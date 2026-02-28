English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Gold Silver Price massive hike: ভয়ংকর অশুভ ইঙ্গিত, তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের সম্ভাবনাতে অবিশ্বাস্য বাড়ল সোনা-রুপোর দাম... আঁধারে ভবিষ্যত্‍?

নবনীতা সরকার | Updated By: Feb 28, 2026, 04:05 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ২০২৬ সালের শুরু থেকেই বিশ্ব রাজনীতি এক চরম অস্থিরতার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। মধ্যপ্রাচ্যের দুই প্রধান শক্তি—ইসরায়েল ও ইরানের মধ্যে ক্রমবর্ধমান সামরিক সংঘাত কেবল এই অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ নেই, বরং এর ঢেউ আছড়ে পড়েছে বিশ্ব অর্থনীতিতে। ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬-এর তথ্যানুযায়ী, ইরানের অভ্যন্তরে ইসরায়েলি বিমান বাহিনীর আকস্মিক হামলার খবরের পর আন্তর্জাতিক বাজারে সোনা ও রুপোর দাম নজিরবিহীনভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। সাধারণ মধ্যবিত্তের নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে এই মূল্যবান ধাতুগুলো।

কেন এই অস্থিরতা? 'নিরাপদ আশ্রয়' বা সেফ-হেভেন বিনিয়োগ

অর্থনৈতিক পরিভাষায় সোনা ও রূপাকে বলা হয় 'সেফ হেভেন' (Safe Haven) বা নিরাপদ আশ্রয়। যখনই বিশ্বে বড় কোনও যুদ্ধ, রাজনৈতিক অস্থিরতা বা অর্থনৈতিক মন্দার কালো মেঘ দেখা দেয়, তখন বিনিয়োগকারীরা শেয়ার বাজার বা বিটকয়েনের মতো ঝুঁকিপূর্ণ সম্পদ থেকে টাকা তুলে নিতে শুরু করেন। তাঁরা এমন কিছুতে বিনিয়োগ করতে চান যা সংকটের সময়েও মূল্য হারাবে না। ইতিহাস সাক্ষী, যুদ্ধের সময় মুদ্রার মান পড়ে গেলেও সোনা ও রুপোর দাম পাল্লা দিয়ে বাড়ে।

বর্তমান ইসরায়েল-ইরান যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে ঠিক এই ঘটনাই ঘটছে। আমেরিকা ও ইসরায়েলের যৌথ সামরিক তৎপরতার খবর রটামাত্রই বিশ্বজুড়ে বিনিয়োগকারীদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে, যার ফলে বুলিয়ন মার্কেটে (সোনা-রুপোর বাজার) চাহিদার তুঙ্গে পৌঁছেছে।

সোনা ও রূপার আকাশছোঁয়া দাম: এক নজরে বর্তমান পরিস্থিতি

ভারতীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে এই দামের উল্লম্ফন সাধারণ মানুষের জন্য দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বর্তমান বাজার পরিস্থিতি নিচে তুলে ধরা হল:

১. সোনার দামের রেকর্ড

আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতি আউন্স সোনার দাম কয়েকশ ডলার বৃদ্ধি পেয়েছে। এর প্রভাবে ভারতীয় বাজারে (MCX) এপ্রিল ২০২৬-এর গোল্ড ফিউচার্স প্রতি ১০ গ্রামে ১,৬০,০০০ টাকা ছাড়িয়ে গেছে। বাজার বিশ্লেষকদের মতে, যদি এই উত্তেজনা প্রশমিত না হয়, তবে সোনার দাম খুব শীঘ্রই ২ লক্ষ টাকার মাইলফলক স্পর্শ করতে পারে। পাকিস্তান ও বাংলাদেশের বাজারেও এর প্রভাব পড়েছে তীব্রভাবে।

২. রূপার দামের উল্লম্ফন

সোনাকেও টেক্কা দিচ্ছে রূপা (Silver)। আন্তর্জাতিক বাজারে রূপার শিল্প ব্যবহার (ইলেকট্রনিক্স ও সৌর শক্তি খাতে) এবং বিনিয়োগ চাহিদা—উভয়ই বৃদ্ধি পাওয়ায় এর দাম হুহু করে বাড়ছে। গত এক মাসে রূপার দাম প্রায় ২০% বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমানে প্রতি কেজি রূপার দাম ২,৬৮,০০০ টাকা ছাড়িয়ে নতুন রেকর্ড গড়েছে। বিশেষজ্ঞদের আশঙ্কা, এটি শীঘ্রই কেজি প্রতি ৪ লক্ষ টাকায় পৌঁছাতে পারে।

যুদ্ধের বহুমুখী প্রভাব: জ্বালানি ও সাধারণ মানুষের পকেটে টান

ইসরায়েল-ইরান সংঘাত কেবল অলঙ্কারের দোকানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই, এর প্রভাব পড়ছে রান্নাঘর থেকে যাতায়াত ব্যবস্থাতেও।

অশোধিত তেলের সংকট: ইরান বিশ্বের অন্যতম প্রধান তেল উৎপাদনকারী। যুদ্ধের কারণে যদি 'হরমুজ প্রণালী' দিয়ে তেল সরবরাহ ব্যাহত হয়, তবে অপরিশোধিত তেলের দাম ব্যারেল প্রতি ১৫০ ডলার ছাড়িয়ে যেতে পারে।

মুদ্রাস্ফীতি: তেলের দাম বাড়লে পরিবহন খরচ বাড়বে, ফলে চাল, ডাল, সবজি সহ নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দাম কয়েক গুণ বৃদ্ধি পাবে।

রান্নার গ্যাস (LPG): আন্তর্জাতিক বাজারে ইনপুট কস্ট বাড়লে সাধারণ মানুষের এলপিজি সিলিন্ডারের দামও বেড়ে যাওয়ার প্রবল আশঙ্কা রয়েছে।

বাজার বিশ্লেষকদের পর্যবেক্ষণ ও পরামর্শ

বিশেষজ্ঞরা বর্তমান পরিস্থিতিতে সাধারণ বিনিয়োগকারীদের জন্য কিছু গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ দিয়েছেন:

১. 'বর্তমান বাজার অত্যন্ত অস্থিতিশীল। আবেগের বশে বা আতঙ্কিত হয়ে হুট করে বড় বিনিয়োগ করা ঠিক হবে না।'

২. অপেক্ষা করুন: দাম যখন সর্বোচ্চ শিখরে থাকে, তখন নতুন করে বড় অঙ্কের সোনা কেনা ঝুঁকিপূর্ণ হতে পারে। কারণ যুদ্ধবিরতির সামান্য খবর এলেই দাম দ্রুত পড়ে যেতে পারে।

৩. ডিজিটাল গোল্ড ও ETF: সরাসরি সোনা না কিনে অনেকে গোল্ড ইটিএফ (Exchange Traded Fund) বা মিউচুয়াল ফান্ডের দিকে ঝুঁকছেন। গত কয়েকদিনে কিছু ইটিএফ-এর রিটার্ন ৪% থেকে ১৭% পর্যন্ত বাড়তে দেখা গিয়েছে।

৪. এসআইপি (SIP) পদ্ধতি: সোনার ক্ষেত্রে এককালীন টাকা না ঢেলে ধাপে ধাপে বা এসআইপি-র মাধ্যমে বিনিয়োগ করা বুদ্ধিমানের কাজ হবে।

ডলারের ভূমিকা ও ভবিষ্যতের সম্ভাবনা

আন্তর্জাতিক বাজারে সোনার দামের সাথে মার্কিন ডলারের একটি বিপরীত সম্পর্ক থাকে। কিন্তু বর্তমান ভূ-রাজনৈতিক সংকটে ডলার ও সোনা—উভয়ই শক্তিশালী হচ্ছে, যা বিশ্ব অর্থনীতির জন্য একটি বিরল ও উদ্বেগজনক সংকেত। 

যদি মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি প্রক্রিয়া দ্রুত শুরু না হয় এবং কূটনৈতিক আলোচনা ব্যর্থ হয়, তবে বিশ্ব এক ভয়াবহ মুদ্রাস্ফীতির মুখে পড়বে।

২০২৬ সালের এই যুদ্ধ পরিস্থিতি কেবল দুটি দেশের লড়াই নয়, এটি এখন একটি বৈশ্বিক অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ। ভারত যেহেতু তার প্রয়োজনীয় তেলের ৮০% আমদানি করে, তাই এই অস্থিরতা সরাসরি দেশের সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রায় প্রভাব ফেলছে। 

সোনা ও রূপার এই রেকর্ড মূল্যবৃদ্ধি আসলে বিনিয়োগকারীদের আস্থার সংকটেরই প্রতিফলন। শান্তি আলোচনা এবং আন্তর্জাতিক হস্তক্ষেপই পারে এই বাজারকে আবার স্থিতিশীল করতে। অন্যথায়, সাধারণ মানুষের জন্য আগামী দিনগুলো আরও ব্যয়বহুল হতে চলেছে।

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

