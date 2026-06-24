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এখন তো কিছুই নয়! সোনার দাম প্রতি গ্রাম পৌঁছবে ৩০ হাজারে -- এ কীসের ইঙ্গিত?

Gold Price Prediction: এই আবহেই বাজার বিশেষজ্ঞদের পূর্বাভাস বিনিয়োগকারীদের চোখ কপালে তুলেছে। প্রশ্ন উঠেছে-- আগামী ২০৩০ সালের মধ্যে কি ভারতে ১০ গ্রাম (১ ভরি) সোনার দাম ৩ লক্ষ টাকা, অর্থাৎ প্রতি গ্রাম সোনার দাম ৩০,০০০ টাকা ছুঁয়ে ফেলবে? 

Written ByNabanita Sarkar Edited By:Nabanita Sarkar
Published: Jun 24, 2026, 09:10 PM IST|Updated: Jun 24, 2026, 10:36 PM IST
এখন তো কিছুই নয়! সোনার দাম প্রতি গ্রাম পৌঁছবে ৩০ হাজারে -- এ কীসের ইঙ্গিত?
Source: Bureau

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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