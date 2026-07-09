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পুরনো ৫০ বা ১০০ টাকার নোট আপনার ঘরে আছে? রাতারাতি ভাগ্য বদল-- লাখপতি নয়, কোটিপতিও হয়ে যেতে পারেন এই নোটে, কী ভাবে?

Old 50 rupee notes can bring future: কোনও বাড়তি বিনিয়োগ ছাড়াই শুধুমাত্র আলমারি বা বাক্সে লুকিয়ে থাকা পুরনো ৫০ বা ১০০ টাকার নোট বিক্রি করে লাখ লাখ টাকা আয় করার সুযোগ তৈরি হয়েছে। মুদ্রা সংগ্রাহকদের বাজারে বিশেষ কিছু নম্বরের নোট, ছাপার ভুল (Printing Error) থাকা নোট এবং পুরনো ডিজাইনের নোটের ব্যাপক চাহিদা রয়েছে।  

Written ByNabanita Sarkar Edited By:Nabanita Sarkar
Published: Jul 09, 2026, 09:22 PM IST|Updated: Jul 09, 2026, 09:22 PM IST
পুরনো ৫০ বা ১০০ টাকার নোট আপনার ঘরে আছে? রাতারাতি ভাগ্য বদল-- লাখপতি নয়, কোটিপতিও হয়ে যেতে পারেন এই নোটে, কী ভাবে?
Source: Bureau

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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