) সোনার দাম ৩ লক্ষ টাকা, অর্থাৎ প্রতি গ্রাম সোনার দাম ৩০,০০০ টাকা ছুঁয়ে ফেলবে?
এই চাঞ্চল্যকর পূর্বাভাসের নেপথ্যে আসল কারণ কী কী? কেন এই অবিশ্বাস্য পূর্বাভাস?
বর্তমানে সোনার বাজার দর যেখানে ঘোরাফেরা করছে, সেখান থেকে ২০৩০ সালের মধ্যে প্রতি গ্রামের দাম ৩০,০০০ টাকা হবে শুনতে অবাস্তব মনে হতে পারে। তবে বাজার বিশ্লেষক ও অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞদের মতে, বিশ্ব রাজনীতির সমীকরণ এবং অর্থনৈতিক পরিস্থিতি যেভাবে পাল্টাচ্ছে, তাতে এই সম্ভাবনাকে একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। মূলত কয়েকটি বড় কারণকে এই মূল্যবৃদ্ধির জন্য দায়ী করা হচ্ছে:
১. ভূ-রাজনৈতিক অস্থিরতা (Geopolitical Tensions)
বিশ্বজুড়ে যুদ্ধ পরিস্থিতি, মধ্যপ্রাচ্যের সংকট এবং বিভিন্ন দেশের মধ্যে বাড়তে থাকা কূটনৈতিক উত্তেজনা বিনিয়োগকারীদের নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে বাধ্য করছে। যখনই আন্তর্জাতিক বাজারে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়, তখনই শেয়ার বাজার বা অন্যান্য ঝুঁকিপূর্ণ ক্ষেত্র থেকে টাকা তুলে মানুষ সোনায় বিনিয়োগ করতে শুরু করেন। একে বলা হয় 'সেফ হ্যাভেন' (Safe Haven) বিনিয়োগ। এই চাহিদা বজায় থাকলে সোনার দাম আকাশছোঁয়া হতে বাধ্য।
২. কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলির দেদার সোনা কেনা
বিশ্বের বড় বড় কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলি (যেমন ভারতের আরবিআই, চিনের পিপলস ব্যাংক অফ চায়না) মার্কিন ডলারের ওপর নির্ভরতা কমাতে তাদের বৈদেশিক মুদ্রার ভাণ্ডারে হু হু করে সোনার পরিমাণ বাড়াচ্ছে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলির এই বিপুল পরিমাণ সোনা কেনার হিড়িক আন্তর্জাতিক বাজারে সোনার জোগান কমিয়ে দিচ্ছে, যার সরাসরি প্রভাব পড়ছে দামে।
৩. মুদ্রাস্ফীতি এবং ডলারের দুর্বলতা
বিশ্বজুড়ে টাকার মান পড়ে যাওয়া বা মুদ্রাস্ফীতি (Inflation) যত বাড়বে, সোনার দাম তত চড়বে। কারণ সোনা মুদ্রাস্ফীতির বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় ঢাল হিসেবে কাজ করে। পাশাপাশি, আন্তর্জাতিক বাজারে মার্কিন ডলারের সূচক দুর্বল হলে সোনার দাম সাধারণত বৃদ্ধি পায়।
ভারতীয় বাজারে মুদ্রার হারের প্রভাব (Rupee vs Dollar)
ভারতে সোনার দামের ক্ষেত্রে আরও একটি বড় বিষয় হল মার্কিন ডলারের তুলনায় ভারতীয় টাকার (INR) মান। ভারত যেহেতু তার চাহিদার সিংহভাগ সোনাই বিদেশ থেকে আমদানি করে, তাই ডলারের তুলনায় টাকার দাম কমলে ভারতে সোনা আমদানির খরচ অনেক বেড়ে যায়।
২০৩০ সালের মধ্যে যদি আন্তর্জাতিক বাজারে সোনার দাম বাড়ার পাশাপাশি ডলারের তুলনায় টাকার মান আরও পড়ে যায়, তবে ভারতের ঘরোয়া বাজারে প্রতি ১০ গ্রাম সোনার দাম ৩ লক্ষ টাকার রেকর্ড গণ্ডি ছুঁয়ে ফেলা অসম্ভব নয়।
মধ্যবিত্ত ও বিনিয়োগকারীদের ওপর এর প্রভাব
যদি এই পূর্বাভাস সত্যি হয়, তবে সাধারণ মধ্যবিত্তের পক্ষে বিয়ের মরসুমে সোনা কেনা সাধ্যের বাইরে চলে যাবে। তবে যারা দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগের কথা ভাবছেন, তাঁদের জন্য এটি একটি দারুণ সুযোগ হতে পারে। বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, ফিজিক্যাল সোনা (গয়না) কেনার চেয়ে ডিজিটাল গোল্ড, গোল্ড ইটিএফ (ETF) বা সরকারি সভেরেন গোল্ড বন্ডে (SGB) বিনিয়োগ করা এই সময়ে অনেক বেশি লাভজনক এবং নিরাপদ।
২০৩০ সালের লক্ষ্যমাত্রা এখনও কিছুটা দূরে থাকলেও, বাজারের বর্তমান গতিপ্রকৃতি ইঙ্গিত দিচ্ছে যে আগামী দিনে সোনা সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে চলে যেতে পারে। তবে মনে রাখতে হবে, কমোডিটি বা সোনার বাজার অত্যন্ত ওঠানামার মধ্য দিয়ে চলে। তাই বড় কোনও বিনিয়োগের আগে বাজার বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নেওয়া অত্যন্ত জরুরি।
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